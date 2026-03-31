Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XI thu ngân sách quý I/2026 vượt 2.300 tỷ đồng

Song Linh

Song Linh

07:53 | 31/03/2026
(TBTCO) - Trong quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với hoạt động thông quan hàng hóa bứt phá, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, thu ngân sách nhà nước vượt 2.300 tỷ đồng, tạo nền tảng thuận lợi cho quý II/2026.
Trong quý I/2026, Hải quan khu vực XI ghi nhận kết quả nổi bật trên cả 3 trụ cột: thông quan hàng hóa, thu ngân sách và cải cách, hiện đại hóa.

Hải quan khu vực XI bứt tốc quý I, thông quan tăng mạnh, thu ngân sách vượt 2.300 tỷ đồng
Hải quan khu vực XI thu ngân sách vượt 2.300 tỷ đồng trong quý I/2026. Nguồn:HQKV11

Cụ thể, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, đơn vị đã làm thủ tục cho 38.076 tờ khai, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch đạt 2.794,1 triệu USD, tăng 35%, cho thấy dấu hiệu phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đà tăng của kim ngạch, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Lũy kế đến giữa tháng 3/2026, số thu đạt 2.301,8 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý thu, chống thất thu và tạo thuận lợi thương mại.

Đáng chú ý, hiệu quả thông quan tiếp tục được nâng cao thông qua quản lý rủi ro. Tỷ lệ phân luồng xanh chiếm 70%, luồng vàng 27,6% và luồng đỏ chỉ 2,4%, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ.

Đồng thời, công tác kiểm tra sau thông quan được đơn vị triển khai có trọng tâm với 19 cuộc kiểm tra, qua đó thu nộp ngân sách 1,08 tỷ đồng, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu và ma túy, đơn vị đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, trong đó có 41 vụ vi phạm hành chính, phối hợp bắt giữ 11 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và 6 vụ liên quan đến ma túy.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 ghi nhận 975 lượt giao dịch với tổng số tiền 48,75 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đang triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ tại Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý.

Với kết quả đạt được trong quý I, Hải quan khu vực XI đang tạo đà vững chắc để tiếp tục bứt phá trong quý II/2026, kiên định mục tiêu vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan./.

Song Linh
Hải quan khu vực thu ngân sách kim ngạch xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
(TBTCO) - Chiều 30/3, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, kế toán của gần 1.800 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, cán bộ, công chức Thuế thành phố đã hướng dẫn, giải đáp kịp thời rất nhiều ý kiến vướng mắc cho người nộp thuế.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất nâng mức đóng góp bảo hiểm được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng, quy định áp dụng với các khoản đóng vào quỹ hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
(TBTCO) - Được UBND tỉnh Cao Bằng giao chủ trì nhiều nội dung then chốt trong kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số, Chi cục Hải quan khu vực XVI đang chủ động xây dựng "bài toán nghiệp vụ" tổng thể, hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, trong đó có quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy những thu nhập nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì 16 khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.
(TBTCO) - Kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh nhiều chính sách thuế mới ban hành và áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát nhiều yếu tố để bảo đảm thực hiện đúng quy định.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì miễn thuế đối với khoản thu nhập này, ngoài ra bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
