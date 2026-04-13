Tài chính quốc tế

Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Hoàng Lê

21:19 | 13/04/2026
(TBTCO) - Giá vàng giảm nhẹ vào ngày 13/4 do lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng, bắt nguồn từ việc đàm phán Mỹ - Iran thất bại đã đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Giá vàng giảm khi đồng đô la mạnh lên và các cuộc đàm phán hòa bình gặp trở ngại. Ảnh TL

Giá vàng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.728,59 USD/ounce vào lúc 13h23 giờ GMT ngày 13/4, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,7% xuống còn 4.752,20 USD.

Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu phong toả toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran vào thứ Hai (giờ địa phương), sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần qua nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran thất bại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đáp trả bằng cách cảnh báo các tàu quân sự tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, đồng thời sẽ bị xử lý nghiêm khắc và dứt khoát.

"Do không có bước đột phá nào giữa Mỹ và Iran trong cuối tuần qua, nguy cơ một cuộc chiến tranh lan rộng một lần nữa đang được phản ánh vào giá cả, đe dọa đến chi phí năng lượng cao hơn và một động thái quyết liệt hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse của Oanda, cho biết.

Giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng 7% lên 102 USD/thùng, đánh dấu mức tăng hơn 40% kể từ khi việc vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 0,7%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq giảm 0,6%.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,33%, trong khi trái phiếu châu Âu cũng chịu áp lực nhẹ, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 2,5 điểm cơ bản lên 3,07%.

Giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10% kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị, nhưng lãi suất cao đang gây áp lực lên kim loại không sinh lời này.

Các chuyên gia dự đoán, nếu giá vàng duy trì ở mức hiện tại, nó có thể ổn định cho đến khi đạt được giải pháp dứt điểm cho vấn đề Iran và eo biển Hormuz.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,3% xuống còn 74,14 USD/ounce, bạch kim giảm 1,5% xuống còn 2.014,20 USD, trong khi palladium tăng 0,1% lên 1.522,28 USD.

Đô la tăng giá, euro và bảng Anh cùng giảm

Trong giao dịch ngoại hối, đồng euro giảm khoảng 0,3% xuống còn 1,1692 USD và các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc giảm nhẹ hơn nữa.

Đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống còn 1,3429 USD sau khi tăng hơn 2% vào tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2025. So với đồng euro, đồng bảng Anh ít thay đổi ở mức 87,02 pence.

Đồng bảng Anh thường giảm giá so với đồng đô la khi căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang, do Anh phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và nền kinh tế nhạy cảm với giá nhiên liệu tăng cao.

Sự tăng vọt của giá năng lượng đã khiến các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng một số ngân hàng trung ương, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh, sẽ nghiêng về việc tăng lãi suất, một sự đảo ngược mạnh mẽ so với kỳ vọng trước cuộc chiến giảm lãi suất hoặc một sự tạm dừng kéo dài.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ tuần trước cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng mạnh nhất trong gần bốn năm vào tháng 3, do giá xăng tăng vọt kỷ lục. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 năm nay là khoảng 21%, giảm so với mức 40% một tháng trước đó.

Tại các thị trường mới nổi, đồng forint Hungary tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong nhiều năm so với đô la Mỹ và Euro, sau khi nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary, Viktor Orban, thất bại trong cuộc bầu cử của nước này. Diễn biến giá củng cố vị thế của đồng forint như một trong những đồng tiền thị trường mới nổi có hiệu suất tốt nhất năm nay.

Tại Nhật Bản, đồng yên đang dao động quanh mức 159,70, gần mức 160 yên mà nhiều người coi là vùng nguy hiểm cần can thiệp. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, Ryosei Akazawa, cho biết hôm Chủ nhật rằng, việc tăng lãi suất có thể là một cách để giảm bớt áp lực lạm phát bằng cách củng cố giá trị của đồng Yên.

Các đồng tiền châu Á, đặc biệt là tiền tệ của các nước nhập khẩu năng lượng như đồng rupee Ấn Độ, đồng peso Philippines và đồng baht Thái Lan, có thể sẽ suy yếu trong thời điểm hiện tại, theo nhận định của Michael Wan thuộc ngân hàng MUFG trong một báo cáo mới công bố.

Tổng hợp từ Reuters, WSJ
Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

(TBTCO) - Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, các quan chức Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất khi cuộc chiến tranh Iran làm đảo lộn triển vọng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI.
(TBTCO) - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 31/3, với giá vàng tương lai tại New York tăng 0,7% lên 4.589,30 USD/ounce, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong gần 17 năm.
(TBTCO) - Ngày 30/3, bang Washington (Mỹ) đã ban hành chính sách mới đánh thuế với thu nhập trên 1 triệu USD, trở thành bang do đảng Dân chủ lãnh đạo mới nhất áp thuế nhắm thẳng vào người giàu.
(TBTCO) - Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng, lãi suất có thể tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, kịch bản khả thi nhất có lẽ là không có biến động nào.
(TBTCO) - Cuộc chiến ở Trung Đông có nguy cơ làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phải vật lộn để kiềm chế trong nhiều năm.
(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng, phân bón tăng mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí toàn cầu. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ triển khai hỗ trợ quy mô lớn, kết hợp tài chính, chính sách và khu vực tư nhân để giúp các nền kinh tế vượt qua cú sốc và phục hồi tăng trưởng.
Theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026 - 2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.
Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều