Thời sự

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
15:00 | 23/04/2026
(TBTCO) - Chiều 23/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật phân cấp toàn diện 192 thẩm quyền cho thành phố, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính - ngân sách.
aa

Phân quyền toàn diện cho Hà Nội

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật là việc phân quyền toàn diện với tổng số 192 thẩm quyền được giao cho chính quyền thành phố Hà Nội, gồm 124 thẩm quyền thuộc HĐND, 56 thẩm quyền thuộc UBND và 12 thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND. Trong số này, có 85 thẩm quyền mới chưa có quy định của pháp luật hiện hành.

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội vỗ tay chào mừng Luật Thủ đô mới được thông qua.

Trong đó, chính quyền thành phố Hà Nội có thẩm quyền: xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 8); quy định về thí điểm cơ chế, chính sách (Điều 9) nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô hình, giải pháp quản lý và phát triển mới.

Trong quá trình góp ý, một số ý kiến đại biểu lo ngại sự chồng chéo ranh giới giữa nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và việc thí điểm nội dung khác hoặc chưa được pháp luật quy định. Giải trình vấn đề này, Chính phủ cho biết dự thảo đã phân định rành mạch: Điều 8 quy định việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân quyền, phân cấp. Trong khi đó, Điều 9 quy định việc thí điểm các cơ chế, chính sách mang tính đột phá đối với những vấn đề thực tiễn phát sinh mà pháp luật hiện hành chưa có quy định, tạo sự chủ động cho Thủ đô.

Hoàn thành xử lý dự án chậm triển khai trước ngày 1/7/2030

Luật đã mở rộng không gian pháp lý để Hà Nội chủ động giải quyết các bài toán về phát triển. Lần đầu tiên các thuật ngữ “không gian ngầm”, “không gian tầm thấp”, “không gian tầm cao” được luật hóa và giải thích cụ thể. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về phát triển khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do và các loại hình kinh tế mới.

Luật bổ sung cơ chế giải quyết các dự án đầu tư chậm triển khai trước ngày Luật có hiệu lực. Theo đó, HĐND Thành phố được quy định chính sách đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc không hợp pháp hóa vi phạm, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi tham nhũng, và việc xử lý dự án chậm triển khai phải hoàn thành trước ngày 1/7/2030.

Đối với quy hoạch không gian ngầm và không gian tầm thấp, tầm cao, có đại biểu đề nghị gắn chặt với yếu tố quốc phòng, an ninh. Tiếp thu ý kiến này, Luật đã được bổ sung quy định rõ: việc lập, thẩm định quy hoạch không gian ngầm, tầm thấp, tầm cao phải có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và tham vấn các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định về phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD). Luật cho phép HĐND thành phố quy định các khoản thu từ diện tích sàn xây dựng tăng thêm, khai thác giá trị tăng thêm từ đất, phí cải thiện hạ tầng trong khu vực TOD để giữ lại toàn bộ nhằm tái đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông.

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội
Bí thư thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng tham dự phiên họp.

Về tài chính, ngân sách, thành phố Hà Nội được hưởng toàn bộ số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% trên địa bàn. Thành phố cũng được giữ lại 100% đối với 4 khoản thu, bao gồm tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, thu từ giao dịch tín chỉ các-bon, và thu từ phí, lệ phí do HĐND Thành phố ban hành mới. HĐND Thành phố được quyền sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các công trình, dự án ngoài địa bàn hoặc hỗ trợ các địa phương khác.

Để thúc đẩy liên kết vùng, dự thảo quy định việc thành lập Quỹ Phát triển vùng Thủ đô, hoạt động theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Nguồn vốn của quỹ được hình thành từ ngân sách trung ương, ngân sách các địa phương trong vùng và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư vào các dự án giao thông, xử lý ô nhiễm và kiểm soát bệnh tật cấp vùng.

Đồng thời, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, dự thảo bổ sung quy định khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp trên địa bàn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế với mức 200% chi phí thực tế.

Sẽ cắt điện, nước với công trình sai quy hoạch, sai thiết kế phòng cháy chữa cháy

Về việc bảo đảm trật tự an toàn, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước. Chính phủ khẳng định đây là biện pháp tác động trực tiếp mạnh mẽ nhưng cần thiết để bảo đảm lợi ích chung. Luật được thông qua đã quy định cho phép ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm trong các trường hợp như xây dựng sai quy hoạch, không có giấy phép, thi công không đúng thiết kế phòng cháy chữa cháy, cơ sở kinh doanh karaoke/vũ trường không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, hoặc vi phạm môi trường không khắc phục.

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Thủ đô.

Trong lĩnh vực môi trường, Luật mới cho phép HĐND thành phố quy định phạm vi “vùng phát thải thấp” nhằm hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí. Đồng thời, Thành phố có thẩm quyền quyết định lộ trình di dời các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc không phù hợp quy hoạch.

Về giáo dục, Luật Thủ đô 2026 giao quyền cho Chủ tịch UBND thành phố trong việc quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể trường đại học công lập, cao đẳng công lập do thành phố quản lý, cũng như cấp phép hoạt động đối với trường đại học, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài (sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Về y tế, Chủ tịch UBND thành phố được quyền thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan nước ngoài cấp để cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Một nội dung quan trọng khác được Chính phủ tiếp thu và hoàn thiện là quy định về bảo vệ cán bộ. Luật Thủ đô quy định việc loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý đối với người đứng đầu, cán bộ, công chức tham gia xây dựng, thi hành Luật Thủ đô trong trường hợp “không vụ lợi, đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại”.

Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, thay thế Luật Thủ đô năm 2024.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Phân quyền toàn diện Cắt điện nước công trình Luật Thủ đô (sửa đổi)

Bài liên quan

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

Thực hiện Luật Thủ đô 2024: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì 4 nội dung

Thực hiện Luật Thủ đô 2024: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì 4 nội dung

Góp ý vào 9 nhóm chính sách lớn của dự thảo sửa đổi Luật Thủ đô

Góp ý vào 9 nhóm chính sách lớn của dự thảo sửa đổi Luật Thủ đô

Dành cho bạn

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Dữ liệu tài chính trước áp lực tấn công trong kỷ nguyên AI

Dữ liệu tài chính trước áp lực tấn công trong kỷ nguyên AI

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

(TBTCO) - Hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em. Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đã tới Việt Nam.
Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

(TBTCO) - Sáng 22/4, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một “quyết sách mang tính lịch sử”, không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho quốc gia mà còn là lời giải cho bài toán liên kết vùng đang đặt ra cấp thiết.
Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 đang đặt ra áp lực rất lớn lên hệ thống tài chính, đòi hỏi một bước đổi mới toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn, kỷ luật đầu tư và cơ cấu nguồn tín dụng. Tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 21/4, đây cũng là vấn đề làm "nóng" nghị trường.
Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Việc triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước đã được xác định tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

(TBTCO) - Tại Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 19/4/2026 về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng yêu cầu, kết quả tổng rà soát phải kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, thống nhất, đồng bộ, khả thi; khơi thông động lực phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất.
Không để cơ chế đột phá thành cơ chế “xin - cho”

Không để cơ chế đột phá thành cơ chế “xin - cho”

(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về chính sách đột phá phát triển văn hoá, các đại biểu Quốc hội tán thành các cơ chế ưu đãi về tài chính, ngân sách song cũng nhấn mạnh việc thiết kế các cơ chế tài chính minh bạch, hiệu quả, tránh cơ chế "xin - cho", dàn trải và thất thoát.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Dữ liệu tài chính trước áp lực tấn công trong kỷ nguyên AI

Dữ liệu tài chính trước áp lực tấn công trong kỷ nguyên AI

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Hộ kinh doanh đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ

Hộ kinh doanh đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ

Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng