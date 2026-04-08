Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Song Linh

17:28 | 08/04/2026
(TBTCO) - Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2026 của Đảng uỷ Cục Hải quan đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, khẳng định vai trò nêu gương, lan tỏa giá trị trong toàn Đảng bộ.
Sáng 08/4/2026, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tài chính, cùng đại diện các cơ quan tham mưu và toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Hải quan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTVAH

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong quý I/2026, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp uỷ đã chủ động triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế như chất lượng tự kiểm tra ở một số đơn vị chưa đồng đều, việc đánh giá, xếp loại cán bộ có nơi còn hình thức.

Trên cơ sở đó, Đảng uỷ Cục Hải quan xác định trong quý II/2026 sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý, đánh giá đảng viên.

13 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hải quan đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: CTVAH

Tại Hội nghị cũng diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hải quan. Đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, tinh thần tiên phong, gương mẫu của các đảng viên, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Việc đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát gắn với công tác xây dựng Đảng và tôn vinh các đảng viên tiêu biểu được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Cục Hải quan trong thời gian tới.

Siết chặt kiểm nghiệm, giám sát sản phẩm sữa và dinh dưỡng cho trẻ

(TBTCO) - Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
(TBTCO) - Ngày 5/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi họp.
(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống kinh tế. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với NSND. Vũ Ngoạn Hợp - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam về việc xây dựng và triển khai các tiêu chí văn hóa doanh nghiệp gắn với tinh thần Nghị quyết.
(TBTCO) - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây được đánh giá là thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng, những bước đi này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn tới.
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(TBTCO) - Sáng ngày 24/3/2026, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026; quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý I năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ.
(TBTCO) - Chiều 21/3 tại Hà Nội, Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026, với chủ đề về hệ giá trị mới từ Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đã làm rõ vai trò của văn hóa như một trụ cột phát triển và động lực nội sinh của nền kinh tế. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.
Sáng 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
