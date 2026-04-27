Chứng khoán

ĐHĐCD Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay, thu hút đầu tư quốc tế

11:26 | 27/04/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet; mã Ck: VJC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn toàn cầu, tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn toàn cầu, tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông. Ảnh: Tài Nguyễn.

Kết quả xuất sắc nhiều mặt

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, Vietjet đã khai thác 135 tàu bay, trong đó, 101 tàu bay tại Việt Nam, vận hành 254 đường bay; đồng thời, vận chuyển 28,2 triệu hành khách, hơn 153.000 chuyến bay.

Cũng trong năm 2025, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 82.093 tỷ đồng. Với lợi nhuận sau thuế đạt 2.123 tỷ đồng, tăng +51,2%, đạt 120% kế hoạch, năm 2025, Vietjet đóng góp ngân sách trực tiếp và gián tiếp 10.537 tỷ đồng.

Hãng cũng đặt mua 100 tàu bay A321neo cùng 50 quyền chọn mua bổ sung với Airbus; đặt mua 20 tàu bay thân rộng Airbus A330neo - Vietjet thuộc nhóm các hãng hàng không có đơn đặt hàng tàu bay lớn nhất thế giới.

Những con số này phản ánh năng lực vận hành hiệu quả, an toàn, tin cậy, sức bật tăng trưởng và khả năng thích ứng vượt trội trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch HĐQT Vietjet – Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết Vietjet không chỉ vận chuyển hành khách, Vietjet kết nối những nền kinh tế, những giấc mơ và tương lai. Ảnh: Tài Nguyễn.

Chiến lược toàn cầu – Mở rộng quy mô, nâng tầm hệ sinh thái

Bước vào năm 2026, Vietjet kiên định chiến lược: “Bay khắp thế giới – Vươn tầm cao mới”, với nhiều trụ cột. Theo đó, Hãng mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới các thị trường trọng điểm như châu Âu, Hoa Kỳ.

Đồng thời, Vietjjet phát triển đội tàu bay hiện đại, với Airbus A321neo, A330neo, Boeing 737-8 và các hợp tác chiến lược với Rolls-Royce, CFM, Prat & Whithney.

Cũng trong năm 2025, Vietjet đã tiên phong cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh sáng lập Trung tâm Tài chính Hàng không quốc tế.

Ngoài ra, Vietjet đầu tư đội tàu bay thân rộng, đầu tư khoang hạng Bussines, được khách hàng đánh giá cao, nhất là trên các đường bay dài.

Vietjet tiên phong cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh sáng lập Trung tâm Tài chính Hàng không quốc tế. Ảnh: Tài Nguyễn.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Vietjet - Nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Philipp Rösler chia sẻ: “Việc mở rộng mạng bay tới châu Âu đã được Vietjet chuẩn bị từ lâu. Với mô hình kết hợp giữa quản trị chi phí hiệu quả và các yếu tố dịch vụ cần thiết, Vietjet sẽ duy trì lợi thế cạnh tranh về chi phí, đồng thời mang tới trải nghiệm tốt đẹp cho hành khách trên các đường bay dài”.

Đầu tư cho tương lai - Tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả

Đại hội đồng cổ đông của Vietjet đã thông qua tờ trình chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu; bầu 2 thành viên Hội đồng Quản trị mới giàu kinh nghiệm.

Vietjet tiếp tục cam kết tăng trưởng gắn với hiệu quả, mở rộng gắn với kỷ luật tài chính, và phát triển gắn với giá trị bền vững cho cổ đông.

Song song tăng trưởng, Vietjet tập trung xây dựng nền tảng dài hạn. Cụ thể, Hãng đầu tư Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay (MRO) tại Long Thành. Vietjet cũng đã triển khai tự phục vụ mặt đất tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, tối ưu chi phí vận hành.

Hãng đầu tư phát triển Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) - chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2025 tổ chức 15.198 khóa học cho 162.100 học viên, tăng lần lượt 53% và 30% so với năm 2024.

Ngoài ra, Vietjet chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ nhằm gia tăng doanh thu; mở rộng hợp tác tài chính - công nghệ với các đối tác toàn cầu.

“Đây là những bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tăng trưởng có kỷ luật, hiệu quả và bền vững” – Lãnh đạo Vietjet nhấn mạnh.

Gia tăng giá trị cổ đông – Tầm nhìn dài hạn

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Vietjet – Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Vietjet không chỉ vận chuyển hành khách - chúng tôi kết nối những nền kinh tế, những giấc mơ và tương lai. Tầm nhìn của Vietjet là tầm nhìn nhiều thập kỷ. Khi cổ đông đặt niềm tin, chúng tôi cam kết mang lại giá trị không chỉ bằng kết quả hôm nay, mà bằng một tương lai tăng trưởng bền vững, kỷ luật và nhiều cơ hội. Thế giới càng rộng mở, Vietjet càng bay xa”.

Chủ tịch HĐQT Vietjet – Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết khi cổ đông đặt niềm tin, Vietjet sẽ mang lại giá trị không chỉ bằng kết quả hôm nay, mà bằng một tương lai tăng trưởng bền vững, kỷ luật và nhiều cơ hội. Ảnh: Tài Nguyễn.

Vietjet bước vào giai đoạn mới với quy mô quốc tế và động lực tăng trưởng dài hạn. Vì thế, Vietjet không chỉ là một cổ phiếu tăng trưởng, mà là một câu chuyện đầu tư dài hạn gắn với sự dịch chuyển của hàng không và kinh tế toàn cầu./.

Những giải thưởng uy tín

- Top 10 hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất năm 2025 do AirlineRatings trao tặng.

- Giải thưởng Bền vững toàn cầu 2025 (Sustainability Awards) do AirlineRatings vinh danh.

- Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu hàng đầu Đông Nam Á theo đánh giá của Brand Finance.

- Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 do Forbes Vietnam bình chọn.

- Hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác trong khu vực Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium.
Quỳnh Như
ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ và 55% so với quý trước, nhờ cải thiện đồng thời các nguồn thu cốt lõi. Dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%.
TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

(TBTCO) - Đối với sản phẩm mới như tài sản mã hóa, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS sẽ không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch đơn thuần, thay vào đó sẽ khai thác một chuỗi giá trị xung quanh.
Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

(TBTCO) - Techcombank xây dựng hai kịch bản kinh doanh 2026, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối đa 37.500 tỷ đồng; đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 1,5-2%. Lãnh đạo Techcombank cho biết, với lĩnh vực bất động sản, nợ xấu vẫn duy trì dưới 1% dù tỷ trọng cho vay cao. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức tiền mặt 7%, phát hành cổ phiếu tỷ lệ 60%, nâng vốn điều lệ lên 113.738 tỷ đồng, dẫn đầu hệ thống.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

(TBTCO) - Với nhu cầu phát triển hạ tầng rất lớn trong giai đoạn tới, việc phát huy vai trò trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự án đối tác công - tư (PPP), đang trở thành hướng đi quan trọng, nhằm mở rộng nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 24/4 giảm 26% so với hôm qua khi thị trường chuẩn bị vào tuần giao dịch với nhiều ngày nghỉ lễ.
