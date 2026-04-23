Ngân hàng - Bảo hiểm

Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

22:58 | 23/04/2026
(TBTCO) - Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát.
aa
Ông Sang Lee - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm mới, nhấn mạnh cam kết mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng chủ động cân bằng giữa bảo vệ và tích lũy dài hạn”.

Với mục tiêu mang đến sự linh hoạt và chủ động cho khách hàng, Chubb - Tự Do An Phát là sự kết hợp hài hòa giữa lựa chọn đầu tư hiệu quả và bảo vệ toàn diện. Sản phẩm được thiết kế dành cho đối tượng tham gia lên đến 70 tuổi, với các đặc điểm nổi bật:

Lựa chọn linh hoạt giữa quyền lợi bảo vệ và đầu tư: Dựa trên thiết kế linh hoạt của sản phẩm, khách hàng có thể chủ động lựa chọn chiến lược tài chính phù hợp: ưu tiên bảo vệ, đầu tư hoặc cân bằng cả hai, tùy vào mục tiêu tại từng giai đoạn cuộc sống;

Mệnh giá bảo hiểm tăng theo thời gian: Tự động gia tăng mệnh giá bảo hiểm tại ngày đáo niên của các Năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20, giúp duy trì giá trị bảo vệ trước tác động của lạm phát và các rủi ro khó lường;

Gia tăng quyền lợi, không cần tái thẩm định: Thêm đến 25% mệnh giá bảo hiểm tại các cột mốc quan trọng trong cuộc đời khách hàng như kết hôn, sinh con… mà không cần tái thẩm định sức khỏe.

Giải pháp bảo vệ toàn diện với hệ sinh thái Sản phẩm Bán kèm đa dạng: Dễ dàng xây dựng “lá chắn bảo vệ tài chính – sức khỏe” theo nhu cầu riêng, từ chăm sóc y tế, tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo đến bảo vệ sinh mệnh.

Tích lũy dài hạn, giá trị gia tăng theo thời gian gắn bó: Nhận thêm giá trị tích lũy khi hợp đồng được duy trì hiệu lực đến năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20.

Chubb Life Việt Nam ra mắt Chubb - Tự Do An Phát, giải pháp bảo hiểm liên kết đơn vị linh hoạt, kết hợp bảo vệ và đầu tư, hướng đến mục tiêu “vững tâm an – phát tài lộc”.

Ông Sang Lee - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand cho biết: “Khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm bảo vệ đơn thuần, mà còn kỳ vọng những giá trị tích lũy và tăng trưởng tài sản trong dài hạn. Thấu hiểu điều đó, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát – giải pháp linh hoạt kết hợp giữa tính năng bảo vệ vượt trội và bứt phá đầu tư, đáp ứng nhu cầu cụ thể tại từng thời điểm của cuộc sống. Thông qua sản phẩm, chúng tôi mong muốn tiếp thêm sự tự tin giúp khách hàng ‘vững tâm an – phát tài lộc’, trên hành trình hướng tới tương lai tài chính vững chắc”.

Chubb - Tự Do An Phát đồng hành cùng mỗi gia đình trên hành trình bảo vệ vững vàng, an tâm tích lũy và tự tin hướng đến tương lai tài chính bền vững.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin và được tư vấn thông qua hệ thống tư vấn viên và các kênh phân phối chính thức của Chubb Life Việt Nam trên toàn quốc./.

Hồng Chi
bảo hiểm liên kết Chubb Tự Do An Phát Bảo vệ toàn diện

Bài liên quan

Generali ra mắt sản phẩm đặc biệt ‘VITA – Đầu Tư Như Ý’

Generali ra mắt sản phẩm đặc biệt ‘VITA – Đầu Tư Như Ý’

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố nâng xếp hạng tín nhiệm Ba3, cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT).
Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã ck: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực. Không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả vận hành, cấu trúc thu nhập cũng cho thấy ngân hàng đang bước vào một chu kỳ phục hồi mang tính nền tảng.
Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 23/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức phổ biến 700.000 - 800.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi sâu về vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

(TBTCO) - Sáng ngày 23/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ lên 25.103 VND/USD, USD tự do ổn định quanh 26.600 - 26.650 đồng, trong khi DXY hiện ở 98,57 điểm, cho thấy tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm. Áp lực lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu khi giá năng lượng tăng mạnh tại Mỹ và lan rộng sang các nền kinh tế lớn, khiến kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn tiếp tục được củng cố.
Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

(TBTCO) - TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhấn mạnh, việc sớm thành lập sàn vàng quốc gia giúp minh bạch thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng về mức hợp lý và khai thông nguồn lực vàng trong dân. Tuy nhiên, lộ trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có vấn đề cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và cân đối nguồn ngoại tệ.
Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

(TBTCO) - Năm 2026, SHB được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5%, dự kiến chia cổ tức 16% và nâng vốn điều lệ lên gần 59.000 tỷ đồng. Quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 4.660 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15%, duy trì đà ổn định. SHB cũng lên kế hoạch hoàn tất pháp lý để khởi công trụ sở biểu tượng tại Lý Thường Kiệt đầu năm 2027.
Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh

Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh

Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

