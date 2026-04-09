Ngày 9/4/2026, Cục Hải quan ban hành công văn số 15029/CHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với người nhập cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm. Ảnh: CTVAH

Điểm đáng chú ý là quy định về ngưỡng khối lượng phải khai báo. Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu nếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.

Như vậy, mốc 300g được xem là “ranh giới pháp lý” quan trọng. Việc không khai báo trong trường hợp này có thể dẫn tới vi phạm quy định, phát sinh rủi ro bị xử lý theo pháp luật.

Không chỉ dừng ở nghĩa vụ khai báo, Cục Hải quan nhấn mạnh: trường hợp hành lý mang theo, bao gồm vàng trang sức, mỹ nghệ vượt định mức miễn thuế thì người nhập cảnh phải thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định.

Cụ thể, người nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan theo mẫu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC), đồng thời khai tờ khai nhập cảnh theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BTC.

Việc thiếu một trong các loại tờ khai hoặc khai không đầy đủ thông tin đều có thể khiến quá trình làm thủ tục bị kéo dài, thậm chí phát sinh vướng mắc pháp lý.

Một điểm đáng lưu ý khác là yêu cầu về chứng minh nguồn gốc vàng. Với các trường hợp mang vàng vượt định mức, người nhập cảnh cần xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đây là căn cứ để cơ quan hải quan phân biệt giữa vàng phục vụ nhu cầu cá nhân và vàng có dấu hiệu phục vụ mục đích kinh doanh. Trong trường hợp không chứng minh được nguồn gốc, người mang vàng có thể đối mặt với nguy cơ bị xử lý theo quy định.