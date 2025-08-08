Chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm: Nâng tầm trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu quả kinh doanh

(TBTCO) - Theo khảo sát được công bố tại Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam 2025, 95,5% doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam đã triển khai đầu tư vào công nghệ số. Đáng chú ý, 68,2% trong số này đã tăng đáng kể mức đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), machine learning, blockchain và điện toán đám mây đang được triển khai rộng rãi đã giúp doanh nghiệp bảo hiểm tối ưu hóa quy trình, mở rộng thị phần và nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng.

Khách hàng được chủ động trong hành trình bảo vệ tài chính cá nhân với ứng dụng di động được nâng cấp tiện lợi hơn. Ảnh: Phan Hà

Số hóa mang đến trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm hiện đại

Đại diện Chubb Life cho biết, công ty đã đầu tư mạnh vào kỹ thuật số nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm số hiện đại cho khách hàng và nâng cao hiệu suất hoạt động. Điển hình là ứng dụng Chubb eConnect, khách hàng có thể truy cập các thông tin mới nhất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, điều chỉnh thông tin, thanh toán phí bảo hiểm, nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi...

Bên cạnh đó, Chubb Life còn tối ưu hóa hệ sinh thái số bằng STP (Straight Through Processing - phát hành hợp đồng tự động xuyên suốt). Chỉ mất vài phút, hệ thống có thể hoàn tất kiểm tra hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và chuyển sang trạng thái "chờ phát hành". Hợp đồng được chuẩn bị ngay sau đó và phát hành cùng ngày…

Một tên tuổi khác là FWD Việt Nam đã nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng bằng bộ hợp đồng bảo hiểm thân thiện, dễ hiểu và ứng dụng di động được số hóa toàn diện, giúp mọi thao tác trở nên nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi.

Song song với bộ hợp đồng mới, ứng dụng di động của FWD Việt Nam cũng được nâng cấp để mang đến trải nghiệm số hóa tiện lợi hơn. Với giao diện trực quan, tối giản và dễ thao tác, ứng dụng cho phép khách hàng quản lý và theo dõi hợp đồng, tra cứu lịch sử thanh toán và thực hiện các giao dịch bảo hiểm một cách nhanh chóng bất kể thời gian hay địa điểm.

Đại diện Generali Việt Nam cho biết, Generali không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn hệ thống nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ sinh thái số đa dạng gồm GenVita, Genova và Chatbot Như Ý đã được đầu tư bài bản và liên tục hoàn thiện, cho phép gần 80% giao dịch được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đồng thời nâng tỷ lệ khách hàng sở hữu tài khoản và tương tác ít nhất một lần mỗi năm lên đến 75%.

Nhờ các nền tảng này, khách hàng của Generali có thể dễ dàng quản lý hợp đồng, thực hiện giao dịch, nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tra cứu thông tin hay tìm hiểu kiến thức bảo hiểm chỉ với vài thao tác đơn giản. Đại diện Manulife Việt Nam cho biết, công ty đã triển khai hệ thống M-PS (Manulife Promoter System) để nhận phản hồi của khách hàng sau mỗi giao dịch, chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là giải pháp công nghệ mới nhất được doanh nghiệp triển khai đầu năm nay. Hệ thống này giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt ý kiến của khách hàng và chủ động cải thiện chất lượng dịch vụ. Sau mỗi giao dịch, khách sẽ được hệ thống M-PS gửi đường dẫn khảo sát qua tin nhắn Zalo hoặc SMS để đánh giá về chất lượng dịch vụ.

Manulife cũng tạo "bước ngoặc" trong việc minh bạch hóa thị trường bảo hiểm khi triển khai quy trình xác thực và giám sát phát hành hợp đồng bảo hiểm (quy trình M-Pro), giúp khách hàng hiểu đủ, mua đúng.

Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đang tái định hình toàn bộ mô hình hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, từ khâu thiết kế sản phẩm đến phương thức tiếp cận thị trường. Đồng thời, việc đầu tư công nghệ cũng cho thấy quyết tâm của ngành trong việc đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ phía khách hàng.

“Sự đồng bộ trong cải tiến giữa hợp đồng bảo hiểm và ứng dụng di động của FWD một lần nữa khẳng định: FWD không chỉ “nói” về trải nghiệm khách hàng mà đang thực hiện điều đó bằng những hành động cụ thể, nhất quán và có chiều sâu. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng kỳ vọng cao hơn vào sự minh bạch, tiện lợi và cá nhân hóa, FWD đã nhanh chóng thích ứng và đặt khách hàng ở vị trí trung tâm cho mọi sự cải tiến và đổi mới” - đại diện FWD cho biết.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, FWD đang từng bước tái định nghĩa lại cách mọi người nhìn nhận về bảo hiểm, không còn là gánh nặng hay nghĩa vụ, mà là một phần thiết thực và truyền cảm hứng trong hành trình sống đầy theo cách riêng của mỗi người.

Bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Manulife Việt Nam chia sẻ, số hóa quy trình vận hành là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp trong chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm. Bà cho biết việc đặt mục tiêu số hóa quy trình vận hành nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Manulife Việt Nam kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm tiêu chuẩn toàn ngành, nhất là trong bối cảnh thị trường bảo hiểm dịch chuyển từ truyền thống sang các giải pháp kỹ thuật số. Với loạt sáng kiến này, công ty vừa được tạp chí Global Business & Brands công nhận là "Best Life Insurance Company for Digital Transformation 2025" (Công ty Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất về chuyển đổi số năm 2025).

Đại diện các doanh nghiệp nhấn mạnh, sức mạnh công nghệ đã trở thành đòn bẩy bứt phá không giới hạn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, giúp tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và chatbot…, đang được ứng dụng rộng rãi trong các khâu nghiệp vụ như xử lý yêu cầu bồi thường, thẩm định, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách rõ rệt, giúp thị trường phát triển ngày càng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh và thay đổi liên tục như hiện nay.