FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

Ảnh: T.L

Cụ thể, Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm CFR (Corporate family rating – Đánh giá tín nhiệm dựa trên mối tương quan với các thành viên trong cùng tập đoàn) của FE CREDIT lên mức Ba3 từ mức B1. Đồng thời, triển vọng của FE CREDIT được Moody’s tiếp tục đáng giá “ổn định” năm thứ 2 liên tiếp và nâng năng lực độc lập lên B2.

Việc nâng xếp hạng không chỉ là sự ghi nhận về mặt chỉ số, mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc của FE CREDIT trong quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro và tối ưu chi phí vận hành. Công ty tập trung củng cố nền tảng nội tại, nâng cao năng lực quản trị toàn diện với sự hậu thuận mạnh mẽ từ hai định chế tài chính lớn trong và ngoài nước là VPBank và SMBC, tạo lực đẩy cả về tài chính lẫn kinh nghiệm quản trị.

Không chỉ hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của FE CREDIT cũng được Moody’s đánh giá có sự cải thiện và tích cực. Điều này phản ánh rõ nét chất lượng quản trị doanh nghiệp, chiến lược tài chính và năng lực quản trị rủi ro của công ty.

Năm 2025, FE CREDIT ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.455 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có lãi. Tính đến cuối năm, tổng tài sản đạt hơn 70.163 tỷ đồng, đồng thời các chỉ tiêu an toàn tài chính đều đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi chiến lược, với trọng tâm là kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng danh mục cho vay và tối ưu vận hành. FE CREDIT cũng chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng thận trọng, phù hợp với từng phân khúc khách hàng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản trị rủi ro.

Đại diện FE CREDIT cho biết: “Việc Moody's nâng hạng tín nhiệm không chỉ là một cột mốc quan trọng, mà còn là sự ghi nhận khách quan từ thị trường quốc tế đối với những nỗ lực tái cấu trúc và nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp trong thời gian qua. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều thử thách, FE CREDIT kiên định với chiến lược chuyển đổi toàn diện, tập trung vào các trụ cột cốt lõi: nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, và đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Trong giai đoạn tới, FE CREDIT tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, cải thiện chất lượng tài sản và duy trì kỷ luật tài chính chặt chẽ, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy tài chính tiêu dùng minh bạch, có trách nhiệm trên thị trường tài chính tại Việt Nam”./.