ABBank sắp chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, chuẩn bị tăng vốn kỷ lục lên 14.000 tỷ đồng

(TBTCO) - ABBank vừa trình phương án tăng vốn điều lệ lớn nhất lịch sử, dự kiến phát hành hơn 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và gần 52 triệu cổ phiếu ESOP, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất trong quý I/2026, vốn điều lệ ABBank sẽ tăng 35%, lên 13.973 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) vừa trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, ABBank sẽ phát hành 310,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30% vốn điều lệ với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 26% so với thị giá chốt phiên giao dịch ngày 29/8, ở mức 12.600 đồng/cổ phiếu.

Song song với đó, ngân hàng cũng dự kiến phát hành thêm gần 52 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho cán bộ nhân viên, tương ứng 5% vốn điều lệ hiện tại, cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tiêu chuẩn và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng sẽ được thực hiện theo quy chế ESOP do Hội đồng quản trị ban hành.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

ABBank dự kiến triển khai và hoàn tất đợt phát hành trong quý I/2026, qua đó nâng vốn điều lệ từ 10.350,4 tỷ đồng lên tối đa 13.973 tỷ đồng, tăng 35% so với hiện tại. Đây sẽ là đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử của ngân hàng, tương đương quy mô tăng vốn từng thực hiện vào năm 2022.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh, tăng khả năng cấp tín dụng, đồng thời giúp ngân hàng đảm bảo mức vốn tự có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

ABBank cho biết, việc tăng vốn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt là cần thiết, xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của ngân hàng và cũng là đòi hỏi khách quan hiện nay. Dự kiến mức vốn điều lệ của ngân hàng được nâng lên cũng sẽ giúp cải thiện mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm và nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường.

Theo đó, mục tiêu trước hết là nâng chỉ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) lên mức 11% từ 9,82% cuối quý II/2025), nhằm hướng đến việc đáp ứng các yêu cầu liên quan đến an toàn vốn đối với mức xếp loại A theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng Thông tư số 14/2025/TT-NHNN ngày 30/6/2025.

Cùng với đó, trong những năm qua, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng tăng trưởng ổn định và có sự bứt phá từ 3,03% năm 2023 lên 18,3% tính đến cuối quý II/2025 là nền tảng cần thiết và tiền đề tích cực để ngân hàng hấp thụ thêm nguồn vốn mới một cách có hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của ABBank duy trì ở mức thấp trong khi tổng tài sản tăng nhanh, dẫn đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản tăng không đồng tốc với mức tăng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Việc tăng vốn điều lệ cho ABBank sẽ góp phần điều tiết và khắc phục bớt các bất cập này.

Cũng theo đánh giá của lãnh đạo ABBank, thị trường chứng khoán năm 2025 và 2026 trở đi được đánh giá là có triển vọng tăng trưởng tốt, là kênh đầu tư hấp dẫn và nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều kiện thị trường thanh khoản tốt, tâm lý nhà đầu tư tích cực là cơ hội thuận lợi, là điều kiện đảm bảo tính khả thi và thành công của việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu.

Tính đến cuối quý II/2025, ABBank có vốn điều lệ 10.350 tỷ đồng, đứng thứ 21 toàn hệ thống ngân hàng. Về hoạt động kinh doanh, ngân hàng báo lãi trước thuế quý II/2025 đạt mức cao kỷ lục 1.256,7 tỷ đồng, nhờ hàng loạt khoản thu nhập tăng đột biến. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận đạt 1.672,5 tỷ đồng, tăng 187% cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch.

Quy mô hoạt động của ngân hàng mẹ ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Theo đó, tổng tài sản đạt 204.851 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và vượt 2% so với kế hoạch cả năm. Huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 149.587 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 122.364 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm, tăng trưởng tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng cá nhân là phân khúc chiến lược của ngân hàng./.