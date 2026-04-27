Đầu tư

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Hà My

Hà My

13:58 | 27/04/2026
(TBTCO) - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cả về quy mô và chiều sâu, khi thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh. Trên nền tảng đó, hai nước đang thúc đẩy các trụ cột hợp tác mới về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng nhằm nâng tầm quan hệ trong giai đoạn tới.
Hàn Quốc giữ vững vị thế đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỷ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, tăng 34,7%.

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì Tọa đàm bàn tròn tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Thanh

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện). Trong khi đó, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia, với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng FDI đăng ký vào Việt Nam.

Chỉ riêng tại Diễn đàn, đã có tới 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên tập trung vào các lĩnh vực này. Số lượng lớn các thỏa thuận được ký kết ngay tại Diễn đàn cho thấy mức độ sẵn sàng triển khai hợp tác giữa hai bên đã ở mức cao, tạo nền tảng để sớm hiện thực hóa thành các dự án cụ thể.

Vốn FDI của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam. Trong đó ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Tăng tốc liên kết công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ 21 - 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề: “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.

Tại Diễn đàn, hai bên đã xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt: Công nghiệp theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; đầu tư, theo hướng chất lượng, bền vững và có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; và khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu lên đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng.

Thứ nhất, cùng quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ thế hệ mới; hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu hơn, chặt chẽ hơn vào các ngành công nghệ cao.

Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững, giá trị cao; không chỉ nâng cao khả năng thích ứng, sức chống chịu mà còn gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo; không chỉ dừng lại ở chuyển giao công nghệ mà cần có quyết tâm tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa công nghệ dựa trên sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học của cả hai nước.

“Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Với vai trò là cơ quan quản lý tài chính, ngân sách và chính sách đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định: “Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính, đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng hành, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh và có khả năng dự báo cao”.

Khẳng định “tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc”, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng: Thúc đẩy các ngành công nghiệp trong tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và kỹ thuật số; đặt nền móng vững vàng trong quan hệ hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng; đưa hợp tác khoa học công nghệ lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, thông điệp của Tổng thống Lee Jae Myung về quan hệ “thân thiết như anh em” giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tạo thêm nền tảng chính trị - xã hội và cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến và hệ sinh thái sáng tạo hai nước cùng thúc đẩy những chương trình hợp tác thực chất, dài hạn và cùng có lợi.

Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Ngày 24/4, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin, và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận hợp tác, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư sẽ đóng vai trò đầu mối hỗ trợ Hyosung trong việc tìm kiếm địa điểm đầu tư phù hợp; cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách tại Việt Nam. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, trong đó có định hướng xây dựng nhà máy sản xuất động cơ điện áp cao tại Việt Nam.

Hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng, đây là bước đi nhằm thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trung tâm và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung, đồng thời góp phần tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng mở ra thêm cơ hội hợp tác đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư của Tổng công ty tại Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc trong giai đoạn mới.
Hà My
Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Ưu đãi thuế lĩnh vực khoa học, công nghệ góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để tăng trưởng hai con số

Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập: Chuyển từ giải quyết tồn đọng sang kích hoạt giá trị sử dụng

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co