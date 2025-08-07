(TBTCO) - Nếu như trước đây, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, thì Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm chế độ thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bổ sung thêm quyền lợi mới

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đã bổ sung thêm một số quy định mới có lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng 4 chế độ bảo hiểm xã hội. bao gồm: Trợ cấp thai sản; hưu trí; tử tuất; bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, về quyền lợi hưu trí, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu hằng tháng, lương hưu được Chính phủ điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Đồng thời, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe - giảm thiểu nguy cơ nghèo hóa do chi phí khám chữa bệnh.



Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới người dân tại Hà Nội. Ảnh: Tư Bùi

Đặc biệt, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng đã điều chỉnh lại điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thay vì đủ 20 năm, thì từ ngày 1/7/2025, chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu.

Với nhiều lợi ích ưu việt, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức tiết kiệm dài hạn, giúp người lao động chủ động chuẩn bị cho tương lai và giảm bớt gánh nặng kinh tế khi về già hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống.

Quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu đã mở ra cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng cho mọi người dân, đặc biệt là những lao động tự do. Đồng thời, bổ sung thêm 2 trường hợp mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đó là: Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng và người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.

Theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm xã hội được hỗ trợ bằng 50% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bằng 40% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 30% đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; bằng 20% đối với người tham gia khác.

Hưởng lương hưu - thành quả sau nhiều năm kiên trì

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng, ngày 31/7, bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch đã trao quyết định hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/8 cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là bà Nguyễn Thị Vân (phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng) và ông Lê Văn Đạo (xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng). Đây là 2 trường hợp đầu tiên trên địa bàn được nhận quyết định hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Được biết, bà Vân và ông Đạo đều có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đây, sau khi được tuyên truyền, vận động về những ưu việt của chính sách hưu trí theo Luật Bảo hiểm xã hội, hai ông, bà đều quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu sau này.

Ông Đạo cho biết, ông có thời gian 6 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sau thời gian nghỉ việc tại khu vực chính thức, ông muốn tham gia bảo hiểm thương mại. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, biết được khi tham gia có thể được nhận lương hưu đến trọn đời, đặc biệt được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được chi trả lên đến 95%, ông đã quyết định tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2021 (với mức thu nhập lựa chọn 15 triệu đồng hằng tháng làm căn cứ đóng).

Tính đến tháng 7/2025, ông Lê Văn Đạo đã đóng số tiền gần 200 triệu đồng để đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội là 15 năm theo quy định mới và được hưởng lương hưu từ tháng 8/2025, với mức lương trên 5 triệu đồng/tháng.

Một trường hợp khác là bà Phạm Thị Hồng (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cũng đã nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí ngày 30/7, sau 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có gần 7 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Hồng chia sẻ: “Tôi thật sự vui mừng khi hôm nay chính thức được nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng sau nhiều năm kiên trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi an tâm với tuổi già, tự chủ tài chính và không phải phụ thuộc, giảm gánh nặng cho con cháu trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay”.

Chia sẻ về dự định sau khi hết nhiệm kỳ công tác, ông Vũ Nhậm Khanh (xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, ông là cán bộ không chuyên trách cấp xã. Đến tháng 5/2026, ông Khanh sẽ hết nhiệm kỳ công tác nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm đó mới được hơn 10 năm, ông vẫn còn thiếu gần 4 năm tham gia bảo hiểm xã hội nữa mới đủ điều kiện nhận lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Lúc đầu, ông Khanh có dự định sẽ “lĩnh một cục” sau khi nghỉ hưu, nhưng sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn cho biết, ông có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức đóng bù thời gian còn thiếu, ông sẽ đủ điều kiện nhận lương hưu, thay vì “lĩnh một cục”, ông đã quyết định sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo dự kiến, ông Khanh sẽ đóng bù khoảng 120 triệu đồng cho thời gian tham gia bảo hiểm xã hội còn thiếu và sẽ được nhận mức lương hưu khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng sau khi hết nhiệm kỳ công tác.

“Thật may khi có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tôi có thể đóng bù thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu để được hưởng lương hưu. Nếu “lĩnh một cục” thì tiền tiêu chẳng mấy chốc mà hết. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu, tôi sẽ có lương hưu hằng tháng, lại được cấp thẻ bảo hiểm y tế, không lo phải phụ thuộc vào con cái, làm gánh nặng cho các con. Tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ đã có chính sách rất nhân văn này” - ông Khanh chia sẻ.