Kiểm chứng chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp quản lý bồi thường xuất sắc nhất qua bão Yagi

(TBTCO) - Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, năng lực bồi thường đã trở thành thước đo uy tín và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp bảo hiểm. Việc Bảo hiểm PVI được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp Quản lý Bồi thường Xuất sắc nhất - Vietnam’s Outstanding Claims Management” trong khuôn khổ giải thưởng Country Awards for Excellence của Insurance Asia News đã khẳng định dấu ấn mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ của Bảo hiểm PVI không chỉ trong nước mà còn với cộng đồng bảo hiểm khu vực.

Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal - một trong những khách hàng doanh nghiệp của Bảo hiểm PVI phục hồi sau bão Yagi. Ảnh: Phan Hà

Bồi thường - Phép thử vàng của doanh nghiệp bảo hiểm

Những năm gần đây, khi thiên tai diễn ra với tần suất và mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn, năng lực bồi thường đã trở thành yếu tố cốt lõi để đánh giá giá trị thực chất của một doanh nghiệp bảo hiểm.

Bảo hiểm PVI - doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ được biết đến với tiềm lực tài chính hay thị phần đứng đầu thị trường mà còn tạo dựng uy tín nhờ hoạt động bồi thường nhanh chóng, minh bạch và luôn đặt khách hàng làm trung tâm. Các khoản bồi thường lớn được chi trả trong thời gian ngắn, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực và cam kết của Bảo hiểm PVI.

Cụ thể, chỉ 10 ngày sau bão Yagi (ngày 7/9/2024), Bảo hiểm PVI đã tạm ứng tiền bảo hiểm cho những khách hàng đầu tiên. Và chỉ sau 45 ngày, 100% các khách hàng có yêu cầu tạm ứng đã được giải ngân. Trong khi đó, tổng số vụ tổn thất đơn vị tiếp nhận là 944 vụ, với dự phòng bồi thường lên đến 3.400 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2025, gần một năm sau siêu bão Yagi, Bảo hiểm PVI đã hoàn tất xử lý 469 hồ sơ bồi thường, chiếm khoảng 50% tổng số tổn thất được ghi nhận. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã giải quyết thêm 253 vụ. Điều này cho thấy tốc độ xử lý bồi thường ấn tượng của Bảo hiểm PVI, đặc biệt là trong bối cảnh phần lớn hồ sơ liên quan đến các hợp đồng có giá trị lớn, tổn thất phức tạp và yêu cầu giám định nhiều bước. Mục tiêu đến tháng 9/2025, tức là sau 1 năm cơn bão Yagi đi qua, Bảo hiểm PVI sẽ hoàn tất phương án xử lý cho các vụ việc còn lại do bão Yagi gây ra.

“Bảo hiểm PVI đã tiến hành tạm ứng nhanh chóng cho chúng tôi 10 tỷ đồng ngay sau cơn bão, khi nhà xưởng còn đang ngổn ngang. Số tiền tạm ứng này đã giúp chúng tôi thanh toán cho nhà thầu thi công, mua sắm và sửa chữa lại máy móc thiết bị để phục vụ tái sản xuất kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai” - bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giám đốc tài chính Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal - một trong những khách hàng doanh nghiệp của Bảo hiểm PVI chịu tổn thất nặng nề do bão Yagi cho biết.

Giải thưởng chất lượng bồi thường quốc tế - Sự xác nhận cho uy tín và chuẩn mực thị trường

Việc Bảo hiểm PVI được tổ chức Insurance Asia News vinh danh tại Giải thưởng “Outstanding Claims Management - Doanh nghiệp Quản lý Bồi thường Xuất sắc nhất” không chỉ là sự ghi nhận mang tính thời điểm, mà còn là kết quả của một quá trình tích lũy nội lực và xây dựng chuẩn mực lâu dài, là lời xác minh, kiểm chứng chất lượng dịch vụ bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm số 1 tại Việt Nam.

Giải thưởng “Outstanding Claims Management” là một trong những hạng mục có yêu cầu cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải hội tụ các yếu tố như: tốc độ xử lý, hiệu quả tổ chức, năng lực tài chính và sự hài lòng thực tế từ khách hàng.

Việc xử lý bồi thường và lên phương án giải quyết cho gần 1.000 vụ tổn thất do bão Yagi gây ra trong chưa đầy 6 tháng, tổ chức ứng phó nhanh chóng tại các tỉnh, thành gặp thiên tai, tạm ứng kịp thời và đầy đủ cho khách hàng là minh chứng rõ ràng cho năng lực tổ chức và dự phòng tài chính chuẩn xác của doanh nghiệp. Với biên khả năng thanh toán ổn định trên 140% và quan hệ tái bảo hiểm với các tên tuổi toàn cầu như Swiss Re, Munich Re hay Hannover Re… Bảo hiểm PVI không chỉ đủ năng lực để bồi thường đúng - mà còn đủ điều kiện để bồi thường cho các tổn thất của khách hàng một cách nhanh chóng và minh bạch.

Bảo hiểm PVI nhiều năm liền giữ vị trí dẫn đầu thị trường trên mọi chỉ tiêu tài chính. Đặc biệt, việc được tôn vinh ở hạng mục bồi thường, lĩnh vực vốn chịu nhiều áp lực đã cho thấy Bảo hiểm PVI còn đang hoàn thành tốt giá trị cốt lõi nhất của một doanh nghiệp bảo hiểm: giữ đúng lời hứa với khách hàng trong lúc khó khăn nhất.

Với những gì đã thực hiện trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025, Bảo hiểm PVI đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc thiết lập các chuẩn mực mới cho công tác bồi thường trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.