Thuế - Hải quan

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

Song Linh

22:21 | 09/04/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
Ngày 9/4/2026, Cục Hải quan ban hành công văn số 15029/CHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với người nhập cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm. Ảnh: CTVAH

Điểm đáng chú ý là quy định về ngưỡng khối lượng phải khai báo. Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu nếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.

Như vậy, mốc 300g được xem là “ranh giới pháp lý” quan trọng. Việc không khai báo trong trường hợp này có thể dẫn tới vi phạm quy định, phát sinh rủi ro bị xử lý theo pháp luật.

Không chỉ dừng ở nghĩa vụ khai báo, Cục Hải quan nhấn mạnh: trường hợp hành lý mang theo, bao gồm vàng trang sức, mỹ nghệ vượt định mức miễn thuế thì người nhập cảnh phải thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định.

Cụ thể, người nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan theo mẫu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC), đồng thời khai tờ khai nhập cảnh theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BTC.

Việc thiếu một trong các loại tờ khai hoặc khai không đầy đủ thông tin đều có thể khiến quá trình làm thủ tục bị kéo dài, thậm chí phát sinh vướng mắc pháp lý.

Một điểm đáng lưu ý khác là yêu cầu về chứng minh nguồn gốc vàng. Với các trường hợp mang vàng vượt định mức, người nhập cảnh cần xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đây là căn cứ để cơ quan hải quan phân biệt giữa vàng phục vụ nhu cầu cá nhân và vàng có dấu hiệu phục vụ mục đích kinh doanh. Trong trường hợp không chứng minh được nguồn gốc, người mang vàng có thể đối mặt với nguy cơ bị xử lý theo quy định.

Trong bối cảnh nhu cầu mang vàng trang sức khi đi lại quốc tế ngày càng phổ biến, cơ quan hải quan khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý mốc 300g và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nhập cảnh. Chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc bỏ qua nghĩa vụ khai báo có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có.
(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026 đạt 670,796 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán pháp lệnh, đạt 39,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 117.105 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm. Hành vi vi phạm này bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?
(TBTCO) - Gần 250 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, hơn 117.000 tỷ đồng thu ngân sách chỉ trong quý I/2026, là những con số nổi bật cho thấy nỗ lực của ngành Hải quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Kết quả này đến từ việc đồng bộ cải cách, hoàn thiện thể chế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo gồm 7 chương, 70 điều, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thuế, đồng thời cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ người dân, giảm gánh nặng tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ, mặc dù chịu tác động mạnh bởi xung đột địa chính trị tại Trung Đông, song cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Nhờ đó, số nộp ngân sách nhà nước trong quý I/2026 đạt hơn 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán pháp lệnh, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vận chuyển trái phép vũ khí và chất ma túy.
