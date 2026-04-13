Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Giá vàng giảm khi đồng đô la mạnh lên và các cuộc đàm phán hòa bình gặp trở ngại. Ảnh TL

Giá vàng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.728,59 USD/ounce vào lúc 13h23 giờ GMT ngày 13/4, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,7% xuống còn 4.752,20 USD.

Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu phong toả toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran vào thứ Hai (giờ địa phương), sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần qua nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran thất bại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đáp trả bằng cách cảnh báo các tàu quân sự tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, đồng thời sẽ bị xử lý nghiêm khắc và dứt khoát.

"Do không có bước đột phá nào giữa Mỹ và Iran trong cuối tuần qua, nguy cơ một cuộc chiến tranh lan rộng một lần nữa đang được phản ánh vào giá cả, đe dọa đến chi phí năng lượng cao hơn và một động thái quyết liệt hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse của Oanda, cho biết.

Giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng 7% lên 102 USD/thùng, đánh dấu mức tăng hơn 40% kể từ khi việc vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 0,7%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq giảm 0,6%.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,33%, trong khi trái phiếu châu Âu cũng chịu áp lực nhẹ, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 2,5 điểm cơ bản lên 3,07%.

Giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10% kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị, nhưng lãi suất cao đang gây áp lực lên kim loại không sinh lời này.

Các chuyên gia dự đoán, nếu giá vàng duy trì ở mức hiện tại, nó có thể ổn định cho đến khi đạt được giải pháp dứt điểm cho vấn đề Iran và eo biển Hormuz.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,3% xuống còn 74,14 USD/ounce, bạch kim giảm 1,5% xuống còn 2.014,20 USD, trong khi palladium tăng 0,1% lên 1.522,28 USD.

Đô la tăng giá, euro và bảng Anh cùng giảm

Trong giao dịch ngoại hối, đồng euro giảm khoảng 0,3% xuống còn 1,1692 USD và các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc giảm nhẹ hơn nữa.

Đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống còn 1,3429 USD sau khi tăng hơn 2% vào tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2025. So với đồng euro, đồng bảng Anh ít thay đổi ở mức 87,02 pence.

Đồng bảng Anh thường giảm giá so với đồng đô la khi căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang, do Anh phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và nền kinh tế nhạy cảm với giá nhiên liệu tăng cao.

Sự tăng vọt của giá năng lượng đã khiến các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng một số ngân hàng trung ương, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh, sẽ nghiêng về việc tăng lãi suất, một sự đảo ngược mạnh mẽ so với kỳ vọng trước cuộc chiến giảm lãi suất hoặc một sự tạm dừng kéo dài.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ tuần trước cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng mạnh nhất trong gần bốn năm vào tháng 3, do giá xăng tăng vọt kỷ lục. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 năm nay là khoảng 21%, giảm so với mức 40% một tháng trước đó.

Tại các thị trường mới nổi, đồng forint Hungary tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong nhiều năm so với đô la Mỹ và Euro, sau khi nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary, Viktor Orban, thất bại trong cuộc bầu cử của nước này. Diễn biến giá củng cố vị thế của đồng forint như một trong những đồng tiền thị trường mới nổi có hiệu suất tốt nhất năm nay.

Tại Nhật Bản, đồng yên đang dao động quanh mức 159,70, gần mức 160 yên mà nhiều người coi là vùng nguy hiểm cần can thiệp. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, Ryosei Akazawa, cho biết hôm Chủ nhật rằng, việc tăng lãi suất có thể là một cách để giảm bớt áp lực lạm phát bằng cách củng cố giá trị của đồng Yên.

Các đồng tiền châu Á, đặc biệt là tiền tệ của các nước nhập khẩu năng lượng như đồng rupee Ấn Độ, đồng peso Philippines và đồng baht Thái Lan, có thể sẽ suy yếu trong thời điểm hiện tại, theo nhận định của Michael Wan thuộc ngân hàng MUFG trong một báo cáo mới công bố.