Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ trốn thuế lớn

Tại Họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long khẳng định, việc doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán, một để theo dõi thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và một để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Doanh nghiệp thực hiện hành vi này nhằm để gian lận thuế hoặc gian lận trong công tác lập, phát hành báo cáo tài chính nhằm mục đích xấu (tham gia thầu, vay vốn ngân hàng...). Điều này thể hiện ý thức trách nhiệm với xã hội của chủ doanh nghiệp rất yếu kém.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo lãnh đạo Cục Thuế, đây không chỉ là vấn đề thất thu ngân sách nhà nước, mà còn gây ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế và môi trường kinh doanh. Điểm đáng lo ngại của hành vi này là có thể diễn ra có hệ thống, hết sức tinh vi, dễ che giấu và khó phát hiện nếu không có kỹ năng thanh tra, kiểm tra chuyên sâu hoặc nghiệp vụ điều tra của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Cục Thuế dẫn chứng, một số vụ án lớn đã bị cơ quan chức năng phát hiện và làm rõ gần đây như: vụ án Công ty Hoàng Long lập 2 sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Hay vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng, đã nêu lên thực tế đáng báo động về quy mô, tính chất nghiêm trọng ngày càng gia tăng của hành vi phạm tội này.

Ông Lê Long cho biết, mới đây, Cục Thuế đã ban hành công văn đề nghị các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế lập danh sách khách hàng đã sử dụng phần mềm sổ kế toán tài chính do tổ chức cung cấp đến hết ngày 31/3/2026, gửi về Cục Thuế trước ngày 8/4/2026; đồng thời, định kỳ trước ngày 5 của tháng tiếp theo, các tổ chức gửi thông tin cập nhật các trường hợp thay đổi về danh sách khách hàng sử dụng về Cục Thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc thu thập thông tin nêu trên giúp Cục Thuế nắm bắt được số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng phần mềm kế toán để từ đó triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các đơn vị trong công tác thực hiện kê khai, nộp thuế,... đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Kết quả đến ngày 7/4/2026, Cục Thuế đã nhận được danh sách khách hàng của 42 tổ chức với thông tin của 12.809 khách hàng đang sử dụng các phần mềm kế toán của tổ chức. Cục Thuế đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức tổng hợp thông tin trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Cục Thuế sẽ sử dụng các thông tin, dữ liệu thu thập để rà soát đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sử dụng song song nhiều sổ kế toán từ tháng 4/2026 nhằm phục vụ công tác quản lý thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, với vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội, cùng sự đồng hành của các tổ chức sẽ là tiền đề quan trọng để cùng nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và minh bạch, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm gian lận thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, ngành Thuế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào các nội dung như: Tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền - giảm sử dụng tiền mặt. Tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng. Kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.

Ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu: Sử dụng Big Data, AI để phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu “2 hệ thống sổ kế toán” từ biến động doanh thu bất thường, biên lợi nhuận thấp bất hợp lý. Đồng thời chuyển từ “kiểm tra thủ công” sang “giám sát dựa trên dữ liệu”.

Ngành Thuế tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán: tiếp tục yêu cầu kết nối dữ liệu bán hàng với cơ quan thuế theo thời gian thực (đối với ngành rủi ro cao), đồng thời đề nghị các đơn vị phần mềm, giải pháp kế toán cung cấp danh sách khách hàng để thực hiện kiểm soát việc doanh nghiệp sử dụng nhiều phần mềm kế toán.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp điều tra và xử lý hình sự: Xác định dấu hiệu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận về thuế, trốn thuế để củng cố hồ sơ, kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm.

Song song với đó, ngành Thuế đẩy mạnh công tác truyền thông, cảnh báo các rủi ro pháp lý khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuế; tiếp tục triển khai chương trình hoá đơn may mắn nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hoá đơn; xây dựng cơ chế thưởng cho người tiêu dùng tố cáo tổ chức, cá nhân bán hàng mà không xuất hoá đơn dẫn đến vi phạm về thuế./.