Chứng khoán

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Thu Hương

Thu Hương

11:16 | 15/04/2026
(TBTCO) - Triển khai nâng hạng theo nhiều giai đoạn không chỉ phản ánh tiến trình cải cách, mà còn là cách giúp thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước nâng khả năng hấp thụ nguồn vốn quốc tế quy mô lớn.
Nâng hạng theo lộ trình nhiều giai đoạn

Ngày 8/4 vừa qua, FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường tháng 3/2026, tiếp tục ghi nhận những cải thiện của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt liên quan đến khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, FTSE Russell giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp như đã công bố trước đó.

Việc giữ nguyên lộ trình nâng hạng không chỉ phản ánh đánh giá tích cực đối với tiến trình cải cách mà còn cho thấy quá trình chuyển đổi đang được theo dõi chặt chẽ theo thông lệ quốc tế.

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu
Quá trình nâng hạng cùng các cải cách đang góp phần nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: An Thư

Tại hội thảo trực tuyến với chủ đề "FTSE Inclusion - Những thay đổi cấu trúc và cơ hội đầu tư" do Công ty CP Chứng khoán SSI tổ chức, bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell cho biết, việc triển khai nâng hạng theo nhiều giai đoạn là cách tiếp cận phổ biến trên thế giới. Theo bà, thay vì thực hiện một lần, việc phân kỳ theo từng đợt giúp giảm áp lực điều chỉnh đột ngột đối với dòng vốn và hệ thống giao dịch, đặc biệt trong bối cảnh quy mô tài sản quản lý của các quỹ đầu tư toàn cầu ngày càng lớn.

Kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế cho thấy quá trình đưa cổ phiếu vào các rổ chỉ số thường được thực hiện theo từng bước, với tỷ trọng ban đầu ở mức hạn chế trước khi được mở rộng dần theo thời gian. Cách tiếp cận này tạo điều kiện để các nhà đầu tư chủ động điều chỉnh danh mục, đồng thời giúp thị trường tiếp nhận dòng vốn một cách ổn định hơn.

Bên cạnh yếu tố dòng vốn, việc triển khai theo từng bước cũng tạo dư địa để hệ thống vận hành và các cơ chế kỹ thuật được kiểm chứng và hoàn thiện dần trong quá trình thực thi. Điều này góp phần hạn chế rủi ro phát sinh, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng của thị trường trước các yêu cầu ngày càng cao từ nhà đầu tư quốc tế.

Hoàn thiện nền tảng để giữ dòng vốn dài hạn

Bổ sung góc nhìn từ các định chế tài chính toàn cầu, ông David Rabinowitz - Giám đốc Phân tích Chỉ số Toàn cầu và Cấu trúc Thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UBS cho rằng, quá trình nâng hạng của Việt Nam cần được nhìn nhận trong một lộ trình dài hạn. Từ năm 2018, khi FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng, thị trường đã từng bước triển khai các cải cách nhằm tiệm cận tiêu chuẩn của thị trường mới nổi.

Theo ông Rabinowitz, các tiêu chí cốt lõi trong giai đoạn này tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận đối với nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch và hoàn thiện cơ chế vận hành. Những cập nhật gần đây từ FTSE Russell cho thấy một số tiêu chí quan trọng đã có tiến triển, phản ánh nỗ lực của thị trường trong việc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ nhà đầu tư quốc tế.

Nâng hạng nâng vị thế, tăng sức hút vốn

Theo ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty CP Chứng khoán SSI, quá trình nâng hạng cùng các cải cách đang góp phần nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Đây không chỉ là yếu tố hỗ trợ thu hút dòng vốn ngoại trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường vốn theo hướng đa dạng, minh bạch và bền vững hơn.

Liên quan đến dòng vốn ngoại, đại diện UBS cho rằng sự gia tăng quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài là tín hiệu tích cực, song đây mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình dài. Để duy trì và mở rộng dòng vốn trong trung và dài hạn, thị trường cần tiếp tục hoàn thiện các yếu tố nền tảng, bao gồm cơ chế giao dịch, quy trình tiếp cận và môi trường pháp lý.

Về lộ trình triển khai, kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc nâng hạng thường đi kèm với một giai đoạn chuyển tiếp sau khi có thông báo chính thức, nhằm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và vận hành được chuẩn bị đầy đủ. Trong các giai đoạn tiếp theo, tỷ trọng của thị trường trong các bộ chỉ số sẽ được điều chỉnh tăng dần, qua đó tạo điều kiện để dòng vốn quốc tế tham gia sâu hơn và ổn định hơn.

Trong bối cảnh đó, cơ cấu nhà đầu tư cũng được xem là yếu tố quan trọng đối với sự ổn định của thị trường. Tỷ trọng lớn của nhà đầu tư cá nhân có thể khiến thị trường nhạy cảm hơn với biến động ngắn hạn. Do đó, việc nâng hạng và cải thiện chất lượng thị trường được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn tổ chức quốc tế - nhóm nhà đầu tư có xu hướng đầu tư dài hạn và ổn định hơn.

Để hướng tới mục tiêu này, thị trường chứng khoán Việt Nam cần tiếp tục cải thiện tính thông thoáng trong toàn bộ vòng đời đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, từ khâu tiếp cận, giao dịch cho đến rút vốn. Đồng thời, việc đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và nâng cao thanh khoản cũng là những yếu tố quan trọng nhằm tăng sức hấp dẫn của thị trường trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh mức độ quan tâm từ dòng vốn toàn cầu ngày càng gia tăng, yêu cầu về chất lượng vận hành và tính minh bạch của thị trường cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các chuẩn mực theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, qua đó củng cố nền tảng cho quá trình phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn./.

Thu Hương
Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan quý I năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan quý I năm 2026 qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

(TBTCO) - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tuần qua đạt 2.000 tỷ đồng, nâng con số lũy kế từ đầu năm đến nay lên 41.888 tỷ đồng.
Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

(TBTCO) - Toàn bộ các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong phiên hôm nay đều giao dịch khá tích cực, đóng cửa trong sắc xanh. Dẫn đầu là cổ phiếu Vingroup.
Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

(TBTCO) - Trong phiên 14/4, mức tăng có phần thận trọng hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh, kéo chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở trở về trạng thái âm sau chuỗi 6 phiên liên tục có mức chênh lệch dương.
Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/4) duy trì đà phục hồi phiên thứ 3 liên tiếp khi VN-Index tăng gần 17 điểm, vượt mốc 1.750 điểm. Dòng tiền phân hóa rõ nét, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và thép tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.795 điểm.
Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

(TBTCO) - Tháng 4/2026 dự kiến ghi nhận hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đáo hạn. Tổng giá trị đáo hạn quý II ước khoảng 58.000 tỷ đồng, tăng so với quý I.
Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

(TBTCO) - Chứng khoán Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, trước khi triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2026.
Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

(TBTCO) - Kỳ rà soát quý II/2026 của VNDiamond dự kiến không có cổ phiếu mới, trong khi KDH được dự báo bị đưa vào diện xem xét loại do không còn đáp ứng tiêu chí sở hữu nước ngoài.
Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Thị trường các-bon trong nước dự kiến chính thức vận hành vào tháng 5/2026. Một "sân chơi" mới gắn với định giá phát thải đang hình thành, mở ra cơ hội thị trường cho quá trình giảm phát thải và thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.
Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Nhiều ngân hàng chủ lực “giữ mạch” dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Nhiều ngân hàng chủ lực “giữ mạch” dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

