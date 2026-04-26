Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 80,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,13% (0,5 Yên) về mức 386,6 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 1,36% (235 Nhân dân tệ) về mức 16.985 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 210 cent/kg, giảm 0,1%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đảo chiều giảm trong phiên giao dịch, chấm dứt chuỗi tăng hai ngày liên tiếp, khi nhu cầu chậm lại do Trung Quốc hoàn tất hoạt động tích trữ trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, đồng thời lượng tồn kho gia tăng tại Thanh Đảo gây sức ép lên giá.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,7 Yên, tương đương 0,18%, xuống còn 399 Yên/kg (khoảng 2,50 USD/kg). Dù vậy, tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 2,97%.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 335 Nhân dân tệ, tương đương 1,93% xuống 17.060 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.494,99 USD/tấn). Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6 tăng 135 Nhân dân tệ, tương đương 0,87%, lên 15.700 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước đang giữ trạng thái ổn định, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động do yếu tố địa chính trị và năng lượng, giá cao su trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài./.