ĐHĐCD Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay, thu hút đầu tư quốc tế

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn toàn cầu, tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông. Ảnh: Tài Nguyễn.

Kết quả xuất sắc nhiều mặt

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, Vietjet đã khai thác 135 tàu bay, trong đó, 101 tàu bay tại Việt Nam, vận hành 254 đường bay; đồng thời, vận chuyển 28,2 triệu hành khách, hơn 153.000 chuyến bay.

Cũng trong năm 2025, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 82.093 tỷ đồng. Với lợi nhuận sau thuế đạt 2.123 tỷ đồng, tăng +51,2%, đạt 120% kế hoạch, năm 2025, Vietjet đóng góp ngân sách trực tiếp và gián tiếp 10.537 tỷ đồng.

Hãng cũng đặt mua 100 tàu bay A321neo cùng 50 quyền chọn mua bổ sung với Airbus; đặt mua 20 tàu bay thân rộng Airbus A330neo - Vietjet thuộc nhóm các hãng hàng không có đơn đặt hàng tàu bay lớn nhất thế giới.

Những con số này phản ánh năng lực vận hành hiệu quả, an toàn, tin cậy, sức bật tăng trưởng và khả năng thích ứng vượt trội trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch HĐQT Vietjet – Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết Vietjet không chỉ vận chuyển hành khách, Vietjet kết nối những nền kinh tế, những giấc mơ và tương lai. Ảnh: Tài Nguyễn.

Chiến lược toàn cầu – Mở rộng quy mô, nâng tầm hệ sinh thái

Bước vào năm 2026, Vietjet kiên định chiến lược: “Bay khắp thế giới – Vươn tầm cao mới”, với nhiều trụ cột. Theo đó, Hãng mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới các thị trường trọng điểm như châu Âu, Hoa Kỳ.

Đồng thời, Vietjjet phát triển đội tàu bay hiện đại, với Airbus A321neo, A330neo, Boeing 737-8 và các hợp tác chiến lược với Rolls-Royce, CFM, Prat & Whithney.

Cũng trong năm 2025, Vietjet đã tiên phong cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh sáng lập Trung tâm Tài chính Hàng không quốc tế.

Ngoài ra, Vietjet đầu tư đội tàu bay thân rộng, đầu tư khoang hạng Bussines, được khách hàng đánh giá cao, nhất là trên các đường bay dài.

Vietjet tiên phong cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh sáng lập Trung tâm Tài chính Hàng không quốc tế. Ảnh: Tài Nguyễn.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Vietjet - Nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Philipp Rösler chia sẻ: “Việc mở rộng mạng bay tới châu Âu đã được Vietjet chuẩn bị từ lâu. Với mô hình kết hợp giữa quản trị chi phí hiệu quả và các yếu tố dịch vụ cần thiết, Vietjet sẽ duy trì lợi thế cạnh tranh về chi phí, đồng thời mang tới trải nghiệm tốt đẹp cho hành khách trên các đường bay dài”.

Đầu tư cho tương lai - Tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả

Đại hội đồng cổ đông của Vietjet đã thông qua tờ trình chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu; bầu 2 thành viên Hội đồng Quản trị mới giàu kinh nghiệm. Vietjet tiếp tục cam kết tăng trưởng gắn với hiệu quả, mở rộng gắn với kỷ luật tài chính, và phát triển gắn với giá trị bền vững cho cổ đông.

Song song tăng trưởng, Vietjet tập trung xây dựng nền tảng dài hạn. Cụ thể, Hãng đầu tư Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay (MRO) tại Long Thành. Vietjet cũng đã triển khai tự phục vụ mặt đất tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, tối ưu chi phí vận hành.

Hãng đầu tư phát triển Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) - chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2025 tổ chức 15.198 khóa học cho 162.100 học viên, tăng lần lượt 53% và 30% so với năm 2024.

Ngoài ra, Vietjet chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ nhằm gia tăng doanh thu; mở rộng hợp tác tài chính - công nghệ với các đối tác toàn cầu.

“Đây là những bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tăng trưởng có kỷ luật, hiệu quả và bền vững” – Lãnh đạo Vietjet nhấn mạnh.

Gia tăng giá trị cổ đông – Tầm nhìn dài hạn

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Vietjet – Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Vietjet không chỉ vận chuyển hành khách - chúng tôi kết nối những nền kinh tế, những giấc mơ và tương lai. Tầm nhìn của Vietjet là tầm nhìn nhiều thập kỷ. Khi cổ đông đặt niềm tin, chúng tôi cam kết mang lại giá trị không chỉ bằng kết quả hôm nay, mà bằng một tương lai tăng trưởng bền vững, kỷ luật và nhiều cơ hội. Thế giới càng rộng mở, Vietjet càng bay xa”.

Chủ tịch HĐQT Vietjet – Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết khi cổ đông đặt niềm tin, Vietjet sẽ mang lại giá trị không chỉ bằng kết quả hôm nay, mà bằng một tương lai tăng trưởng bền vững, kỷ luật và nhiều cơ hội. Ảnh: Tài Nguyễn.

Vietjet bước vào giai đoạn mới với quy mô quốc tế và động lực tăng trưởng dài hạn. Vì thế, Vietjet không chỉ là một cổ phiếu tăng trưởng, mà là một câu chuyện đầu tư dài hạn gắn với sự dịch chuyển của hàng không và kinh tế toàn cầu./.