Kỳ 2: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

07:34 | 01/04/2026
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 1/6/2026.
aa

Ngày 23/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản IFNPVI do Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI quản lý. Đây là quỹ mở, có tên tiếng Anh là IFNPVI Liquidity Bond Investment Fund, với ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo nội dung đăng ký, quỹ có vốn huy động tối thiểu 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán không giới hạn, trong đó mức chào bán tối thiểu là 5 triệu chứng chỉ quỹ. Giá chào bán bằng mệnh giá, tương ứng 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ và không thu phí phát hành. Giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 chứng chỉ quỹ, tương đương 500.000 đồng.

Thời hạn hiệu lực của đợt chào bán kéo dài 90 ngày, từ ngày 23/3/2026 đến ngày 21/6/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và thanh toán từ ngày 1/4/2026 đến ngày 1/6/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại trụ sở Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát là BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nội dung chuyển khoản theo hướng dẫn của đơn vị phát hành. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin công bố.

Thu Hương
(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng "zích zắc" đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
