Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

06:53 | 26/04/2026
Giá lúa hôm nay (26/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 150 đồng/kg dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg…
Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 150 đồng/kg dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 tăng 300 đồng/kg dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg, lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch chậm, giá vững. Tại An Giang, nguồn còn ít, giá chững, nhiều bạn hàng nghỉ lễ. Tại Cần Thơ, giao dịch mua bán chậm, giá vững. Tại Tây Ninh, nguồn chưa thu hoạch còn ít, nông dân neo giá cao, nhiều thương lái nghỉ lễ. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán chậm, giá ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 486 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 388 - 392 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 346 - 350 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 283 - 287 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
