Đảm bảo đủ xăng dầu trong tháng 4, không để thiếu điện mùa khô năm 2026

Dương An

18:43 | 04/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trả lời các câu hỏi của báo chí về nguồn cung xăng dầu trong nước trước tình hình địa chính trị phức tạp cũng như kịch bản cung ứng điện trong mùa hè được dự báo khắc nghiệt sắp tới.
aa

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 4

Trả lời câu hỏi về nguồn cung xăng dầu trong nước tháng 4 trước tác động của chiến sự leo thang tại Trung Đông, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xung đột quân sự từ cuối tháng 2/2026 đã gây ra nhiều hệ luỵ cho nguồn cung xăng dầu toàn cầu. Quy mô và mức độ ảnh hưởng thậm chí vượt qua cả cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 làm đảo lộn nền kinh tế thế giới khi đó.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện hoàn toàn đủ để phục vụ sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4/2026. Bộ Công thương đang nỗ lực điều hành và xây dựng kịch bản cho các tháng tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời tại cuộc họp báo.

Từ đầu tháng 3/2026, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương xây dựng 2 kịch bản điều hành xăng dầu gồm: Kịch bản dưới 4 tuần (trong tháng 3) và kịch bản dài hơn 4 tuần (có thể là kéo dài đến cuối tháng 4).

Bộ Công thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 55) về điều hành năng lượng. Bộ Công thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để tiếp tục thực hiện bình ổn giá mặt hàng xăng, dầu. Kết quả, nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 3, sản lượng khai thác đã tăng 10%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4 và tháng 5. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4.

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp dài hơi như: tăng năng lực sản xuất trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, phát triển nhiên liệu sinh học (xăng E5) và nâng cao năng lực dự trữ quốc gia cũng như thương mại.

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện

Liên quan đến nỗi lo thiếu điện khi bước vào cao điểm mùa khô, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh lại thông điệp từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là "tuyệt đối không được để thiếu điện".

Ước tính cả năm, tổng sản lượng điện toàn hệ thống đạt khoảng 350 tỷ kWh, tăng trưởng 7,92% so với năm ngoái. Trong quý I/2026, cung ứng điện đã được đảm bảo tốt dù nhu cầu thực tế tăng 6,5% so với cùng kỳ. Và theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, trong tháng 4 này, tăng trưởng điện dự kiến khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025.

Thứ trưởng nhận định đây là mục tiêu khó khăn nhưng toàn ngành đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo phương án vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 (được phê duyệt từ tháng 11/2025), Bộ Công thương đã tính toán các kịch bản dự phòng cho tình huống phụ tải điện mùa khô tăng vọt tới 14,1%.

Dù vậy, Thứ trưởng cũng chỉ ra những khó khăn tiềm ẩn gây nguy cơ thiếu hụt công suất giờ cao điểm như: Hiện tượng El Nino làm sai lệch dự báo thủy văn; khó khăn trong việc cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu); cùng áp lực đa mục tiêu (chống hạn, phát điện, điều tiết lũ) của các hồ thủy điện.

Để ứng phó, Bộ Công thương quán triệt nguyên tắc phải có sẵn kế hoạch dự phòng cho các tình huống cực đoan, tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung năng lượng do nguyên nhân chủ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp báo.

Các nhóm giải pháp trọng tâm đang được gấp rút triển khai bao gồm: lập kế hoạch huy động tối ưu các nguồn điện, đặc biệt là các nguồn thủy điện (kể cả các thủy điện nhỏ) trong các giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện, củng cố lưới điện và cấm các hoạt động cắt điện thao tác lưới trong thời tiết nắng nóng (trừ khi có sự cố).

Yêu cầu các Tổng công ty điện lực, đặc biệt là Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tiếp tục làm việc với khách hàng doanh nghiệp để thoả thuận giảm nhu cầu sử dụng điện vào các giờ cao điểm, đề nghị hỗ trợ từ các nguồn dự phòng tại chỗ của khách hàng.

Một giải pháp quan trọng nữa là triệt để tiết kiệm điện. Bộ Công thương khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp đặt điều hòa trên 26 độ; hạn chế sử dụng điện không cấp thiết trong các khung giờ cao điểm khi năng lượng mặt trời suy giảm (14h - 17h và 19h - 23h).

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Với sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ và các phương án chuẩn bị chủ động từ sớm, Bộ Công thương tin tưởng rằng, tình hình cung ứng điện trong cả năm 2026 sẽ được đảm bảo ổn định, phục vụ tốt cho sinh hoạt và phát triển kinh tế./.

Cùng chủ đề: Tiết kiệm năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Đảm bảo đủ xăng dầu trong tháng 4, không để thiếu điện mùa khô năm 2026

Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

Xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn để chủ động dự trữ chiến lược

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Bài liên quan

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đọc thêm

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026

(TBTCO) - Ngày 5/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi họp.
Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
Thủ tướng: Qua 5 năm, con thuyền kinh tế - xã hội đã cập bến an toàn

Thủ tướng: Qua 5 năm, con thuyền kinh tế - xã hội đã cập bến an toàn

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.
GDP quý I/2026 tăng 7,83%, FDI bứt phá

GDP quý I/2026 tăng 7,83%, FDI bứt phá

(TBTCO) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,07% của quý I/2025. Tình hình kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, với sự dẫn dắt của khu vực công nghiệp, dịch vụ và sự bứt phá của dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới

(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ Nhất khai mạc vào tuần tới, Quốc hội khoá XVI sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh liên quan đến các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, trong đó có chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.
Không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần

Không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần

(TBTCO) - Nền kinh tế đang bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với áp lực lớn hơn, đòi hỏi yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và sức chống chịu.
Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Ngày 2/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" (Kết luận số 18-KL/TW).
Hải Phòng phấn đấu giữ vững top 5 PCI, trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất

Hải Phòng phấn đấu giữ vững top 5 PCI, trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất

(TBTCO) - Năm 2026, Hải Phòng quyết tâm giữ vững Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong top 5 cả nước (phấn đấu trong nhóm 3) và hướng tới nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh