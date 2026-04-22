Ngân hàng - Bảo hiểm

KienlongBank: Lợi nhuận quý I tăng trưởng 50%, chi phí vận hành giảm 30%

18:28 | 22/04/2026
(TBTCO) - Quy mô mở rộng, lợi nhuận bứt phá và chi phí vận hành được tối ưu hóa tối đa là những dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh doanh quý I/2026 của KienlongBank. Với lợi nhuận tăng trưởng 50% cùng bộ chỉ số sinh lời khả quan, Ngân hàng đang tự tin bám sát lộ trình mục tiêu, khẳng định vị thế bền vững trên thị trường tài chính.
Tăng trưởng quý I bám sát kế hoạch năm, củng cố nội lực tài chính

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế Quý I/2026 đạt 522 tỷ đồng, mang về 417 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Ngân hàng đã hoàn thành gần 20% mục tiêu lợi nhuận dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Động lực chính thúc đẩy lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng ổn định của thu nhập lãi thuần (đạt 920 tỷ đồng, tăng 8,3%).

Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh các nền tảng thanh toán số, thẻ và các mô hình tài trợ chuỗi gắn với doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Việc ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm đã giúp tăng tần suất giao dịch và nâng cao giá trị trên mỗi khách hàng. Cùng với việc tối ưu hóa chi phí vận hành một cách quyết liệt đã giúp KienlongBank giảm tới gần 30% chi phí hoạt động so với cùng kỳ năm trước.

KienlongBank: Lợi nhuận quý I tăng trưởng 50%, chi phí vận hành giảm 30%
KienlongBank tăng tốc ngay từ quý đầu năm 2026, tiếp nối đà bứt phá kỷ lục năm 2025

Tiếp tục đà mở rộng, tổng tài sản đã chạm mốc 109.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 43% kế hoạch năm. Song song đó, Ngân hàng đang tập trung đẩy mạnh các mảng nghiệp vụ trọng tâm, đưa dư nợ cấp tín dụng và tổng nguồn vốn huy động lần lượt đạt 73.235 tỷ đồng và 97.275 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn bứt phá tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh ghi nhận sự bứt phá với doanh thu lần lượt đạt 28 tỷ đồng và 27 tỷ đồng. Với mức tăng trưởng 160% so với cùng kỳ, các trụ cột ngoài tín dụng đang khẳng định hiệu quả trong việc đa dạng hóa nguồn thu. Chiến lược này không chỉ giảm thiểu sự phụ thuộc vào thu nhập lãi mà còn tối ưu hóa chất lượng lợi nhuận, giúp Ngân hàng duy trì chỉ số sinh lời bền vững trước những biến động của thị trường.

Không chỉ ghi nhận tăng trưởng về quy mô, kết thúc quý đầu năm, KienlongBank duy trì bộ chỉ số tài chính sắc nét với hiệu suất sinh lời trong quý đạt mức khả quan: NIM 0,93%, ROA 0,39% và ROE 4,84%. Kết quả này cho thấy Ngân hàng đang đi đúng lộ trình tối ưu hóa tài sản và nguồn vốn, củng cố nền tảng tài chính vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2026.

Kiểm soát rủi ro và chuyển đổi số - trụ cột cho tăng trưởng bền vững

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu 2026, KienlongBank xác định chuyển đổi số và quản trị rủi ro là "đôi cánh" cho sự phát triển bền vững. Ngân hàng tiếp tục duy trì kỷ luật quản trị rủi ro chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,44%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành. Trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt hơn 85%, tạo nền tảng an toàn tối đa cho hoạt động tín dụng. Kỷ luật này giúp Ngân hàng chủ động trích lập dự phòng, đảm bảo chất lượng tài sản trước những biến động của thị trường.

Hướng tới ĐHĐCĐ 2026, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tiệm cận 3.000 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ lên trên 7.500 tỷ đồng và tiếp tục duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn với tỷ lệ dự kiến lên đến 29,5%. Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ trình tại ĐHĐCĐ kế hoạch chuyển địa điểm đặt Hội sở chính về tỉnh Đồng Nai - nơi có quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước hiện nay, với kỳ vọng trong những năm đầu đóng góp gần 1.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm cho địa phương. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm mở rộng dư địa đầu tư cho công nghệ, củng cố nền tảng vận hành và tạo bệ phóng tăng trưởng bền vững cho chu kỳ 5 năm tới mà không đánh đổi chất lượng tài sản.

Với nền tảng hiệu quả đã được thiết lập từ năm 2025 và kết quả tích cực ngay trong quý đầu năm, KienlongBank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2026, không chỉ về quy mô, mà còn về chất lượng, hướng tới một giai đoạn phát triển bền vững và có chiều sâu hơn./.

Hải Băng
Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

Bảo hiểm Quân đội ưu đãi đến 25% trên App: Bảo vệ "kép" Sức khỏe và Xe dịp 30/4

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Gia Lai: Hơn 690 đơn vị nợ bảo hiểm với số tiền hơn 133 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Tạo thuận lợi, Hải quan thống nhất thủ tục kho, bãi triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,750 ▼60K 17,000 ▼60K
Kim TT/AVPL 16,750 ▼60K 17,000 ▼60K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 15,650 15,850
Nguyên Liệu 99.9 15,600 15,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,360 ▼90K 16,760 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,310 ▼90K 16,710 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,240 ▼90K 16,690 ▼90K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K
Hà Nội - PNJ 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K
Miền Tây - PNJ 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,750 ▼60K 17,000 ▼60K
Miếng SJC Nghệ An 16,750 ▼60K 17,000 ▼60K
Miếng SJC Thái Bình 16,750 ▼60K 17,000 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,700 ▼60K 17,000 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,700 ▼60K 17,000 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,700 ▼60K 17,000 ▼60K
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,190 ▼60K 16,890 ▼60K
Trang sức 99.99 16,200 ▼60K 16,900 ▼60K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,675 ▼6K 17,002 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,675 ▼6K 17,003 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,673 ▼6K 1,698 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,673 ▼6K 1,699 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,653 ▼6K 1,683 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 160,134 ▼594K 166,634 ▼594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 117,488 ▼450K 126,388 ▼450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 105,705 ▼408K 114,605 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 93,923 ▼366K 102,823 ▼366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,379 ▼350K 98,279 ▼350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,438 ▼250K 70,338 ▼250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,675 ▼6K 170 ▼1536K
Cập nhật: 22/04/2026 23:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18305 18581 19162
CAD 18739 19017 19635
CHF 33033 33419 34068
CNY 0 3820 3913
EUR 30284 30559 31584
GBP 34774 35167 36098
HKD 0 3230 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15244 15834
SGD 20125 20408 20936
THB 733 796 850
USD (1,2) 26055 0 0
USD (5,10,20) 26096 0 0
USD (50,100) 26125 26144 26355
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,125 26,125 26,355
USD(1-2-5) 25,080 - -
USD(10-20) 25,080 - -
EUR 30,486 30,510 31,783
JPY 161.26 161.55 170.33
GBP 35,041 35,136 36,141
AUD 18,577 18,644 19,237
CAD 18,968 19,029 19,618
CHF 33,428 33,532 34,318
SGD 20,312 20,375 21,049
CNY - 3,795 3,917
HKD 3,303 3,313 3,432
KRW 16.47 17.18 18.59
THB 783.51 793.19 843.82
NZD 15,275 15,417 15,779
SEK - 2,834 2,917
DKK - 4,079 4,199
NOK - 2,784 2,865
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,238.33 - 7,002.05
TWD 757.38 - 912.23
SAR - 6,915.97 7,242.74
KWD - 83,818 88,667
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 30,342 30,464 31,647
GBP 34,932 35,072 36,081
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 33,126 33,259 34,203
JPY 161.40 162.05 169.35
AUD 18,495 18,569 19,164
SGD 20,315 20,397 20,981
THB 797 800 835
CAD 18,921 18,997 19,574
NZD 15,293 15,827
KRW 17.07 18.75
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26215 26215 26355
AUD 18484 18584 19507
CAD 18923 19023 20034
CHF 33282 33312 34890
CNY 3796.9 3821.9 3957.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30456 30486 32212
GBP 35065 35115 36873
HKD 0 3355 0
JPY 161.62 162.12 172.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15347 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20285 20415 21137
THB 0 761.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16750000 16750000 17000000
SBJ 15000000 15000000 17000000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,355
USD20 26,150 26,200 26,355
USD1 23,845 26,200 26,355
AUD 18,537 18,637 19,762
EUR 30,597 30,597 32,026
CAD 18,867 18,967 20,283
SGD 20,359 20,509 21,088
JPY 162.2 163.7 168.36
GBP 34,935 35,285 36,430
XAU 16,808,000 0 17,062,000
CNY 0 3,708 0
THB 0 797 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/04/2026 23:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80