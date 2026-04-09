Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Thu Hương

15:07 | 09/04/2026
(TBTCO) - Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu mã TCX12504 và TCX12505 đang lưu hành, với thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.
aa

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã Ck: TCX) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn đối với hai lô trái phiếu mã TCX12504 và TCX12505, dự kiến triển khai trong tháng 4/2026.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ thực hiện mua lại toàn bộ khối lượng trái phiếu đang lưu hành của hai mã này. Giá mua lại được xác định trên cơ sở bao gồm mệnh giá trái phiếu, phần lãi phát sinh và các nghĩa vụ tài chính liên quan chưa được thanh toán tính đến thời điểm trước ngày mua lại, không bao gồm ngày thực hiện giao dịch.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, lô trái phiếu TCX12504 được phát hành ngày 25/12/2025 với quy mô 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 15 tháng, lãi suất phát hành cố định 8%/năm.

Trong khi đó, lô TCX12505 được phát hành sau đó ít ngày, vào 31/12/2025, cũng với quy mô 5.000 trái phiếu, tổng giá trị 500 tỷ đồng, nhưng có kỳ hạn dài hơn là 30 tháng, lãi suất phát hành tương tự ở mức 8%/năm.

Song song với kế hoạch mua lại trước hạn, TCBS cũng ghi nhận hoạt động huy động vốn mới trên thị trường trái phiếu. Cụ thể, ngày 1/4/2026, công ty đã hoàn tất phân phối gần 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001 cho các nhà đầu tư, trong đó 9,9 triệu trái phiếu được phân bổ cho 824 nhà đầu tư trong nước và 800 trái phiếu dành cho một nhà đầu tư nước ngoài. Với mức giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền huy động đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu được áp dụng mức lãi suất cố định 8%/năm; từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Sau đợt phát hành này, tổng dư nợ trái phiếu của TCBS đã tăng lên trên 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là đợt chào bán đầu tiên trong kế hoạch phát hành tối đa 50 triệu trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương quy mô huy động tối đa 5.000 tỷ đồng.

Theo lộ trình đã công bố, TCBS sẽ tiếp tục triển khai các đợt phát hành tiếp theo trong năm. Cụ thể, đợt 2 dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2629002 với kỳ hạn 36 tháng.

Đợt 3 có quy mô 1.500 tỷ đồng với mã TCXPO2628003, kỳ hạn 24 tháng. Đợt 4 dự kiến tiếp tục chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628004, cũng với kỳ hạn 24 tháng. Toàn bộ các đợt phát hành trong kế hoạch đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

