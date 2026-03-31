Tài chính

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Hà My

15:58 | 31/03/2026
(TBTCO) - Ngày 30/3/2026, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết hiệp định vốn vay 50 tỷ Yên với Chính phủ Việt Nam, nhằm cung cấp khoản vay ODA của Nhật Bản cho Chương trình Chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Lễ ký kết có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Kobayashi Yosuke - Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Kobayashi Yosuke ký hiệp định vốn vay lần lượt từng bên. Ảnh: JICA

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua đối thoại chính sách kết hợp với hỗ trợ tài chính. Qua đó, chương trình góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện nay, hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu để mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực ASEAN.

Thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cùng Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan, chương trình này được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Dự án này, thông qua hỗ trợ tài chính và đối thoại chính sách, sẽ thúc đẩy tại Việt Nam: Hoàn thiện thể chế liên quan đến các cơ chế khuyến khích tài chính và đầu tư cho GX và tăng trưởng xanh; Xây dựng chính sách thực hiện NDC (Đóng góp do quốc gia tự quyết định); Thúc đẩy các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu về ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Dựa trên các văn bản chính sách như NDC của Việt Nam và “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (ban hành năm 2021), Chính phủ Việt Nam và JICA sẽ xây dựng ma trận chính sách với ba trụ cột nêu trên và triển khai hỗ trợ tài chính, nhằm thúc đẩy cải thiện các chính sách liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu. Dự án dự kiến hoàn tất giải ngân khoản vay vào tháng 12/2026.

Quý I: Thu ngân sách ước đạt 820 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, thu ngân sách nhà nước ghi nhận những kết quả tích cực khi ước hoàn thành 32,4% dự toán. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu ngân sách có dấu hiệu chậm lại trước những khó khăn nội tại của nền kinh tế và thách thức từ bên ngoài.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước đã ban hành văn bản tổ chức quán triệt, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm hiện thực hóa các mục tiêu ngay trong hoạt động quản lý tài chính - ngân sách.
(TBTCO) - Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Đà Nẵng đang rà soát cơ chế điều hành, nâng năng lực dự trữ dài hạn, đồng thời lắng nghe kiến nghị từ doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định trên cả 3 khu vực kinh tế. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào kết quả chung
(TBTCO) - Ông Hoàng Vũ Thảnh được UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sau khoảng 4 tháng đảm nhiệm vai trò Quyền Giám đốc.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17/3/2026 hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch và sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
(TBTCO) - Quý I/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành thông suốt thu - chi ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế và tăng tốc hiện đại hóa. Bước sang quý II, nhiều nhiệm vụ lớn tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa giữ vững kỷ cương tài chính, vừa kịp thời đưa nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
