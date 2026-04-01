371 tỷ đồng “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

Tại TP. Huế, Hội thảo Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” với sự tham gia của lãnh đạo UBND Thành phố, đại diện Văn phòng KOICA Việt Nam, các sở, ngành liên quan vừa được tổ chức.

Hội thảo nhằm đánh giá tiến độ thực hiện, cập nhật các kết quả đạt được, đồng thời trao đổi, thống nhất định hướng triển khai các hợp phần của Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” trong thời gian tới.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của KOICA và các đối tác Hàn Quốc, cùng với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, Dự án đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Trong đó, hợp phần hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát thông minh dọc sông Hương đã hoàn thành; hợp phần xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa – du lịch thành phố Huế đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với các hạng mục trọng điểm của Dự án như Cầu đi bộ qua sông Hương và Khu phức hợp văn hóa Cồn Dã Viên, đến nay các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cơ bản đã được hoàn thiện. Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác thẩm định theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của Dự án.

Trong thời gian tới, theo ông Trần Hữu Thùy Giang, UBND thành phố Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA và các đối tác để hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sớm triển khai thi công các hạng mục trọng điểm của Dự án vào đầu Quý II năm 2026. “Thành phố mong muốn KOICA tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống Ki - ốt du lịch thông minh tại các tuyến đường trung tâm; tích hợp các tiện ích tra cứu thông tin, hướng dẫn du lịch, bản đồ số và các dịch vụ số phục vụ du khách. Qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm, tăng khả năng tiếp cận thông tin và quảng bá hình ảnh du lịch Huế một cách hiện đại, thân thiện” - ông Giang đề nghị./.