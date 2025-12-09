Ngày 9/12: Giá thép giảm về mức thấp nhất một tuần

Giá thép cây giảm về mức thấp nhất trong một tuần, khi nhu cầu yếu tiếp tục gây sức ép lên thị trường và buộc các nhà máy phải thu hẹp sản xuất. Trong nước, giá thép xây dựng ổn định, dao động quanh mức 12.520 - 13.640 đồng/kg.

Sáng 9/12, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.063 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 9/12, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.063 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 8/12, giá thép thanh kỳ hạn tháng 1/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,9% (28 nhân dân tệ) về mức 3.116 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,7% (6 nhân dân tệ) về mức 781,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,33 USD về mức 102,06 USD/tấn.

Giá thép cây giảm về mức thấp nhất trong một tuần, khi nhu cầu yếu tiếp tục gây sức ép lên thị trường và buộc các nhà máy phải thu hẹp sản xuất, theo Reuters.

Dữ liệu ngành cho thấy chỉ 35% nhà máy thép của Trung Quốc có lãi vào cuối tháng 11, giảm so với mức 45% cuối tháng 10. Nhiều nhà máy đã tiến hành bảo dưỡng lò trong tháng trước nhằm ứng phó với chi phí nguyên liệu đầu vào cao và nhu cầu trầm lắng.

Trong khi đó, xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng 2% so với tháng trước lên 9,98 triệu tấn trong tháng 11, cao hơn 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 9/12/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.