Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Theo báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2026 và quý I/2026 của Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý ở cả hai phân khúc trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với thị trường trái phiếu chính phủ, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng phát hành đạt trên 80,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 16% kế hoạch cả năm đã được phê duyệt ở mức 500 nghìn tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,02 năm, tăng 0,23 năm so với mức bình quân của năm 2025, cho thấy xu hướng kéo dài kỳ hạn huy động vốn tiếp tục được duy trì.

Cùng với đó, lãi suất phát hành bình quân ở mức 4,06%/năm, tăng 0,8 điểm phần trăm so với bình quân năm trước (3,26%/năm). Tính đến hết tháng 3/2026, quy mô thị trường trái phiếu chính phủ ước đạt khoảng 2,67 triệu tỷ đồng, tương đương 20,8% GDP.

Ở phân khúc trái phiếu doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2026 ghi nhận 10 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng khối lượng khoảng 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cùng giai đoạn, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tính đến hết tháng 3/2026 đạt khoảng 1,17 triệu tỷ đồng, tương đương 9,1% GDP.