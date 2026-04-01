Đầu tư

371 tỷ đồng “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

Hà Minh

11:27 | 01/04/2026
(TBTCO) - 371 tỷ đồng là số kinh phí Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ cho TP. Huế thực hiện Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” hướng đến phát triển văn hóa bền vững cho vùng đất cố đô.
Tại TP. Huế, Hội thảo Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” với sự tham gia của lãnh đạo UBND Thành phố, đại diện Văn phòng KOICA Việt Nam, các sở, ngành liên quan vừa được tổ chức.

Hội thảo nhằm đánh giá tiến độ thực hiện, cập nhật các kết quả đạt được, đồng thời trao đổi, thống nhất định hướng triển khai các hợp phần của Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” trong thời gian tới.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của KOICA và các đối tác Hàn Quốc, cùng với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, Dự án đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Trong đó, hợp phần hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát thông minh dọc sông Hương đã hoàn thành; hợp phần xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa – du lịch thành phố Huế đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Huế đang phát triển du lịch độc đáo, hấp dẫn và bền vững từ hai bên bờ sông Hương

Đối với các hạng mục trọng điểm của Dự án như Cầu đi bộ qua sông Hương và Khu phức hợp văn hóa Cồn Dã Viên, đến nay các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cơ bản đã được hoàn thiện. Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác thẩm định theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của Dự án.

Trong thời gian tới, theo ông Trần Hữu Thùy Giang, UBND thành phố Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA và các đối tác để hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sớm triển khai thi công các hạng mục trọng điểm của Dự án vào đầu Quý II năm 2026. “Thành phố mong muốn KOICA tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống Ki - ốt du lịch thông minh tại các tuyến đường trung tâm; tích hợp các tiện ích tra cứu thông tin, hướng dẫn du lịch, bản đồ số và các dịch vụ số phục vụ du khách. Qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm, tăng khả năng tiếp cận thông tin và quảng bá hình ảnh du lịch Huế một cách hiện đại, thân thiện” - ông Giang đề nghị./.

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do KOICA tài trợ với tổng mức đầu tư hơn 371 tỷ đồng, trong đó vốn tài trợ ODA khoảng 330 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ phát triển thành phố Huế theo định hướng đô thị thông minh, với trọng tâm là du lịch văn hóa bền vững; góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường.
huế hàn quốc KOICA Việt Nam

Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

(TBTCO) - Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) do Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định làm chủ đầu tư vừa được tỉnh Gia Lai công nhận là khu công nghệ số tập trung.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Thu hút vốn dài hạn, tích lũy “nhiên liệu” để đất nước tăng tốc

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam không chỉ cần thêm vốn, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực hấp thụ và sử dụng hiệu quả dòng vốn dài hạn. Theo ông Dương Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn chiến lược, rủi ro và giao dịch, Deloitte Việt Nam, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là một cơ hội để xây dựng “hệ điều hành” giúp hoàn thiện thị trường vốn, củng cố niềm tin và thu hút đúng dòng vốn cho tăng trưởng bền vững.
