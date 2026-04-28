Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

06:21 | 28/04/2026
Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay (28/4) đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ Lễ yếu dần. Tuy nhiên, thị trường dự báo xu hướng giảm giá chưa chắc chắn và không kéo dài khi giá cao su thành phẩm vẫn tăng mạnh.
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 80,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,4% (1,6 Yên) về mức 385 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,6% (95 Nhân dân tệ) về mức 16.890 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,1%, xuống còn 210 US cent/kg.

Theo Reuters, bên cạnh yếu tố cung - cầu, thị trường cao su hiện còn chịu tác động rõ nét từ môi trường vĩ mô và thanh khoản suy giảm. Theo dữ liệu từ LSEG, giao dịch ở mức thấp, khiến biên độ dao động giá trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin tiêu cực.

Ở chiều vĩ mô, lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 3 tiếp tục duy trì dưới ngưỡng mục tiêu 2% tháng thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các gói trợ cấp nhiên liệu của Chính phủ và đà tăng giá thực phẩm chậm lại, phần nào bù đắp áp lực từ chi phí năng lượng liên quan căng thẳng tại Iran.

Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng lâu hơn, qua đó ảnh hưởng gián tiếp tới tỷ giá và dòng vốn đầu cơ trên thị trường hàng hóa, trong đó có cao su.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà phê.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/4) đồng loạt giảm sau một tuần đầy biến động. Dù có thời điểm hồi phục nhẹ vào cuối tuần, kim loại quý này vẫn chưa tìm được động lực tăng bền vững khi chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô, đặc biệt là giá năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Giá lúa gạo hôm nay (27/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, tuy nhiên hoạt động mua bán đã có dấu hiệu sôi động hơn. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng đi lên, phản ánh nhu cầu từ thị trường quốc tế đang dần cải thiện.
Giá heo hơi hôm nay (27/4) vẫn duy trì trạng thái ổn định, với mức giá không biến động mạnh. Một số địa phương ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ, song chưa đủ tạo thành xu hướng rõ ràng. Bức tranh chung cho thấy cung - cầu vẫn tương đối cân bằng.
Giá bạc hôm nay (26/4) tăng trở lại nhưng áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất cao khiến xu hướng phục hồi vẫn còn thách thức.
Giá heo hơi hôm nay (26/4) tiếp tục cho thấy trạng thái ổn định là chủ đạo, xen lẫn một số điều chỉnh nhẹ tại từng địa phương. So với các phiên trước, biên độ biến động không lớn, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng tương đối, trong khi yếu tố dịch bệnh vẫn là biến số cần theo dõi.
Giá lúa hôm nay (26/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 150 đồng/kg dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg…
(TBTCO) - Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế song phương, với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và tính bổ trợ ngày càng rõ nét.
