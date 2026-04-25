Việt Nam - Hàn Quốc: Thương mại tăng tốc, dư địa vẫn rộng mở

Đánh giá về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa cho biết, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt khoảng 28,9 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt khoảng 60,5 tỷ USD, tăng 8,1%, đưa mức nhập siêu lên khoảng 31,6 tỷ USD. Tuy cán cân thương mại vẫn nghiêng mạnh về phía Hàn Quốc, song đây là đặc điểm mang tính cấu trúc khi Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, nhóm hàng công nghệ cao tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Các mặt hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại; máy móc thiết bị; dệt may và phương tiện vận tải đều đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Điều này phản ánh mức độ tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến. Ảnh minh họa

Bước sang năm 2026, thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong quý I, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt khoảng 8,1 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 18,7 tỷ USD, tăng mạnh 34,5%.

Cơ cấu thương mại không có nhiều thay đổi khi Việt Nam vẫn chủ yếu nhập khẩu máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc, chất dẻo nguyên liệu và kim loại từ Hàn Quốc. Đây đều là các yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất trong nước, đặc biệt là các ngành xuất khẩu chủ lực.

Ở chiều xuất khẩu, bên cạnh nhóm hàng công nghiệp, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản như thủy sản, cà phê, rau quả tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, cho thấy tiềm năng mở rộng thị phần tại thị trường Hàn Quốc, nhất là khi đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật.

Ông Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh, dù đạt nhiều kết quả tích cực, quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc vẫn đối mặt với không ít hạn chế. Giá trị gia tăng nội địa trong hàng xuất khẩu còn thấp, sự phụ thuộc vào khu vực FDI lớn, trong khi năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế và cán cân thương mại chưa cân bằng.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, theo lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường năng lực của doanh nghiệp trong nước, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng nông, thủy sản có lợi thế nhằm đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu và từng bước cải thiện cán cân thương mại theo hướng bền vững hơn.