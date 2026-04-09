Tài chính

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Văn Tuấn

[email protected]
20:49 | 09/04/2026
(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
aa

Đề xuất dựa trên chi tiêu thực tế của người dân

Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính ngày 9/4, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, ngày 26/3/2026, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Đồng thời, nội dung dự thảo Nghị định cũng được công khai trên các cổng thông tin điện tử để tiếp nhận ý kiến rộng rãi từ xã hội.

Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị định là Bộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản giảm trừ đối với hai lĩnh vực thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống người dân là chi phí y tế và giáo dục.

Ông Huy cho biết, tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án. Trong đó, phương án thứ nhất, đề xuất mức giảm trừ chi phí y tế khoảng 20 triệu đồng/năm và chi phí giáo dục khoảng 21 triệu đồng/năm, tổng cộng 41 triệu đồng/năm. Phương án thứ 2 nâng mức giảm trừ lên 23 triệu đồng/năm đối với y tế và 24 triệu đồng/năm đối với giáo dục, tổng cộng 47 triệu đồng/năm.

Theo ông Lưu Đức Huy, các mức đề xuất này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu thống kê chi tiêu thực tế của người dân. Cụ thể, năm 2024, chi tiêu y tế bình quân khoảng 3,5 triệu đồng/người/năm đối với khám chữa bệnh ngoại trú và từ 10 - 12 triệu đồng/năm đối với điều trị nội trú. Trong khi đó, chi tiêu cho giáo dục và đào tạo bình quân khoảng 9,6 triệu đồng/người/năm.

Trên cơ sở tỷ lệ người phụ thuộc bình quân khoảng 0,8 người trên một người nộp thuế, cơ quan soạn thảo ước tính tổng chi phí liên quan đến y tế và giáo dục cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc vào khoảng 20,4 triệu đồng/năm đối với y tế và 19,2 triệu đồng/năm đối với giáo dục. Từ đó, các phương án giảm trừ được thiết kế với mức cao hơn thực tế chi tiêu, nhằm tạo dư địa hỗ trợ người dân.

Ông Lưu Đức Huy phân tích thêm, mức giảm trừ trong phương án 1 tương đương khoảng gấp 2 lần chi tiêu y tế nội trú và khoảng 2,2 lần chi tiêu giáo dục bình quân năm 2024. Điều này cho thấy định hướng chính sách không chỉ bám sát thực tế mà còn tính đến yếu tố dự phòng, chia sẻ gánh nặng chi phí cho người dân.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, trong mức giảm trừ gia cảnh hiện hành đã bao gồm một phần chi phí sinh hoạt cơ bản, trong đó có chi cho y tế và giáo dục. Tuy nhiên, việc bổ sung khoản giảm trừ riêng lần này là phần hỗ trợ thêm, được tính toán dựa trên số liệu cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn đời sống.

Về tác động ngân sách, nếu áp dụng phương án 2, dự kiến số giảm thu ngân sách khoảng hơn 7.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đổi lại, chính sách sẽ góp phần giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người dân. Theo tính toán, một cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân; chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế, và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất.

Yêu cầu về hóa đơn, chứng từ phải được thực hiện nghiêm

Trả lời vấn đề liên quan đến tính khả thi khi triển khai chính sách này, đặc biệt là yêu cầu hóa đơn, chứng từ đối với các khoản chi y tế và giáo dục, ông Lưu Đức Huy cho rằng, hiện nay, với việc áp dụng hóa đơn điện tử, các cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Đối với lĩnh vực y tế và giáo dục (là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện) do đó yêu cầu về hóa đơn, chứng từ càng phải được thực hiện nghiêm. So với trước đây khi còn áp dụng hóa đơn giấy với ngưỡng 200.000 đồng có thể không cần xuất hóa đơn, hiện nay các giao dịch cơ bản đều phải được ghi nhận đầy đủ.

“Việc điều chỉnh chính sách thuế theo hướng tăng giảm trừ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế và giáo dục được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố hệ thống an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho phát triển bền vững” - ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính).

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, không có lý do gì người dân đã chi trả chi phí hợp pháp lại không được cấp hóa đơn để làm căn cứ giảm trừ thuế. Trường hợp vi phạm quy định về hóa đơn, cả bên cung cấp dịch vụ và bên liên quan đều có thể bị xử lý theo pháp luật.

Hiện các phương án vẫn đang được tiếp tục lấy ý kiến và hoàn thiện. Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến xác đáng để chỉnh lý dự thảo, bảo đảm khi ban hành, chính sách vừa hỗ trợ người dân, vừa khả thi trong thực hiện và phù hợp với cân đối ngân sách./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Giảm trừ chi phí y tế hỗ trợ thiết thực Chi tiêu thực tế thu nhập cá nhân Bổ sung khoản giảm Chi tiêu bình quân Phương án giảm trừ

Đọc thêm

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay từ 16/4 đến 30/6/2024. Đồng thời, giao Chính phủ có quyền điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian giảm thuế theo Nghị quyết.
(TBTCO) - Trong kế hoạch 2026 - 2031, Chính phủ xác định tăng trưởng "hai con số" là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung (không thu tiền) hơn 136,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho 2 tỉnh (Cà Mau là 55,2 tấn, Gia Lai là 81,495 tấn) để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật số 141/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành.
(TBTCO) - Tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN + 3 (AFCDM + 3) năm 2026, bên cạnh phiên thảo luận về tình hình vĩ mô toàn cầu và khu vực, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc sẽ rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến quan trọng của ASEAN + 3 và các định hướng hợp tác trong thời gian tới.
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn Check Point Software Technologies do bà Ruma Balasubramanian - Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Nhận bàn giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định đây là "vinh dự rất lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề". Bộ trưởng khẳng định sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
(TBTCO) - Thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng phải hạn chế rủi ro.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

