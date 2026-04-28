Thị trường

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

06:20 | 28/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (28/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg

Tại các chợ lẻ, giá gạo bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch vắng, giá vững. Tại An Giang, nguồn còn ít, giá chững, nhiều bạn hàng nghỉ lễ. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, nguồn chưa thu hoạch còn ít, nông dân neo giá cao, nhiều thương lái nghỉ lễ. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán yếu, giá ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 486 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 388 - 392 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 346 - 350 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 283 - 287 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà phê.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/4) đồng loạt giảm sau một tuần đầy biến động. Dù có thời điểm hồi phục nhẹ vào cuối tuần, kim loại quý này vẫn chưa tìm được động lực tăng bền vững khi chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô, đặc biệt là giá năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Giá heo hơi hôm nay (27/4) vẫn duy trì trạng thái ổn định, với mức giá không biến động mạnh. Một số địa phương ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ, song chưa đủ tạo thành xu hướng rõ ràng. Bức tranh chung cho thấy cung - cầu vẫn tương đối cân bằng.
Giá cao su thế giới hôm nay (27/4) giảm tại Thượng Hải và biến động trái chiều ở Tokyo, do nhu cầu từ Trung Quốc chững lại trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và tồn kho gia tăng. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Theo đó, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Giá bạc hôm nay (26/4) tăng trở lại nhưng áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất cao khiến xu hướng phục hồi vẫn còn thách thức.
Giá heo hơi hôm nay (26/4) tiếp tục cho thấy trạng thái ổn định là chủ đạo, xen lẫn một số điều chỉnh nhẹ tại từng địa phương. So với các phiên trước, biên độ biến động không lớn, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng tương đối, trong khi yếu tố dịch bệnh vẫn là biến số cần theo dõi.
Giá cao su hôm nay (26/4) trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản giảm 0,13%; Trung Quốc giảm 1,36%; Singapore giảm 0,1%. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi.
(TBTCO) - Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế song phương, với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và tính bổ trợ ngày càng rõ nét.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

