Hải quan khu vực VIII:

(TBTCO) - Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã đổi mới phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy “quản lý - kiểm soát” sang “đồng hành - hỗ trợ”, lấy thời gian thông quan, chi phí tuân thủ và mức độ minh bạch làm thước đo hiệu quả công vụ. Định hướng này tiếp tục được duy trì trong năm 2026.

Đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính và Tỉnh ủy Quảng Ninh để triển khai các nhiệm vụ chính trị và cải cách hành chính, hướng đến mô hình chính quyền hiện đại, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Quốc Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, cho biết năm 2025, đơn vị đã tổ chức lại bộ máy từ 18 đơn vị của Cục Hải quan Quảng Ninh thành 13 đơn vị thuộc Chi cục. Việc kiện toàn này giúp tăng cường hiệu quả và tính linh hoạt trong công tác quản lý hải quan, đồng thời duy trì sự ổn định và không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cán bộ Hải quan khu vực VIII hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Đáng chú ý, năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan. Các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu đều được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. 100% thủ tục hải quan thực hiện trên môi trường điện tử; hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS vận hành ổn định. Các ứng dụng như Vietnam Customs Data và kết nối AIS với E-manifest đã giúp giám sát các phương tiện tàu biển xuất nhập cảnh một cách hiệu quả...

Chuyển đổi số không chỉ giúp rút ngắn thời gian thông quan, mà còn tăng chất lượng quản lý, tạo nền tảng cho kiểm soát rủi ro, chống gian lận và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn.

Tăng cường hậu kiểm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII triển khai kiểm tra sau thông quan theo hướng trọng tâm, trọng điểm, gắn với phân tích rủi ro, chống thất thu hiệu quả. Toàn đơn vị đã thực hiện 77/74 cuộc hậu kiểm, số thu nộp ngân sách đạt 7,1 tỷ đồng, bằng 141,5% chỉ tiêu được giao. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, Hải quan khu vực VIII đã triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, qua đó cơ bản kiểm soát tốt tình hình, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. Trong năm 2025, đơn vị đã phát hiện, xử lý 446 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tổng trị giá vi phạm 20,82 tỷ đồng, đạt 127% chỉ tiêu về số vụ và 104% chỉ tiêu về trị giá.

Đặc biệt, năm 2025 là năm thứ 7 liên tiếp, Chi cục Hải quan khu vực VIII đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Quảng Ninh. Kết quả này cho thấy, cải cách tại Chi cục Hải quan khu vực VIII không phải là khẩu hiệu và không dừng ở quy trình nội bộ, mà được đo lường trực tiếp bằng trải nghiệm của doanh nghiệp.

Các giải pháp cải cách thực chất nêu trên đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét. Trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII thu hút mới 726 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn lên gần 3.000 doanh nghiệp, tăng khoảng 40% so với năm 2024.

Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đi cùng với gia tăng khối lượng công việc. Năm 2025, đơn vị làm thủ tục cho 223.641 tờ khai, tăng 27,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,8 tỷ USD, tăng 25%; thu ngân sách đạt 16.265 tỷ đồng, trong bối cảnh các nguồn thu lớn biến động mạnh.

Những con số này thể hiện rõ, cơ cấu thu ngân sách qua địa bàn đang từng bước giảm phụ thuộc vào một số nhóm hàng truyền thống, chuyển sang dựa nhiều hơn vào quy mô và tính đa dạng của hoạt động xuất nhập khẩu. Đó là thành quả của một quá trình cải cách có chiều sâu, kiên trì theo đuổi mục tiêu tạo thuận lợi thương mại.

Thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, tạo nguồn thu bền vững

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VIII được Chính phủ giao chỉ tiêu thu ngân sách 17.500 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với thực thu năm 2025 (trên 16.260 tỷ đồng), đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh ghi nhận vai trò của Hải quan khu vực VIII trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương trong thời gian qua. Theo lãnh đạo tỉnh, trong năm 2026, cơ quan hải quan cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, đồng thời chủ động tham mưu các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, cảng biển, khu kinh tế, những không gian tăng trưởng mới của Quảng Ninh.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, chủ đề năm 2026 của đơn vị là “Đoàn kết - Kỷ cương - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”, với các mục tiêu trọng tâm như tăng cường kỷ cương trong công tác hải quan, tiếp tục phát huy sáng tạo trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại, mở rộng nền tảng tăng thu ngân sách năm 2026.

Hải quan khu vực VIII xác định rõ, tăng thu ngân sách không thể tách rời tạo thuận lợi thương mại. Theo đó, trọng tâm năm 2026 là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan, ổn định chính sách và nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp. Đối thoại hải quan - doanh nghiệp sẽ được đổi mới theo hướng thực chất hơn, tập trung vào tháo gỡ vướng mắc cụ thể, đặc biệt với các doanh nghiệp có kim ngạch và số thu lớn, các dự án đầu tư mới, dự án logistics, cảng biển.

Đơn vị đặt mục tiêu chủ động tạo nguồn thu mới thông qua thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục qua địa bàn, hỗ trợ các dự án đầu tư nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư; thúc đẩy xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ và cảng biển. Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành, tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh trong làm việc, hội đàm với phía Trung Quốc về thời gian thông quan nhằm giảm ùn tắc, qua đó mở rộng quy mô giao thương.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì 100% số thu nộp ngân sách nhà nước qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan điện tử 24/7. Song song với đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan trong giai đoạn mới.