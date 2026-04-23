Ngân hàng - Bảo hiểm

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

15:26 | 23/04/2026
(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố nâng xếp hạng tín nhiệm Ba3, cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT).
Ảnh: T.L

Cụ thể, Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm CFR (Corporate family rating – Đánh giá tín nhiệm dựa trên mối tương quan với các thành viên trong cùng tập đoàn) của FE CREDIT lên mức Ba3 từ mức B1. Đồng thời, triển vọng của FE CREDIT được Moody’s tiếp tục đáng giá “ổn định” năm thứ 2 liên tiếp và nâng năng lực độc lập lên B2.

Việc nâng xếp hạng không chỉ là sự ghi nhận về mặt chỉ số, mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc của FE CREDIT trong quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro và tối ưu chi phí vận hành. Công ty tập trung củng cố nền tảng nội tại, nâng cao năng lực quản trị toàn diện với sự hậu thuận mạnh mẽ từ hai định chế tài chính lớn trong và ngoài nước là VPBank và SMBC, tạo lực đẩy cả về tài chính lẫn kinh nghiệm quản trị.

Không chỉ hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của FE CREDIT cũng được Moody’s đánh giá có sự cải thiện và tích cực. Điều này phản ánh rõ nét chất lượng quản trị doanh nghiệp, chiến lược tài chính và năng lực quản trị rủi ro của công ty.

Năm 2025, FE CREDIT ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.455 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có lãi. Tính đến cuối năm, tổng tài sản đạt hơn 70.163 tỷ đồng, đồng thời các chỉ tiêu an toàn tài chính đều đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi chiến lược, với trọng tâm là kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng danh mục cho vay và tối ưu vận hành. FE CREDIT cũng chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng thận trọng, phù hợp với từng phân khúc khách hàng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản trị rủi ro.

Đại diện FE CREDIT cho biết: “Việc Moody's nâng hạng tín nhiệm không chỉ là một cột mốc quan trọng, mà còn là sự ghi nhận khách quan từ thị trường quốc tế đối với những nỗ lực tái cấu trúc và nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp trong thời gian qua. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều thử thách, FE CREDIT kiên định với chiến lược chuyển đổi toàn diện, tập trung vào các trụ cột cốt lõi: nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, và đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Trong giai đoạn tới, FE CREDIT tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, cải thiện chất lượng tài sản và duy trì kỷ luật tài chính chặt chẽ, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy tài chính tiêu dùng minh bạch, có trách nhiệm trên thị trường tài chính tại Việt Nam”./.

H.C
Từ khóa:
xếp hạng tín nhiệm quản trị rủi ro fe credit

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 23/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức phổ biến 700.000 - 800.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi sâu về vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Sáng ngày 23/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ lên 25.103 VND/USD, USD tự do ổn định quanh 26.600 - 26.650 đồng, trong khi DXY hiện ở 98,57 điểm, cho thấy tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm. Áp lực lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu khi giá năng lượng tăng mạnh tại Mỹ và lan rộng sang các nền kinh tế lớn, khiến kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn tiếp tục được củng cố.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhấn mạnh, việc sớm thành lập sàn vàng quốc gia giúp minh bạch thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng về mức hợp lý và khai thông nguồn lực vàng trong dân. Tuy nhiên, lộ trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có vấn đề cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và cân đối nguồn ngoại tệ.
(TBTCO) - Năm 2026, SHB được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5%, dự kiến chia cổ tức 16% và nâng vốn điều lệ lên gần 59.000 tỷ đồng. Quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 4.660 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15%, duy trì đà ổn định. SHB cũng lên kế hoạch hoàn tất pháp lý để khởi công trụ sở biểu tượng tại Lý Thường Kiệt đầu năm 2027.
(TBTCO) - Quy mô mở rộng, lợi nhuận bứt phá và chi phí vận hành được tối ưu hóa tối đa là những dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh doanh quý I/2026 của KienlongBank. Với lợi nhuận tăng trưởng 50% cùng bộ chỉ số sinh lời khả quan, Ngân hàng đang tự tin bám sát lộ trình mục tiêu, khẳng định vị thế bền vững trên thị trường tài chính.
(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm và nhu cầu di chuyển tăng cao dịp đại lễ, Bảo hiểm Quân đội (MIC) triển khai chương trình ưu đãi lớn tặng voucher lên đến 25% từ ngày 25/4 đến 03/5/2026. Đây là giải pháp thiết thực giúp khách hàng thiết lập "lá chắn" tài chính vững chắc ngay trên ứng dụng bảo hiểm số.
(TBTCO) - PTI trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, đồng thời đề xuất phương án tăng vốn hơn 600 tỷ đồng nhằm củng cố nền tảng tài chính và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.
(TBTCO) - Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu dưới 4,5%; đồng thời thông qua các quyết sách mang tính “bước ngoặt. Lãnh đạo Sacombank cho biết, đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và trích đủ dự phòng 100%, nhưng vẫn chờ xử lý 32,5% cổ phần tại VAMC. Sacombank sẽ tiếp tục ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
