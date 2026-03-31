Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Kobayashi Yosuke ký hiệp định vốn vay lần lượt từng bên. Ảnh: JICA

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua đối thoại chính sách kết hợp với hỗ trợ tài chính. Qua đó, chương trình góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện nay, hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu để mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực ASEAN.

Thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cùng Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan, chương trình này được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Dự án này, thông qua hỗ trợ tài chính và đối thoại chính sách, sẽ thúc đẩy tại Việt Nam: Hoàn thiện thể chế liên quan đến các cơ chế khuyến khích tài chính và đầu tư cho GX và tăng trưởng xanh; Xây dựng chính sách thực hiện NDC (Đóng góp do quốc gia tự quyết định); Thúc đẩy các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu về ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Dựa trên các văn bản chính sách như NDC của Việt Nam và “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (ban hành năm 2021), Chính phủ Việt Nam và JICA sẽ xây dựng ma trận chính sách với ba trụ cột nêu trên và triển khai hỗ trợ tài chính, nhằm thúc đẩy cải thiện các chính sách liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu. Dự án dự kiến hoàn tất giải ngân khoản vay vào tháng 12/2026.