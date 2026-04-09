Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Nguyên Phương

21:18 | 09/04/2026
(TBTCO) - Dù nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu điện tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung điện năm 2026 vẫn được bảo đảm nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
Đó là thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 do Bộ Công thương tổ chức chiều 9/4. Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, phụ tải điện năm nay tăng sớm hơn thường lệ do nắng nóng xuất hiện ngay từ cuối tháng 3 tại miền Bắc. Ngay từ ngày 31/3, nền nhiệt tăng cao đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

“Con số khoảng 1 tỷ kWh điện không phải là kỷ lục quốc gia vì các năm trước đã từng ghi nhận, nhưng đây là mức cao nhất từ đầu năm tính đến 31/3. Đến ngày 7/4 vừa rồi, phụ tải còn cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao” - ông Nguyễn Thế Hữu nói.

Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực thông tin tại cuộc họp.

Theo đại diện Cục Điện lực, kịch bản cung ứng điện cho năm 2026 đã được Bộ Công thương phê duyệt từ cuối năm 2025, với phương án cơ sở tăng trưởng phụ tải khoảng 8,5% và kịch bản cực đoan mùa khô có thể lên tới 14,1%. Đến nay, mức tăng trưởng phụ tải tích lũy khoảng hơn 6%, vẫn nằm trong dự kiến.

“Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu phụ tải phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết. Hiện chúng ta đang ở trong một đợt nắng nóng, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tăng cao và hiệu ứng ủ nhiệt tại các đô thị lớn lên thì nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng đột biến, gây áp lực rất lớn lên hệ thống điện” - ông Nguyễn Thế Hữu cảnh báo.

Trước áp lực này, Bộ Công thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện.

Về nguồn điện, các hồ thủy điện lớn, đặc biệt ở miền Bắc, đang duy trì mực nước cao để sẵn sàng cho cao điểm mùa khô. Điều này khiến tỷ trọng thủy điện trong cơ cấu hiện tại ở mức thấp và sẽ được điều chỉnh khi bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, sản lượng thủy điện vẫn phụ thuộc vào lượng nước về hằng năm nên luôn có biến động.

Ở mảng nhiên liệu, việc tăng công suất tái hóa khí của PV GAS từ hơn 7 triệu m³/ngày lên 9,5 triệu m³/ngày đã giúp nâng cao tính linh hoạt trong huy động các nguồn điện khí ở miền Đông Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phụ tải của miền Nam, nhất là vào các giờ cao điểm chiều, khi không còn nắng nữa.

Đáng chú ý, từ 0h ngày 7/4, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức vận hành thương mại sau khi hoàn tất thử nghiệm kỹ thuật, bổ sung khoảng 1.300 MW cho hệ thống điện quốc gia.

Song song với nguồn phát, hạ tầng lưới điện cũng được tăng cường. Nhiều trạm biến áp 500kV như Phố Nối, Lai Châu, Hòa Bình đã được nâng công suất. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 5 sẽ tiếp tục đưa vào vận hành thêm các bộ tụ bù nhằm nâng cao khả năng truyền tải và ổn định hệ thống, đặc biệt cho khu vực phía Bắc.

Về điều hành phụ tải, Bộ Công thương đang lấy ý kiến điều chỉnh khung giờ cao điểm của biểu giá điện. Chính sách này hướng đến khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển hoạt động sản xuất sang giờ thấp điểm.

“Khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm. Việc này sẽ giúp cân bằng đồ thị phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt trong những giờ cao điểm” - lãnh đạo Cục Điện lực cho biết.

Bộ Công thương cũng kêu gọi các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, đồng hành cùng chính quyền trong việc nâng cao ý thức tiết kiệm điện của người dân và doanh nghiệp. Việc sử dụng điện hợp lý, chuyển dịch tiêu thụ khỏi giờ cao điểm được xem là giải pháp quan trọng để giảm áp lực hệ thống và bảo đảm cung ứng điện ổn định trong mùa nắng nóng năm nay.

Nguyên Phương
Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo "Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng" ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, những sai phạm tại các trạm quan trắc phát thải vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ việc giám sát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp thực tiễn. Bộ cam kết xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quản lý dữ liệu để siết chặt kiểm soát.
(TBTCO) - Năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam đạt gần 15 triệu ha, với tỷ lệ che phủ trên toàn quốc vượt mức 42%.
(TBTCO) - Ngày 31/3, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kỹ thuật "Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường".
