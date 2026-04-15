Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Song Linh

11:24 | 15/04/2026
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ, Hải quan khu vực IV ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026 với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách bứt tốc hơn 60%, cho thấy chuyển biến rõ nét trong môi trường thông quan, tạo lực đẩy cho tăng trưởng trong các quý tiếp theo.
Chuyển từ quản lý sang phục vụ

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV cho biết, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản lý rủi ro, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo ông Mạnh Hùng, định hướng xuyên suốt của đơn vị là chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thực thi công vụ.

Thực tế cho thấy, những giải pháp này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Trong quý I/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 21,4 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan đạt 4.097 doanh nghiệp, tăng 13,52%; số lượng tờ khai đạt 384.572, tăng 27%.

Cán bộ Hải quan khu vực IV thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Điểm nhấn nổi bật là việc đẩy mạnh quản lý rủi ro, nâng tỷ lệ luồng xanh lên tới 81,81%, giúp phần lớn hàng hóa được thông quan nhanh chóng. Cách tiếp cận này không chỉ giảm đáng kể thời gian, chi phí cho doanh nghiệp mà còn thể hiện rõ sự chuyển dịch sang mô hình quản lý hiện đại, dựa trên phân tích dữ liệu thay vì kiểm tra thủ công.

Song song với đó, Hải quan khu vực IV đã chủ động triển khai kịp thời các chính sách mới như Luật số 90/2025/QH15, Nghị định 167/2025/NĐ-CP và Thông tư 121/2025/TT-BTC, góp phần tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong nỗ lực tăng cường kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực IV đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Vì một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững”, thu hút hơn 170 doanh nghiệp cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương tham dự.

Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối trực tiếp giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngày càng cao.

5 mục tiêu nâng cao hiệu quả cải cách 2026

Trong thời gian tới, Hải quan khu vực IV sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong quản lý rủi ro, giảm kiểm tra thủ công; rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; mở rộng chương trình doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; chủ động nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên ghi nhận nỗ lực tạo thuận lợi thương mại của cơ quan hải quan và nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hsu Chao Chi - Giám đốc xuất nhập khẩu Công ty TNHH Wistron Technology Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn III, phường Duy Hà, Ninh Bình) đánh giá cao những cải cách trong chính sách hải quan, đặc biệt là quy định mới về xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, doanh nghiệp nội địa có thể bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp FDI, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí kho bãi, vận chuyển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Những cải cách này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí mà còn tạo sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến sản xuất” - ông Hsu Chao Chi nhận định.

Theo lãnh đạo Hải quan khu vực IV, nhờ nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, công tác thu ngân sách nhà nước của đơn vị ghi nhận kết quả bứt phá. Trong quý I/2026, Hải quan khu vực IV thu đạt 2.704 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, đạt khoảng 23% chỉ tiêu được giao.

Kết quả này đến từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tăng cường tham vấn trị giá, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, đơn vị chủ động làm việc với các doanh nghiệp có số thu lớn để nắm bắt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp, khai thác hiệu quả nguồn thu.

Tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới Hải quan thông minh

Bước sang quý II/2026, Hải quan khu vực IV đứng trước yêu cầu ngày càng cao khi quy mô xuất nhập khẩu tiếp tục mở rộng, trong khi áp lực quản lý, kiểm soát rủi ro cũng gia tăng.

Bài toán đặt ra không chỉ là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp mà còn phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt với các mặt hàng nhạy cảm như đất hiếm, hàng hóa có nguy cơ gian lận xuất xứ, khai sai trị giá.

Từ góc độ chỉ đạo ngành, ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực IV tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong thời gian tới, Hải quan khu vực IV xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý rủi ro; triển khai thông quan tập trung; giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công; nâng cao tính minh bạch và khả năng giám sát theo thời gian thực.

Đáng chú ý, đơn vị đang xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, với mục tiêu số hóa toàn diện quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

Đồng thời, công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tiếp tục được đơn vị đẩy mạnh thông qua các hội nghị đối thoại, chương trình doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, qua đó xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, chủ động thu hút nguồn thu mới, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2026.

Với nền tảng kết quả tích cực trong quý I cùng định hướng rõ ràng trong quý II, Hải quan khu vực IV đang từng bước khẳng định vai trò “điểm tựa” cho cộng đồng doanh nghiệp, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong bối cảnh hội nhập sâu rộng./.

Song Linh
Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan quý I năm 2026 qua các con số

Hải quan khu vực X: Thông quan thông suốt, giữ nhịp nguồn thu

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm

Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Chiều ngày 14/4, Cục Thuế và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh ABBank ở 22 tỉnh, thành phố.
Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Hải quan Việt Nam nâng tầm năng lực thực thi pháp luật trên biển

(TBTCO) - Ngày 14/4/2026, Cục Hải quan cho biết, từ các chương trình hợp tác với Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp quốc, Hải quan Việt Nam không chỉ nâng cao kỹ năng kiểm soát trên biển mà còn từng bước làm chủ nghiệp vụ, tham gia sâu hơn vào huấn luyện quốc tế.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 3 tháng đạt gần 39% dự toán

Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện giúp giảm chi phí bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người dân

(TBTCO) - Việc gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường, mà còn giúp giảm thiểu đáng kể chi phí phải chi cho công tác bảo vệ, khắc phục môi trường, qua đó, nâng cao sức khỏe, đời sống người dân.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Cục Hải quan, phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.
Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Nhiều ngân hàng chủ lực “giữ mạch” dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg