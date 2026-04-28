Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 80,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,4% (1,6 Yên) về mức 385 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,6% (95 Nhân dân tệ) về mức 16.890 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,1%, xuống còn 210 US cent/kg.

Theo Reuters, bên cạnh yếu tố cung - cầu, thị trường cao su hiện còn chịu tác động rõ nét từ môi trường vĩ mô và thanh khoản suy giảm. Theo dữ liệu từ LSEG, giao dịch ở mức thấp, khiến biên độ dao động giá trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin tiêu cực.

Ở chiều vĩ mô, lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 3 tiếp tục duy trì dưới ngưỡng mục tiêu 2% tháng thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các gói trợ cấp nhiên liệu của Chính phủ và đà tăng giá thực phẩm chậm lại, phần nào bù đắp áp lực từ chi phí năng lượng liên quan căng thẳng tại Iran.

Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng lâu hơn, qua đó ảnh hưởng gián tiếp tới tỷ giá và dòng vốn đầu cơ trên thị trường hàng hóa, trong đó có cao su.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.