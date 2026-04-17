Nhằm thảo luận các nội dung trọng tâm định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số trong giai đoạn mới, Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp trao đổi về kế hoạch, phương án triển khai và chiến lược chuyển đổi số ngành Thuế giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tái thiết kế toàn diện phương thức quản lý, từ quy trình nghiệp vụ đến cách thức ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và các chuyên gia tham dự cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, ngành Thuế đang đứng trước yêu cầu phải chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình quản trị thông minh, lấy người nộp thuế làm trung tâm và dựa trên nền tảng dữ liệu số.

“Ngành Thuế cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch Công ty cổ phần Tư vấn EY Việt Nam cho biết, trong quá trình xây dựng chiến lược chuyển đổi số ngành Thuế, bên cạnh mục tiêu xuyên suốt là “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, đơn vị tư vấn đã bổ sung một trụ cột quan trọng khác là tăng cường tương tác, kết nối với các cơ quan Chính phủ nhằm tạo ra giá trị gia tăng liên ngành.

Theo bà Nguyễn Thùy Dương, cơ quan thuế không chỉ đóng vai trò quản lý thu ngân sách mà còn là một trong những trung tâm dữ liệu lớn của nền kinh tế. Vì vậy, việc khai thác, chia sẻ và kết nối dữ liệu với các bộ, ban, ngành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành vĩ mô, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

“Chúng tôi đề xuất cách tiếp cận xây dựng một “bản đồ chiến lược” tổng thể. Khi các mục tiêu này được tích hợp, hệ thống sẽ không chỉ vận hành hiệu quả hơn, mà còn tạo ra giá trị lan tỏa cho toàn bộ hệ sinh thái quản lý nhà nước” - bà Nguyễn Thùy Dương nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày và trao đổi về mô hình quản trị thuế thông minh, trong đó nhấn mạnh các cấu phần cốt lõi như quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và hệ thống dịch vụ thuế điện tử. Các chuyên gia cũng đề xuất phương án triển khai giai đoạn 1 của dự án tư vấn, tập trung vào việc xây dựng nền tảng dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin.

Ngoài ra, hai chuyên gia quốc tế: ông Seah Chin Siong - chuyên gia tư vấn chiến lược chuyển đổi số và ông Carl Ward - chuyên gia cao cấp về kiến trúc và công nghệ thông tin đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về triển khai chuyển đổi số trong quản lý thuế, đặc biệt là việc ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả giám sát, phân tích và dự báo.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng thảo luận về cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong quá trình triển khai dự án, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Từ ý kiến tham vấn của các chuyên gia, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, đồng thời nhấn mạnh cần xác định rõ lộ trình, ưu tiên và nguồn lực triển khai, bảo đảm dự án chuyển đổi số được thực hiện bài bản, có trọng tâm và mang lại giá trị thực chất.

Cuộc họp là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần hoàn thiện định hướng chiến lược chuyển đổi số ngành Thuế, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới./.