Sôi động cuộc đua công nghệ khối công ty chứng khoán

Bức tranh mới về đầu tư công nghệ

Khoảng 1,2 triệu câu hỏi đã được ENSA - một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) tại Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE - xử lý trong năm qua, tương ứng bình quân gần 3.300 câu hỏi mỗi ngày. Con số trên được ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DNSE chia sẻ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 tổ chức tuần vừa qua.

Không dừng lại ở vai trò hỗ trợ thông tin, công nghệ AI tại DNSE cho phép nhà đầu tư đặt lệnh lớn và AI sẽ tự động tối ưu hóa giá giao dịch. Lãnh đạo DNSE cho biết, công ty tự phát triển các agent dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn nhưng kết hợp với dữ liệu chuẩn riêng biệt của mình để đảm bảo tính chính xác và tránh hiện tượng "ảo giác AI" trong tư vấn.

Việc hệ thống công nghệ thông tin KRX đi vào vận hành từ ngày 5/5/2025 đã tạo ra bước ngoặt lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh những dự đoán về sự bùng nổ của trợ lý ảo AI, xu hướng tích hợp đầu tư cũng đang được nhiều công ty chứng khoán triển khai. Mới đây, BIDV tích hợp tính năng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán ngay trong ứng dụng của ngân hàng này. Giải pháp do BIDV kết hợp triển khai cùng công ty con là Chứng khoán BIDV, qua đó đáp ứng trải nghiệm tài chính từ chi tiêu đến đầu tư chỉ trong một ứng dụng.

Nền tảng quản lý tài sản eWealth của Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt ra mắt từ năm 2025 cũng tích hợp AI, khoa học dữ liệu và năng lực tư vấn đầu tư. Nền tảng này được thiết kế theo mô hình "all-in-one" (tất cả trong một). Nhà đầu tư có thể theo dõi tài sản, phân tích thị trường, đăng ký các giải pháp ủy thác, nhận tư vấn từ chuyên gia của công ty và từ trợ lý ảo với hệ thống chấm điểm cổ phiếu hay phân tích dữ liệu thời gian thực.

Còn với DNSE, bên cạnh ứng dụng AI, công ty chứng khoán này còn mở rộng hệ sinh thái Open API theo mô hình B2B2C thông qua hợp tác với các ngân hàng, nền tảng tài chính và ví điện tử để cùng phân phối sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng cuối cùng. Qua đó, người dùng có thể tiếp cận dịch vụ chứng khoán trực tiếp trên các nền tảng số phổ biến.

Sự chuyển dịch đang rõ ràng hơn trong cách các công ty chứng khoán đầu tư và tham gia cuộc đua cạnh tranh giành thị phần. Nếu trước kia, lợi thế chủ yếu đến từ phí giao dịch, quy mô vốn hay mạng lưới môi giới, thì giờ đây, công nghệ đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh.

Định hướng trong giai đoạn tới của SHS cũng hướng đến việc ứng dụng công nghệ để cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Theo tài liệu gửi đến các cổ đông trước thềm ĐHĐCĐ, lãnh đạo SHS cho biết, công ty định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2026 - 2030, từng bước chuyển dịch từ các động lực mang tính chu kỳ sang xây dựng nền tảng lợi nhuận ổn định, có khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Định hướng này được triển khai trên các trụ cột chiến lược, bao gồm nâng cao tư duy hướng tới khách hàng, tăng cường năng lực tổ chức và con người, đẩy mạnh đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản trị và hướng tới phát triển bền vững.

Khi cạnh tranh thị phần không còn chỉ dựa vào phí

Sự dịch chuyển sang đầu tư công nghệ không còn là lựa chọn mang tính chiến lược riêng lẻ của từng công ty, mà đang trở thành yêu cầu mang tính hệ thống trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn phát triển mới.

Từ khi Hệ thống KRX đi vào vận hành (tháng 5/2025) đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và quy mô giao dịch. Hạ tầng mới không chỉ giúp xử lý lệnh hiệu quả hơn, mà còn mở đường cho các sản phẩm như giao dịch trong ngày và các công cụ phái sinh mới trong tương lai.

Khi thanh khoản gia tăng cùng các sản phẩm, áp lực lên hệ thống của các công ty chứng khoán cũng lớn hơn. Trong bối cảnh đó, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ, mà trở thành điều kiện cần để duy trì hoạt động ổn định và tận dụng cơ hội tăng trưởng.

Chia sẻ về kế hoạch đầu tư năm 2026, lãnh đạo DNSE cho biết, công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng. Trong đó, DNSE dự kiến xây dựng thêm một trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giảm độ trễ lệnh và phục vụ nhóm nhà đầu tư giao dịch tần suất cao. Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế với khả năng mở rộng cao, cho phép lưu lượng lệnh tăng gấp nhiều lần mà vẫn duy trì hiệu suất ổn định.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, trước đây, chứng khoán số trong suy nghĩ của nhiều người có thể được hiểu là việc định danh khách hàng điện tử, mở tài khoản mà không cần giấy tờ, nhưng hiện tại, đây còn là tuân thủ quy định, đảm bảo hiệu quả, đồng thời cá nhân hóa cho khách hàng và cũng đơn giản hóa quá trình quản trị.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn vào thị trường mới nổi thứ cấp cũng đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn về hạ tầng và vận hành. Khi các dòng vốn quốc tế tham gia mạnh hơn, yêu cầu về tốc độ, độ ổn định và tính minh bạch của hệ thống sẽ tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Điều này buộc các công ty chứng khoán phải đầu tư sớm nếu không muốn bị tụt lại phía sau./.