Tìm giải pháp công nghệ, chính sách thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh

Thảo Miên

07:11 | 01/04/2026
(TBTCO) - Ngày 31/3, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường”.
Hội thảo là một phần trong sáng kiến Climate Promise do UNDP triển khai với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai các giải pháp giao thông phát thải thấp tại các đô thị, góp phần thực hiện các cam kết về khí hậu quốc gia.

Trong khuôn khổ này, UNDP đã thực hiện nghiên cứu kỹ thuật toàn diện nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách, xác định ưu tiên đầu tư và đề xuất các giải pháp khả thi thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời phối hợp rà soát đánh giá lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông cá nhân sạch hơn, tập trung vào xe máy điện, xe hybrid và ô tô điện sử dụng pin cũng như khả năng cung ứng của thị trường, chuỗi cung ứng đối với nhu cầu chuyển đổi.

Đại diện UNDP và chính quyền TP. Hồ Chí Minh tại sự kiện. Ảnh: UNDP

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Hoài An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phát triển giao thông xanh không chỉ là xu thế mà còn là nền tảng và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, phát triển giao thông xanh không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là đột phá quan trọng, không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là cuộc cách mạng toàn diện về thể chế, nhân lực và quản trị quốc gia và động lực để xây dựng và phát triển một nền công nghiệp nội địa, có khả năng tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả, thực chất.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng không khí. Là trung tâm kinh tế lớn với hơn 13 triệu dân và nhu cầu đi lại phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện cá nhân, thành phố đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính.

Bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết: “Thông qua sáng kiến này, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm chuyển hóa các cam kết khí hậu quốc gia thành các hành động cụ thể, dựa trên bằng chứng trong thực tiễn”.

Bà nhấn mạnh: “Một thông điệp quan trọng rút ra từ quá trình này là: không có một giải pháp duy nhất. Một quá trình chuyển đổi thành công đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện và tích hợp, kết hợp giữa chính sách, đầu tư và quan hệ đối tác, đồng thời huy động vai trò lãnh đạo của Nhà nước, đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân và sự tham gia của người dân”.

Hội thảo đã trình bày và thảo luận các nội dung trọng tâm, bao gồm so sánh các công nghệ phương tiện phát thải thấp, đánh giá mức độ sẵn sàng của thị trường và hạ tầng, phân tích hành vi người dùng, cũng như các cơ chế chính sách và cơ hội đầu tư.

Các bên cũng đã trao đổi về các hành động ưu tiên và các mô hình thí điểm có thể triển khai trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hợp tác công - tư và phát triển hệ sinh thái giao thông sạch.

Các kết quả và khuyến nghị từ hội thảo sẽ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong việc hoàn thiện chính sách, định hướng đầu tư và triển khai các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông cá nhân phát thải thấp trong thời gian tới./.

