Tín dụng kỳ vọng bứt tốc 20%, ngân hàng hé lộ những câu chuyện tăng trưởng riêng

(TBTCO) - Đánh giá triển vọng các tháng cuối năm 2025, VCBS dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ bứt tốc, có thể đạt 18 - 20%, vượt xa mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận nhóm niêm yết được nâng dự báo lên 18%, với điểm sáng từ các ngân hàng nhỏ sẽ tăng trưởng mạnh, nhóm tư nhân tái cơ cấu, IPO các công ty con, cùng nhóm quốc doanh tăng vốn mạnh.

Trong báo cáo Triển vọng các tháng cuối năm năm 2025 mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcombank (VCBS) kỳ vọng, tăng trưởng tín dụng năm 2025 sẽ bứt tốc, có thể đạt tới 18 - 20%, vượt mục tiêu cả năm do Ngân hàng Nhà nước đề ra.

Kỳ vọng này được đặt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp đang kích thích nhu cầu tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh, pháp lý bất động sản dần được tháo gỡ, cùng với định hướng hỗ trợ kinh tế tư nhân, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp quy mô trung bình.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nới trần tín dụng cho các ngân hàng từ tháng 7/2025, trong đó các ngân hàng lớn nhận chuyển giao bắt buộc sẽ được hưởng lợi đáng kể từ chính sách nới room tín dụng.

Nguồn: VCBS.

Lợi nhuận trước thuế nhóm niêm yết kỳ vọng tăng 18% "Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ngành từ 15% lên 18%, trong đó điều chỉnh tăng dự báo tại các các ngân hàng quy mô nhỏ với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và mạnh tay xử lý nợ xấu. Các ngân hàng tư nhân năng động sẽ được hưởng lợi từ chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân và cải thiện chất lượng tài sản. Nhóm này cũng chứng kiến nhiều câu chuyện nổi bật như IPO, tái cơ cấu, thu hồi nợ" - nhóm phân tích VCBS đánh giá.

VCBS đánh giá, nhóm ngân hàng quốc doanh dù tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm hơn nhưng cũng có nhiều điểm nhấn cuối năm.

Theo đó, các ngân hàng quốc doanh tập trung vào kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, điển hình như BIDV đặt mục tiêu tăng 30,8% tới năm 2026 và VietinBank dự kiến tăng tới 40% trong năm 2025, đồng thời tiếp tục xử lý dứt điểm nợ xấu để củng cố nền tảng tài chính. Vietcombank được hưởng lợi từ việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Đối với từng ngân hàng cụ thể, VietinBank được dự báo có mức tăng trưởng tín dụng tương đương trung bình ngành, đạt 16,9% trong năm 2025. Biên lãi ròng (NIM) bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm nhờ động lực cả ở chiều huy động và cho vay.

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, một số khách hàng tái cơ cấu hết thời gian thử thách được chuyển về nợ nhóm thấp hơn, nhờ đó ngân hàng sẽ hoàn nhập trích lập trong quý II/2025.

BIDV được kỳ vọng có mức tăng trưởng tín dụng tương đương trung bình ngành, khoảng 16%, với NIM giảm nhẹ xuống 2,3%. Chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất ngành, áp lực trích lập dự phòng ở mức thấp. BIDV cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng, lên gần 91.870 tỷ đồng, thông qua tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 7,1%, chi trả cổ tức tỷ lệ 19,9% và phát hành riêng lẻ với tỷ lệ 3,84%.

Với các ngân hàng tư nhân, theo đánh giá của VCBS, Techcombank sẽ ghi nhận tăng trưởng tín dụng tốt nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản và xây dựng. Ngân hàng duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao, tạo lợi thế chi phí vốn và giảm áp lực thu hẹp biên lãi ròng, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu nhập ngoài lãi để gia tăng đóng góp vào lợi nhuận. Kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty con TCBS được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn vốn, tái định giá khoản đầu tư và củng cố vị thế trên thị trường tài chính.

Còn MSB có nhu cầu tín dụng khả quan, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt 21,2% trong năm 2025. Biên lãi ròng bắt đầu cải thiện từ nửa cuối năm, chất lượng tài sản nâng cao với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 2% nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh và thu hồi nợ đã xóa gia tăng.

MSB cũng triển khai kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái thông qua thoái vốn và góp vốn tại các công ty con, bao gồm chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại TNEX Finance, đồng thời đầu tư vào công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

Với ACB, ngân hàng dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng tích cực trong năm 2025, được thúc đẩy bởi sự hồi phục rõ nét của nhóm khách hàng cá nhân, trong khi nhu cầu tín dụng của khách hàng doanh nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng khả quan nhờ triển vọng kinh tế thuận lợi hơn. Hiệu quả sinh lời của ACB duy trì ở mức cao nhờ kiểm soát chi phí và quản lý tốt chất lượng tài sản. Biên lãi ròng được kỳ vọng phục hồi nhẹ từ nửa cuối năm 2025 nhờ chi phí vốn cải thiện và tốc độ giảm lãi suất cho vay chậm lại./.