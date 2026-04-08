Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Sáng 08/4/2026, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tài chính, cùng đại diện các cơ quan tham mưu và toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Hải quan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTVAH

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong quý I/2026, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp uỷ đã chủ động triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế như chất lượng tự kiểm tra ở một số đơn vị chưa đồng đều, việc đánh giá, xếp loại cán bộ có nơi còn hình thức.

Trên cơ sở đó, Đảng uỷ Cục Hải quan xác định trong quý II/2026 sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý, đánh giá đảng viên.

13 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hải quan đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: CTVAH

Tại Hội nghị cũng diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hải quan. Đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, tinh thần tiên phong, gương mẫu của các đảng viên, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực lan tỏa trong toàn Đảng bộ.