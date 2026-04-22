Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Cập nhật lúc 8h35h sáng 22/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.009.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.085.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.009.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.434.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 77.839.805 đồng/lượng (mua vào) và 80.239.799 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 2919.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng giảm mạnh. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 22/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 77,8615 USD/ounce, giảm 3,28% so với cùng kỳ tuần trước.

Thị trường bạc trong những phiên giao dịch gần đây xuất hiện nhiều biến động đáng chú ý khi các yếu tố vĩ mô tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Trong đó, biến động của lãi suất vẫn được xem là yếu tố then chốt định hình xu hướng của kim loại quý này.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, thị trường bạc hiện đang trong trạng thái khá nhạy cảm, đặc biệt khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có xu hướng tăng lên.

Về triển vọng giá, ông nhận định nếu xu hướng tăng được duy trì, bạc có thể hướng tới ngưỡng 90 USD/ounce trong dài hạn, dù cần thêm thời gian để củng cố đà tăng. Ngược lại, trong kịch bản tiêu cực, giá bạc có thể điều chỉnh về vùng 70 USD/ounce, mốc hỗ trợ mang tính tâm lý quan trọng đối với thị trường./.