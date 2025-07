Vinh danh doanh nghiệp bảo hiểm: Định vị giá trị, nâng tầm uy tín thương hiệu

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vẫn nỗ lực và khẳng định được vị thế dẫn đầu bằng việc liên tục chinh phục các giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Các giải thưởng không chỉ là minh chứng cho năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ mà còn cho thấy sự đổi mới, sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng từ Ban tổ chức. Ảnh: Phan Hà

Vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế

Đại diện Bảo hiểm PVI chia sẻ, trong khuôn khổ giải thưởng Country Awards for Excellence 2025 của Tạp chí Insurance Asia News (Hồng Kông) – Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được vinh danh ở toàn bộ 3 hạng mục cho phi nhân thọ: Doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc nhất (Best General Insurer), Doanh nghiệp quản lý bồi thường xuất sắc nhất (Vietnam’s Outstanding Claims Management) và Doanh nghiệp bảo hiểm số xuất sắc nhất (Best Digital Insurer of the Year). Đáng chú ý là năm nay chỉ có 8 giải thưởng được trao cho thị trường Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam vừa vinh dự đạt Giải thưởng “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0” tại Chương trình biểu dương Giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2025 - Industrie 4.0 Awards.

Không chỉ thành công tại Country Awards for Excellence 2025, Bảo hiểm PVI còn được Tạp chí Insurance Asia (Singapore) trao giải thưởng “Underwriting Initiative of the Year – Vietnam” (Giải Sáng kiến bảo hiểm của năm tại Việt Nam). Giải thưởng nhằm tôn vinh những sáng kiến đột phá của Bảo hiểm PVI trong việc xây dựng đa dạng dịch vụ danh mục sản phẩm, triển khai các phương thức đánh giá rủi ro mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thẩm định và cấp đơn bảo hiểm.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, tại lễ trao giải Insurance Asia Awards vừa được tổ chức tại Singapore, FWD đã được xướng tên ở 2 hạng mục quan trọng: “Health Insurance Initiative of the Year” (Sáng kiến Bảo hiểm Y tế của năm) dành cho sản phẩm FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0 và “Marketing Initiative of the Year” (Sáng kiến Tiếp thị của năm) với sự kiện FWD Cung đường Sống đầy. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho tính sáng tạo trong thiết kế sản phẩm mà còn phản ánh khả năng kết nối cảm xúc - một yếu tố ngày càng được coi trọng trong ngành bảo hiểm hiện đại.

Trước đó, Generali Việt Nam cũng xuất sắc giành cú đúp giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2025, gồm danh hiệu Công ty Bảo hiểm Nhân thọ quốc tế của năm (International Life Insurer of the Year) và Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm (Claims Initiative of the Year).

Một tên tuổi khác là Dai-ichi Life Việt Nam, mới đây đã được vinh danh liên tiếp 3 giải thưởng uy tín: Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50), Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh (ESG100) và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh - Ngành Bảo hiểm (ESG10) tại Diễn đàn Vietnam Summit 2025 - “Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai bền vững”.

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, theo kết quả công bố từ Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín năm 2025, Bảo hiểm BIC đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ 4 trong Top 10 các công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, tăng một bậc so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp BIC được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín này.

Khẳng định uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp

“Những giải thưởng quốc tế danh giá này là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tựu nổi bật của Bảo hiểm PVI. Thành công này cũng góp phần củng cố vững chắc niềm tin từ khách hàng, đối tác trên thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung” - đại diện Bảo hiểm PVI chia sẻ.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, loạt giải thưởng danh giá tại thị trường trong nước và quốc tế trong tháng 6 và 7 vừa qua đã minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và sáng tạo của FWD Việt Nam trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang không ngừng chuyển mình.

Chia sẻ về giải thưởng danh giá nhận được, bà Nguyễn Phương Anh - Tổng giám đốc của Generali Việt Nam cho biết: “Việc được vinh danh tại Insurance Asia Awards không chỉ là niềm tự hào của riêng Generali Việt Nam mà còn là minh chứng cho năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm Việt Nam trên bản đồ khu vực. Chúng tôi tin tưởng với sự đồng hành của khách hàng, Generali sẽ tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm phát triển minh bạch, hiện đại, vì lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam đạt liên tiếp 3 giải thưởng cao quý. Đây là sự động viên to lớn cho chúng tôi nhân dịp Dai-ichi Life Việt Nam chính thức vượt cột mốc phục vụ hơn 5 triệu khách hàng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của công ty trong việc hiện thực hóa các mục tiêu ESG thông qua chiến lược tăng trưởng xanh bền vững - kinh doanh hiệu quả song hành cùng bảo vệ môi trường, chung tay cam kết hưởng ứng mục tiêu Net Zero 2050 của Chính phủ”.

“Giải thưởng VIE50 lần thứ 2 là minh chứng mạnh mẽ cho chiến lược đổi mới, sáng tạo của Dai-ichi Life Việt Nam trên tinh thần “Kaizen” - liên tục cải tiến. - bà Nhã cho biết thêm.

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, năm 2025 đánh dấu 20 năm phát triển bền vững của Bảo hiểm BIC, mở ra một giai đoạn chuyển mình mới đầy khát vọng với quyết tâm chinh phục những mục tiêu kinh doanh thách thức. Với nền tảng đã được xây dựng và niềm tin của khách hàng làm động lực, BIC sẽ tiếp tục hành trình đổi mới – sáng tạo – nâng tầm chất lượng dịch vụ, mang lại những giải pháp bảo hiểm toàn diện, đáng tin cậy cho khách hàng và cộng đồng./.