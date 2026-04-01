Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

Diệu Hoa

Diệu Hoa

10:09 | 01/04/2026
(TBTCO) - Năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam đạt gần 15 triệu ha, với tỷ lệ che phủ trên toàn quốc vượt mức 42%.
Thông tin này được công bố trong Quyết định số 1106/QĐ-BNNMT do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành về hiện trạng rừng cả nước năm 2025.

Cụ thể, tổng diện tích rừng là 14.971.553 ha (bao gồm cả diện tích chưa đủ điều kiện tính tỷ lệ che phủ), trong đó rừng tự nhiên chiếm 10.079.366 ha và rừng trồng là 4.892.187 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ đạt 13.924.835 ha, với tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,03%.

Xét theo vùng, Trung du và miền núi phía Bắc có diện tích rừng lớn nhất với gần 5,4 triệu ha. Tiếp theo là khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với hơn 5 triệu ha, và Bắc Trung Bộ với gần 3,2 triệu ha. Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, đạt hơn 1,1 triệu ha.

Về tỷ lệ che phủ, Bắc Trung Bộ đứng đầu với 57,06%, trong khi Lạng Sơn là tỉnh có tỷ lệ che phủ cao nhất, vượt 64%. Ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có diện tích và tỷ lệ che phủ rừng thấp nhất, với hơn 221.000 ha và gần 5,3%.

Phần lớn diện tích rừng tự nhiên hiện nay là rừng gỗ, rừng hỗn giao giữa gỗ và tre nứa. Công tác quản lý rừng chủ yếu do các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cùng với các hộ gia đình và cá nhân trong nước đảm nhiệm.

Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%
Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%. Ảnh TL

Sau khi công bố số liệu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên phạm vi cả nước. Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở cấp địa phương, sử dụng số liệu hiện trạng để phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những địa phương có diện tích rừng tự nhiên suy giảm trong năm 2025, cần tiến hành rà soát, xác định nguyên nhân và xử lý trách nhiệm nếu có vi phạm. Những nơi chưa công bố hiện trạng rừng đúng thời hạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật./.

Diệu Hoa
Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc

Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, những sai phạm tại các trạm quan trắc phát thải vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ việc giám sát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp thực tiễn. Bộ cam kết xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quản lý dữ liệu để siết chặt kiểm soát.
(TBTCO) - Ngày 31/3, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kỹ thuật "Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường".
(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có với loạt dự án chống ngập cấp bách, nhằm giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài mỗi khi mưa lớn. 10 dự án cấp bách đang được triển khai gồm: 2 dự án hệ thống thoát nước, 7 hồ điều hòa và 1 dự án hỗ trợ kiểm soát ngập toàn thành phố.
(TBTCO) - Việc triển khai khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ vận hành sàn giao dịch các-bon đang đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Không chỉ là công cụ hỗ trợ giảm phát thải, thị trường các-bon còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn xanh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
