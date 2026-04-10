Thuế - Hải quan

Nhiều doanh nghiệp sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán:

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Văn Tuấn

10:00 | 10/04/2026
(TBTCO) - Xác định hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, để gian lận thuế gây thất thu ngân sách nhà nước mang tính chất rất nghiêm trọng, ngành Thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm này trong đó có việc tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền.
Cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ trốn thuế lớn

Tại Họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long khẳng định, việc doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán, một để theo dõi thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và một để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Doanh nghiệp thực hiện hành vi này nhằm để gian lận thuế hoặc gian lận trong công tác lập, phát hành báo cáo tài chính nhằm mục đích xấu (tham gia thầu, vay vốn ngân hàng...). Điều này thể hiện ý thức trách nhiệm với xã hội của chủ doanh nghiệp rất yếu kém.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo lãnh đạo Cục Thuế, đây không chỉ là vấn đề thất thu ngân sách nhà nước, mà còn gây ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế và môi trường kinh doanh. Điểm đáng lo ngại của hành vi này là có thể diễn ra có hệ thống, hết sức tinh vi, dễ che giấu và khó phát hiện nếu không có kỹ năng thanh tra, kiểm tra chuyên sâu hoặc nghiệp vụ điều tra của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Cục Thuế dẫn chứng, một số vụ án lớn đã bị cơ quan chức năng phát hiện và làm rõ gần đây như: vụ án Công ty Hoàng Long lập 2 sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Hay vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng, đã nêu lên thực tế đáng báo động về quy mô, tính chất nghiêm trọng ngày càng gia tăng của hành vi phạm tội này.

Ông Lê Long cho biết, mới đây, Cục Thuế đã ban hành công văn đề nghị các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế lập danh sách khách hàng đã sử dụng phần mềm sổ kế toán tài chính do tổ chức cung cấp đến hết ngày 31/3/2026, gửi về Cục Thuế trước ngày 8/4/2026; đồng thời, định kỳ trước ngày 5 của tháng tiếp theo, các tổ chức gửi thông tin cập nhật các trường hợp thay đổi về danh sách khách hàng sử dụng về Cục Thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc thu thập thông tin nêu trên giúp Cục Thuế nắm bắt được số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng phần mềm kế toán để từ đó triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các đơn vị trong công tác thực hiện kê khai, nộp thuế,... đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Kết quả đến ngày 7/4/2026, Cục Thuế đã nhận được danh sách khách hàng của 42 tổ chức với thông tin của 12.809 khách hàng đang sử dụng các phần mềm kế toán của tổ chức. Cục Thuế đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức tổng hợp thông tin trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Cục Thuế sẽ sử dụng các thông tin, dữ liệu thu thập để rà soát đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sử dụng song song nhiều sổ kế toán từ tháng 4/2026 nhằm phục vụ công tác quản lý thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, với vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội, cùng sự đồng hành của các tổ chức sẽ là tiền đề quan trọng để cùng nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và minh bạch, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm gian lận thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, ngành Thuế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào các nội dung như: Tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền - giảm sử dụng tiền mặt. Tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng. Kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.

Ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu: Sử dụng Big Data, AI để phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu “2 hệ thống sổ kế toán” từ biến động doanh thu bất thường, biên lợi nhuận thấp bất hợp lý. Đồng thời chuyển từ “kiểm tra thủ công” sang “giám sát dựa trên dữ liệu”.

Ngành Thuế tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán: tiếp tục yêu cầu kết nối dữ liệu bán hàng với cơ quan thuế theo thời gian thực (đối với ngành rủi ro cao), đồng thời đề nghị các đơn vị phần mềm, giải pháp kế toán cung cấp danh sách khách hàng để thực hiện kiểm soát việc doanh nghiệp sử dụng nhiều phần mềm kế toán.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp điều tra và xử lý hình sự: Xác định dấu hiệu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận về thuế, trốn thuế để củng cố hồ sơ, kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm.

Song song với đó, ngành Thuế đẩy mạnh công tác truyền thông, cảnh báo các rủi ro pháp lý khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuế; tiếp tục triển khai chương trình hoá đơn may mắn nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hoá đơn; xây dựng cơ chế thưởng cho người tiêu dùng tố cáo tổ chức, cá nhân bán hàng mà không xuất hoá đơn dẫn đến vi phạm về thuế./.

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính nhằm che giấu doanh thu để trốn thuế, trong đó nguyên nhân chính là ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp còn hạn chế; doanh nghiệp mang động cơ quyết liệt tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp xem nhẹ, chưa nhận thức đầy đủ rủi ro hình sự sẽ phải đối mặt hoặc chấp nhận đánh đổi; doanh nghiệp khi thực hiện hành vi phạm tội cho rằng hành vi dễ che dấu, khó bị phát hiện" - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long.
"Nâng chất" cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026 đạt 670,796 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán pháp lệnh, đạt 39,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.
Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 117.105 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Hành vi sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính bị xử phạt ra sao?

Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm. Hành vi vi phạm này bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?
Hải quan cùng kiến tạo với người dân và doanh nghiệp

(TBTCO) - Gần 250 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, hơn 117.000 tỷ đồng thu ngân sách chỉ trong quý I/2026, là những con số nổi bật cho thấy nỗ lực của ngành Hải quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Kết quả này đến từ việc đồng bộ cải cách, hoàn thiện thể chế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
Giảm nghĩa vụ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo gồm 7 chương, 70 điều, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thuế, đồng thời cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ người dân, giảm gánh nặng tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

