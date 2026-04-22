Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Văn Nam

11:34 | 22/04/2026
Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Giá ngô kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,72%, lên mức 178 USD/tấn

Lực mua chiếm ưu thế trên nhóm nông sản, với tâm điểm là mặt hàng ngô với nhịp phục hồi kỹ thuật sau giai đoạn giằng co. Đóng cửa phiên đầu tuần, giá ngô kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,72%, lên mức 178 USD/tấn. Đà phục hồi được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ cùng với những lo ngại ngày càng gia tăng về rủi ro nguồn cung trong thời gian tới.

Theo Báo cáo kiểm tra xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng ngô giao hàng trong tuần qua đạt khoảng 1,67 triệu tấn, vượt xa kỳ vọng. Lũy kế từ đầu niên vụ 2025 - 2026, tổng khối lượng xuất khẩu đạt 51,71 triệu tấn, tăng vọt 32% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mạnh từ các thị trường lớn như Mexico, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị thế cạnh tranh của ngô Mỹ, đẩy tổng cam kết xuất khẩu lên mức kỷ lục 72,8 triệu tấn.

Ở chiều cung, những rủi ro thời tiết tại Nam Mỹ đang trở thành yếu tố hỗ trợ giá quan trọng. Tại Brazil, tình trạng khô hạn kéo dài tại khu vực miền Trung được dự báo sẽ tiếp diễn trong ít nhất hai tuần tới, đe dọa trực tiếp đến năng suất vụ ngô thứ hai - nguồn cung xuất khẩu chủ lực của quốc gia này. Trong khi đó, Argentina cũng đối mặt với nguy cơ thiệt hại mùa vụ khi các đợt không khí lạnh và bão lớn xuất hiện tại khu vực phía Bắc.

Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm. Ảnh: TL.

Diễn biến này buộc các quỹ đầu tư phải điều chỉnh lại kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu, qua đó gia tăng lực mua trên thị trường kỳ hạn.

Đối với nguồn cung ngô thu gom trong nước, giá chào tại khu vực Sơn La ghi nhận nhịp giảm nhẹ: ngô hàng rời đủ độ tại lò sấy lùi về mốc 7.400 - 7.450 đồng/kg, trong khi hàng bao 17 độ ẩm giảm xuống mức 7.250 đồng/kg.

Tại Việt Nam, ngô trở thành mặt hàng nông sản nhập khẩu có quy mô lớn nhất, phản ánh đà phục hồi rõ nét của nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước.

Trong quý I/2026, lượng ngô nhập khẩu của nước ta lên tới 4,1 triệu tấn, tăng mạnh 90,2% về khối lượng và 83,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Brazil và Argentina tiếp tục là hai nguồn cung chủ lực, chiếm gần 80% tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của nước ta.

Về giá cả, ngô Nam Mỹ giao ngay tại các cảng miền Bắc hiện duy trì quanh 7.250 - 7.450 đồng/kg, tăng đáng kể so với cuối tháng 3. Tuy nhiên, giá các hợp đồng giao xa đã bắt đầu hạ nhiệt, phản ánh kỳ vọng nguồn cung sẽ cải thiện trong nửa cuối năm.

Giá dầu đậu tương tăng vọt lên đỉnh gần 3 năm

Thị trường nông sản ghi nhận điểm sáng nổi bật với mặt hàng dầu đậu tương khi giá tăng mạnh lên mức cao nhất trong nhiều năm. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu đậu tương trên sàn CBOT tăng 3,6%, lên 1.590 USD/tấn - mức cao nhất trong gần 3 năm. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa yếu tố năng lượng và xu hướng chuyển dịch sang nhiên liệu sinh học trên toàn cầu.

Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô tiềm ẩn rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, nhiều quốc gia đã gia tăng sử dụng dầu thực vật như một giải pháp thay thế. Điều này tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa giá năng lượng và giá dầu đậu tương, khiến mặt hàng này tăng mạnh theo diễn biến của dầu thô.

Bên cạnh đó, ngành năng lượng tái tạo tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong việc thúc đẩy lực cầu. Tại Mỹ, các chính sách hỗ trợ phát triển nhiên liệu diesel sinh học và diesel tái tạo đang thúc đẩy các nhà máy gia tăng công suất thu mua và ép dầu đậu tương. Còn tại khu vực Đông Nam Á, việc Indonesia kiên định triển khai lộ trình nâng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học gốc cọ lên mức 50% (B50) đã làm sụt giảm đáng kể lượng dầu thực vật xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Sự cộng hưởng từ các chính sách năng lượng xanh tại các khu vực sản xuất trọng điểm đang thu hẹp nguồn cung dầu thực vật thương mại toàn cầu, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá dầu đậu tương.

Ngoài ra, hoạt động ép dầu tại Mỹ đang mang lại lợi nhuận cao, với biên lợi nhuận đạt khoảng 123 USD/tấn. Đáng chú ý, dầu đậu tương hiện đóng góp tới hơn 50% tổng giá trị sản phẩm sau chế biến, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của mặt hàng này trong chuỗi giá trị nông sản.

Tại thị trường nội địa, giá khô đậu tương nhập khẩu tiếp tục tăng, đặc biệt ở các kỳ hạn gần. Giá Flat Nam Mỹ giao tháng 4 đạt 441 - 446 USD/tấn, trong khi giá quy đổi dao động từ 11.300 - 11.900 đồng/kg. Tuy nhiên, giao dịch thực tế tại khu vực miền Bắc vẫn khá trầm lắng, khi nhu cầu mua mới chưa cải thiện dù giá tăng.

Những yếu tố trên cho thấy giá dầu đậu tương đang ngày càng gắn chặt với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa đang bước vào giai đoạn biến động nhạy cảm khi các yếu tố địa chính trị và xu hướng năng lượng cùng lúc chi phối dòng tiền. Trong bối cảnh đó, xu hướng giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm hàng hóa trong thời gian tới.

Giá ngô khởi sắc Dầu đậu tương tăng thị trường hàng hóa Nhu cầu ngô nhập khẩu Ngô Mỹ xuất khẩu Giá dầu đậu tương

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (22/4) bật tăng khi dầu thô tăng vọt và hoạt động sản xuất lốp xe tại Trung Quốc duy trì ổn định. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6%; Trung Quốc tăng 1,3%; Singapore tăng 2%.
Giá lúa hôm nay (22/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg…
(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
(TBTCO) - Tại hội thảo “Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Brazil – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam” sáng 21/4/2026, các chuyên gia nhận định Brazil đang nổi lên như thị trường tiềm năng trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, doanh nghiệp Việt phải vượt qua các rào cản về logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển từ tư duy “bán hàng” sang “quản trị chuỗi giá trị”.
Giá bạc trong nước hôm nay (21/4) có xu hướng điều chỉnh giảm rõ rệt. Diễn biến này phản ánh tác động tức thời từ các yếu tố địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa toàn cầu. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 79,5055 USD/ounce, giảm 0,16% so với hôm qua.
(TBTCO) - Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác.
