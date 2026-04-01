Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

Thông tin này được công bố trong Quyết định số 1106/QĐ-BNNMT do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành về hiện trạng rừng cả nước năm 2025.

Cụ thể, tổng diện tích rừng là 14.971.553 ha (bao gồm cả diện tích chưa đủ điều kiện tính tỷ lệ che phủ), trong đó rừng tự nhiên chiếm 10.079.366 ha và rừng trồng là 4.892.187 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ đạt 13.924.835 ha, với tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,03%.

Xét theo vùng, Trung du và miền núi phía Bắc có diện tích rừng lớn nhất với gần 5,4 triệu ha. Tiếp theo là khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với hơn 5 triệu ha, và Bắc Trung Bộ với gần 3,2 triệu ha. Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, đạt hơn 1,1 triệu ha.

Về tỷ lệ che phủ, Bắc Trung Bộ đứng đầu với 57,06%, trong khi Lạng Sơn là tỉnh có tỷ lệ che phủ cao nhất, vượt 64%. Ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có diện tích và tỷ lệ che phủ rừng thấp nhất, với hơn 221.000 ha và gần 5,3%.

Phần lớn diện tích rừng tự nhiên hiện nay là rừng gỗ, rừng hỗn giao giữa gỗ và tre nứa. Công tác quản lý rừng chủ yếu do các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cùng với các hộ gia đình và cá nhân trong nước đảm nhiệm.

Sau khi công bố số liệu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên phạm vi cả nước. Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở cấp địa phương, sử dụng số liệu hiện trạng để phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những địa phương có diện tích rừng tự nhiên suy giảm trong năm 2025, cần tiến hành rà soát, xác định nguyên nhân và xử lý trách nhiệm nếu có vi phạm. Những nơi chưa công bố hiện trạng rừng đúng thời hạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật./.