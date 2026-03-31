Hải quan khu vực XI thu ngân sách quý I/2026 vượt 2.300 tỷ đồng

Trong quý I/2026, Hải quan khu vực XI ghi nhận kết quả nổi bật trên cả 3 trụ cột: thông quan hàng hóa, thu ngân sách và cải cách, hiện đại hóa.

Cụ thể, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, đơn vị đã làm thủ tục cho 38.076 tờ khai, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch đạt 2.794,1 triệu USD, tăng 35%, cho thấy dấu hiệu phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đà tăng của kim ngạch, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Lũy kế đến giữa tháng 3/2026, số thu đạt 2.301,8 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý thu, chống thất thu và tạo thuận lợi thương mại.

Đáng chú ý, hiệu quả thông quan tiếp tục được nâng cao thông qua quản lý rủi ro. Tỷ lệ phân luồng xanh chiếm 70%, luồng vàng 27,6% và luồng đỏ chỉ 2,4%, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ.

Đồng thời, công tác kiểm tra sau thông quan được đơn vị triển khai có trọng tâm với 19 cuộc kiểm tra, qua đó thu nộp ngân sách 1,08 tỷ đồng, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu và ma túy, đơn vị đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, trong đó có 41 vụ vi phạm hành chính, phối hợp bắt giữ 11 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và 6 vụ liên quan đến ma túy.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 ghi nhận 975 lượt giao dịch với tổng số tiền 48,75 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đang triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ tại Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý.

Với kết quả đạt được trong quý I, Hải quan khu vực XI đang tạo đà vững chắc để tiếp tục bứt phá trong quý II/2026, kiên định mục tiêu vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan./.