Thị trường

Việt Nam - Hàn Quốc: Thương mại tăng tốc, dư địa vẫn rộng mở

Khánh Linh

[email protected]
17:57 | 25/04/2026
(TBTCO) - Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế song phương, với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và tính bổ trợ ngày càng rõ nét.
Đánh giá về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa cho biết, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt khoảng 28,9 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt khoảng 60,5 tỷ USD, tăng 8,1%, đưa mức nhập siêu lên khoảng 31,6 tỷ USD. Tuy cán cân thương mại vẫn nghiêng mạnh về phía Hàn Quốc, song đây là đặc điểm mang tính cấu trúc khi Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, nhóm hàng công nghệ cao tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Các mặt hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại; máy móc thiết bị; dệt may và phương tiện vận tải đều đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Điều này phản ánh mức độ tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến. Ảnh minh họa

Bước sang năm 2026, thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong quý I, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt khoảng 8,1 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 18,7 tỷ USD, tăng mạnh 34,5%.

Cơ cấu thương mại không có nhiều thay đổi khi Việt Nam vẫn chủ yếu nhập khẩu máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc, chất dẻo nguyên liệu và kim loại từ Hàn Quốc. Đây đều là các yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất trong nước, đặc biệt là các ngành xuất khẩu chủ lực.

Ở chiều xuất khẩu, bên cạnh nhóm hàng công nghiệp, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản như thủy sản, cà phê, rau quả tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, cho thấy tiềm năng mở rộng thị phần tại thị trường Hàn Quốc, nhất là khi đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật.

Ông Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh, dù đạt nhiều kết quả tích cực, quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc vẫn đối mặt với không ít hạn chế. Giá trị gia tăng nội địa trong hàng xuất khẩu còn thấp, sự phụ thuộc vào khu vực FDI lớn, trong khi năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế và cán cân thương mại chưa cân bằng.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, theo lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường năng lực của doanh nghiệp trong nước, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng nông, thủy sản có lợi thế nhằm đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu và từng bước cải thiện cán cân thương mại theo hướng bền vững hơn.

Mở khuôn khổ hợp tác kiểm soát xuất khẩu

Trước đó, ngày 23/4/2026, tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) và Cục Chính sách an ninh thương mại (Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc) tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về kiểm soát xuất khẩu. Đây là bản ghi nhớ đầu tiên mà Cục Xuất nhập khẩu ký với một cơ quan nước ngoài có chức năng tương ứng trong lĩnh vực kiểm soát thương mại. Việc ký kết có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước triển khai khuôn khổ pháp lý về kiểm soát thương mại chiến lược, nhất là đối với hàng hóa lưỡng dụng. Việc ký kết cũng tiếp tục cụ thể hóa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác quản lý xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Việt Nam - Hàn Quốc đang phấn đấu mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Bài liên quan

Giỗ Tổ Hùng Vương: Thế mạnh du lịch “về nguồn”

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Dành cho bạn

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Tăng mạnh chế tài xử phạt buôn lậu thuốc lá để chống thất thu ngân sách

Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (25/4) tiếp tục đà tăng, nhất là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn đến đà tăng này là từ giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Giá heo hơi hôm nay (25/4) tiếp tục đi ngang trên cả nước, chỉ xuất hiện điều chỉnh cục bộ tại một vài địa phương, phản ánh cung - cầu thị trường vẫn đang khá ổn định.
Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Giá lúa tươi hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, lúa OM 18 và lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 545 giảm 200 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang so với hôm qua.
Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Viện Trang thiết bị và Công trình y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện trực thuộc về việc bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

(TBTCO) - Trong thời điểm cao điểm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 01/5/2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày, với khoảng 750 chuyến bay. Trước áp lực tăng trưởng mạnh về lưu lượng, Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác, đồng thời phối hợp các đơn vị siết chặt an ninh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt.
Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

(TBTCO) - Cùng với việc đẩy mạnh đưa các mỏ khoáng sản đã đấu giá vào khai thác để giải quyết “cơn khát” trước mắt về vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương tại miền Trung đang phải nghiên cứu đến việc sử dụng vật liệu xây dựng nhân tạo.
Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.
Đặc quyền lãi suất cho khách hàng - Dấu ấn đồng hành thiết thực từ Masterise Homes

Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng, Bộ Xây dựng lùi thoái vốn sang giai đoạn 2026 - 2030

Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

VietBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 2.100 tỷ đồng, niêm yết trên HOSE quý II/2026

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

