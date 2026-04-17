Định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

Văn Tuấn

12:30 | 17/04/2026
(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
Nhằm thảo luận các nội dung trọng tâm định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số trong giai đoạn mới, Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp trao đổi về kế hoạch, phương án triển khai và chiến lược chuyển đổi số ngành Thuế giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tái thiết kế toàn diện phương thức quản lý, từ quy trình nghiệp vụ đến cách thức ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và các chuyên gia tham dự cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, ngành Thuế đang đứng trước yêu cầu phải chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình quản trị thông minh, lấy người nộp thuế làm trung tâm và dựa trên nền tảng dữ liệu số.

“Ngành Thuế cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch Công ty cổ phần Tư vấn EY Việt Nam cho biết, trong quá trình xây dựng chiến lược chuyển đổi số ngành Thuế, bên cạnh mục tiêu xuyên suốt là “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, đơn vị tư vấn đã bổ sung một trụ cột quan trọng khác là tăng cường tương tác, kết nối với các cơ quan Chính phủ nhằm tạo ra giá trị gia tăng liên ngành.

Theo bà Nguyễn Thùy Dương, cơ quan thuế không chỉ đóng vai trò quản lý thu ngân sách mà còn là một trong những trung tâm dữ liệu lớn của nền kinh tế. Vì vậy, việc khai thác, chia sẻ và kết nối dữ liệu với các bộ, ban, ngành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành vĩ mô, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

“Chúng tôi đề xuất cách tiếp cận xây dựng một “bản đồ chiến lược” tổng thể. Khi các mục tiêu này được tích hợp, hệ thống sẽ không chỉ vận hành hiệu quả hơn, mà còn tạo ra giá trị lan tỏa cho toàn bộ hệ sinh thái quản lý nhà nước” - bà Nguyễn Thùy Dương nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày và trao đổi về mô hình quản trị thuế thông minh, trong đó nhấn mạnh các cấu phần cốt lõi như quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và hệ thống dịch vụ thuế điện tử. Các chuyên gia cũng đề xuất phương án triển khai giai đoạn 1 của dự án tư vấn, tập trung vào việc xây dựng nền tảng dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin.

Ngoài ra, hai chuyên gia quốc tế: ông Seah Chin Siong - chuyên gia tư vấn chiến lược chuyển đổi số và ông Carl Ward - chuyên gia cao cấp về kiến trúc và công nghệ thông tin đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về triển khai chuyển đổi số trong quản lý thuế, đặc biệt là việc ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả giám sát, phân tích và dự báo.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng thảo luận về cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong quá trình triển khai dự án, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Từ ý kiến tham vấn của các chuyên gia, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, đồng thời nhấn mạnh cần xác định rõ lộ trình, ưu tiên và nguồn lực triển khai, bảo đảm dự án chuyển đổi số được thực hiện bài bản, có trọng tâm và mang lại giá trị thực chất.

Cuộc họp là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần hoàn thiện định hướng chiến lược chuyển đổi số ngành Thuế, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới./.

Quản trị thuế hiện đại Chuyển đổi số ngành Nghiệp vụ quản trị hiệu quả quản lý người nộp thuế dữ liệu số hệ thống thông tin

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách quý I đạt trên 18.300 tỷ đồng

Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

(TBTCO) - Sau hơn 10 năm triển khai, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước hoàn thiện, với quy mô quỹ tăng mạnh, gấp 26 lần năm 2021 cùng khung pháp lý mới theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2026. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh ba điểm nổi bật của Nghị định mới, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời và tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đề xuất thêm ưu đãi thuế với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.
Việt Nam hoàn thiện chính sách, mở rộng ưu đãi để hút vốn tài chính xanh

Còn 7 ngày hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, nhiều đơn vị chậm tiến độ

(TBTCO) - Chỉ còn 7 ngày nữa đến hạn hoàn thành gửi báo cáo tổng kiểm kê tài sản công theo quy định, tuy nhiên tiến độ tại nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chậm. Thậm chí có đơn vị chưa gửi báo cáo hoặc chưa hoàn tất đăng ký đối tượng kiểm kê.
Đào tạo nhân lực phục vụ cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế môi trường để bình ổn giá xăng dầu

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Tại dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm kịp thời bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế.
Tăng cường quan hệ đối tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh

