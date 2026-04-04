Đảm bảo đủ xăng dầu trong tháng 4, không để thiếu điện mùa khô năm 2026

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 4

Trả lời câu hỏi về nguồn cung xăng dầu trong nước tháng 4 trước tác động của chiến sự leo thang tại Trung Đông, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xung đột quân sự từ cuối tháng 2/2026 đã gây ra nhiều hệ luỵ cho nguồn cung xăng dầu toàn cầu. Quy mô và mức độ ảnh hưởng thậm chí vượt qua cả cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 làm đảo lộn nền kinh tế thế giới khi đó.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện hoàn toàn đủ để phục vụ sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4/2026. Bộ Công thương đang nỗ lực điều hành và xây dựng kịch bản cho các tháng tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời tại cuộc họp báo.

Từ đầu tháng 3/2026, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương xây dựng 2 kịch bản điều hành xăng dầu gồm: Kịch bản dưới 4 tuần (trong tháng 3) và kịch bản dài hơn 4 tuần (có thể là kéo dài đến cuối tháng 4).

Bộ Công thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 55) về điều hành năng lượng. Bộ Công thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để tiếp tục thực hiện bình ổn giá mặt hàng xăng, dầu. Kết quả, nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 3, sản lượng khai thác đã tăng 10%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4 và tháng 5. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4.

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp dài hơi như: tăng năng lực sản xuất trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, phát triển nhiên liệu sinh học (xăng E5) và nâng cao năng lực dự trữ quốc gia cũng như thương mại.

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện

Liên quan đến nỗi lo thiếu điện khi bước vào cao điểm mùa khô, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh lại thông điệp từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là "tuyệt đối không được để thiếu điện".

Ước tính cả năm, tổng sản lượng điện toàn hệ thống đạt khoảng 350 tỷ kWh, tăng trưởng 7,92% so với năm ngoái. Trong quý I/2026, cung ứng điện đã được đảm bảo tốt dù nhu cầu thực tế tăng 6,5% so với cùng kỳ. Và theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, trong tháng 4 này, tăng trưởng điện dự kiến khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế cả năm, tổng sản lượng điện toàn hệ thống quốc gia ước đạt làm tròn khoảng 350 tỷ kWh và tăng trưởng khoảng 7,92% so với năm 2025, theo phương án điều hành đã được phê duyệt tại Quyết định 3477/QĐ-BCT.

Thứ trưởng nhận định đây là mục tiêu khó khăn nhưng toàn ngành đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo phương án vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 (được phê duyệt từ tháng 11/2025), Bộ Công thương đã tính toán các kịch bản dự phòng cho tình huống phụ tải điện mùa khô tăng vọt tới 14,1%.

Dù vậy, Thứ trưởng cũng chỉ ra những khó khăn tiềm ẩn gây nguy cơ thiếu hụt công suất giờ cao điểm như: Hiện tượng El Nino làm sai lệch dự báo thủy văn; khó khăn trong việc cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu); cùng áp lực đa mục tiêu (chống hạn, phát điện, điều tiết lũ) của các hồ thủy điện.

Để ứng phó, Bộ Công thương quán triệt nguyên tắc phải có sẵn kế hoạch dự phòng cho các tình huống cực đoan, tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung năng lượng do nguyên nhân chủ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp báo.

Các nhóm giải pháp trọng tâm đang được gấp rút triển khai bao gồm: lập kế hoạch huy động tối ưu các nguồn điện, đặc biệt là các nguồn thủy điện (kể cả các thủy điện nhỏ) trong các giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện, củng cố lưới điện và cấm các hoạt động cắt điện thao tác lưới trong thời tiết nắng nóng (trừ khi có sự cố).

Yêu cầu các Tổng công ty điện lực, đặc biệt là Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tiếp tục làm việc với khách hàng doanh nghiệp để thoả thuận giảm nhu cầu sử dụng điện vào các giờ cao điểm, đề nghị hỗ trợ từ các nguồn dự phòng tại chỗ của khách hàng.

Một giải pháp quan trọng nữa là triệt để tiết kiệm điện. Bộ Công thương khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp đặt điều hòa trên 26 độ; hạn chế sử dụng điện không cấp thiết trong các khung giờ cao điểm khi năng lượng mặt trời suy giảm (14h - 17h và 19h - 23h).

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Với sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ và các phương án chuẩn bị chủ động từ sớm, Bộ Công thương tin tưởng rằng, tình hình cung ứng điện trong cả năm 2026 sẽ được đảm bảo ổn định, phục vụ tốt cho sinh hoạt và phát triển kinh tế./.