Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

06:44 | 26/04/2026
Giá cao su hôm nay (26/4) trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản giảm 0,13%; Trung Quốc giảm 1,36%; Singapore giảm 0,1%. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi.
aa
Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm
Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 80,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,13% (0,5 Yên) về mức 386,6 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 1,36% (235 Nhân dân tệ) về mức 16.985 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 210 cent/kg, giảm 0,1%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đảo chiều giảm trong phiên giao dịch, chấm dứt chuỗi tăng hai ngày liên tiếp, khi nhu cầu chậm lại do Trung Quốc hoàn tất hoạt động tích trữ trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, đồng thời lượng tồn kho gia tăng tại Thanh Đảo gây sức ép lên giá.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,7 Yên, tương đương 0,18%, xuống còn 399 Yên/kg (khoảng 2,50 USD/kg). Dù vậy, tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 2,97%.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 335 Nhân dân tệ, tương đương 1,93% xuống 17.060 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.494,99 USD/tấn). Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6 tăng 135 Nhân dân tệ, tương đương 0,87%, lên 15.700 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước đang giữ trạng thái ổn định, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động do yếu tố địa chính trị và năng lượng, giá cao su trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung
(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, giá cà phê thời gian tới tăng nhẹ vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Hiện mức tồn kho toàn cầu suy giảm mạnh, lượng Arabica lưu kho tại sàn ICE Mỹ giảm 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Robusta cũng chạm mức thấp nhất trong 16 tháng.
Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang
Giá lúa tươi hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, lúa OM 18 và lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 545 giảm 200 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang so với hôm qua.
Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Viện Trang thiết bị và Công trình y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện trực thuộc về việc bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày
(TBTCO) - Trong thời điểm cao điểm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 01/5/2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày, với khoảng 750 chuyến bay. Trước áp lực tăng trưởng mạnh về lưu lượng, Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác, đồng thời phối hợp các đơn vị siết chặt an ninh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt.
Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

Miền Trung tìm hướng giải tỏa "cơn khát" vật liệu xây dựng
(TBTCO) - Cùng với việc đẩy mạnh đưa các mỏ khoáng sản đã đấu giá vào khai thác để giải quyết "cơn khát" trước mắt về vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương tại miền Trung đang phải nghiên cứu đến việc sử dụng vật liệu xây dựng nhân tạo.
Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường
Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.
Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Hoàn thiện "lá chắn" dữ liệu cho thị trường tài chính số
(TBTCO) - Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi của nền kinh tế số, việc bảo vệ dữ liệu tài chính không chỉ là yêu cầu công nghệ mà còn là bài toán chính sách. Từ thực tiễn gia tăng tội phạm công nghệ cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng thời triển khai cơ chế phòng thủ đa lớp để giảm thiểu rủi ro.
