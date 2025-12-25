Sacombank chuẩn bị kiện toàn Hội đồng quản trị, tái định vị thương hiệu giai đoạn mới

(TBTCO) - Sacombank vừa ban hành loạt quyết sách đáng chú ý liên quan đến kiện toàn Hội đồng quản trị sau khi bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank mới. Cùng thời điểm, ngân hàng chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu, qua đó, phát đi thông điệp rõ ràng về việc bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã Ck: STB) vừa ban hành Nghị quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Theo kế hoạch, Sacombank sẽ hoàn tất các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 phương án bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026. Ngày 15/01/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông, nhằm thông báo tới cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Hiện tại, Hội đồng quản trị Sacombank gồm 7 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Dương Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Phạm Văn Phong; các thành viên Hội đồng quản trị gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ và hai thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Về cơ cấu cổ đông, theo công bố tỷ lệ sở hữu trên 1% gần nhất ngày 07/08, PYN Elite Fund từng nắm giữ hơn 101,4 triệu cổ phiếu STB, tương đương 5,38% vốn điều lệ. Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, quỹ ngoại này đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,86%, tương ứng khoảng 91,66 triệu cổ phiếu, sau khi bán ra 4 triệu cổ phiếu vào ngày 09/12.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Công Minh hiện sở hữu 62,56 triệu cổ phiếu, tương đương 3,32% vốn điều lệ; các bên liên quan đến Chủ tịch nắm giữ thêm khoảng 11,86 triệu cổ phiếu, chiếm 0,63%.

Nhóm cổ đông nước ngoài còn lại nắm giữ tỷ trọng nhỏ hơn, gồm SCB Vietnam Alpha Fund (1,47%), Norges Bank (1,17%), Vietnam Enterprise Investments Limited (1,02%) và Amersham Industries Limited (1,01%).

Ở diễn biến nhân sự điều hành, ngày 23/12, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank, sau khi rời cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị tại LPBank. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc LPBank cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Sacombank.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Sacombank giao quyền cho ông Dương Công Minh đại diện Ngân hàng thực hiện các giao dịch dân sự và tham gia tố tụng. Quyết định này không chỉ bảo đảm cơ sở pháp lý, mà còn thể hiện sự thống nhất trong cơ chế điều hành và quản trị, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp nhân sự cấp cao của ngân hàng.

Không chỉ dừng lại ở những điều chỉnh về nhân sự cấp cao, Sacombank còn gây chú ý khi ngày 25/12 triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu, một động thái khiến thị trường liên tưởng đến những thương hiệu từng “khoác” diện mạo mới, gắn với dấu ấn của ông Nguyễn Đức Thụy.

Theo lý giải của đại diện Sacombank, trong hành trình phát triển của một ngân hàng, có những thời điểm cần một biểu tượng đủ tĩnh để tạo niềm tin, đủ mạnh để dẫn dắt tương lai. Logo mới của Sacombank ra đời trong bối cảnh đó, không phải để tạo khác biệt bằng hình thức, mà để khẳng định một giai đoạn phát triển mới về chiều sâu, chuẩn mực và bền vững./.