Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Mai Tấn

21:04 | 09/04/2026
(TBTCO) - Gia Lai kiên định phát triển “Du lịch xanh” du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử và hệ sinh thái rừng; trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, trực tiếp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc Jrai, Bahnar.
Chiều 9/4/2026, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch.

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết năm 2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Gia Lai, gắn với việc triển khai các định hướng lớn và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong thời kỳ mới. Đặc biệt, việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 được xem là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, định vị thương hiệu dựa trên sự liên kết giữa Gia Lai và Bình Định.

Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Gia Lai định hướng phát triển dựa trên sự kết nối giữa không gian cao nguyên và duyên hải, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và xu hướng hiện đại. Năm Du lịch Quốc gia 2026 dự kiến có quy mô lớn với 6 chuỗi sự kiện chính và hơn 100 hoạt động. Riêng quý I/2026, địa phương đã tổ chức hơn 35 sự kiện trong và ngoài tỉnh, trong đó có hai lần đón tàu du lịch quốc tế, từng bước khẳng định năng lực kết nối và vị thế điểm đến.

Theo lãnh đạo Sở, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế để phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ sinh thái, văn hóa, cộng đồng đến nghỉ dưỡng. Hành trình trải nghiệm được mở rộng từ không gian cồng chiêng Tây Nguyên, rừng núi, Biển Hồ đến vùng biển duyên hải, tạo nên sản phẩm du lịch có tính khác biệt. Định hướng xuyên suốt của tỉnh là phát triển theo triết lý “Văn hóa là gốc - Thiên nhiên là sức mạnh - Con người là trung tâm”.

Các đại biểu trao đổi thông tin tại hội nghị

Để hiện thực hóa mục tiêu, Gia Lai tập trung hoàn thiện hạ tầng và tăng cường liên kết vùng. Nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh, như nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng khả năng kết nối. Đồng thời, địa phương chuẩn bị quỹ đất cho các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn, đi cùng với chính sách ưu đãi đầu tư và cải cách thủ tục hành chính. Chiến lược phát triển sản phẩm cũng được chú trọng, trong đó các tour liên kết như “Gió đại ngàn - Sóng biển xanh” được xây dựng nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Gia Lai kiên định phát triển “Du lịch xanh” du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử và hệ sinh thái rừng. Trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, trực tiếp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc Jrai, Bahnar. Đáng chú ý, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách trong năm 2026, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt trên 35.000 tỷ đồng, qua đó từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong những năm tới.

Đánh giá về tiềm năng địa phương, ông Vũ Thế Bình Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, nhưng cần đẩy nhanh phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là du lịch văn hóa và du lịch xanh. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh xúc tiến số sẽ là những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh./.

