Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

09:33 | 22/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/4) tiếp tục kéo dài đà suy giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro lãi suất và bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm
Giá bạc hôm nay nối đà giảm mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35h sáng 22/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.009.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.992.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.085.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.009.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.434.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 77.839.805 đồng/lượng (mua vào) và 80.239.799 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 2919.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/4/2026:

Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng giảm mạnh. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 22/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 77,8615 USD/ounce, giảm 3,28% so với cùng kỳ tuần trước.

Thị trường bạc trong những phiên giao dịch gần đây xuất hiện nhiều biến động đáng chú ý khi các yếu tố vĩ mô tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Trong đó, biến động của lãi suất vẫn được xem là yếu tố then chốt định hình xu hướng của kim loại quý này.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, thị trường bạc hiện đang trong trạng thái khá nhạy cảm, đặc biệt khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có xu hướng tăng lên.

Về triển vọng giá, ông nhận định nếu xu hướng tăng được duy trì, bạc có thể hướng tới ngưỡng 90 USD/ounce trong dài hạn, dù cần thêm thời gian để củng cố đà tăng. Ngược lại, trong kịch bản tiêu cực, giá bạc có thể điều chỉnh về vùng 70 USD/ounce, mốc hỗ trợ mang tính tâm lý quan trọng đối với thị trường./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Dành cho bạn

Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Cải cách tài chính phải đặt ổn định hệ thống làm trọng tâm

Cải cách tài chính phải đặt ổn định hệ thống làm trọng tâm

Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (22/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg…
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

(TBTCO) - Tại hội thảo “Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Brazil – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam” sáng 21/4/2026, các chuyên gia nhận định Brazil đang nổi lên như thị trường tiềm năng trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, doanh nghiệp Việt phải vượt qua các rào cản về logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển từ tư duy “bán hàng” sang “quản trị chuỗi giá trị”.
Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện dự án phát triển mỏ Nam Du - U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện dự án phát triển mỏ Nam Du - U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

(TBTCO) - Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác.
Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Giá cao su hôm nay (21/4) tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm nhẹ do lo ngại nhu cầu tiêu thụ chưa hồi phục nhanh trong ngắn hạn. Trong nước, giá cao su duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.
PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

Vietjet đứng đầu Đông Nam Á về tối ưu phát thải trên các chuyến bay nội vùng

Vietjet đứng đầu Đông Nam Á về tối ưu phát thải trên các chuyến bay nội vùng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm