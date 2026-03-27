Tài chính quốc tế

Cú sốc năng lượng có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát châu Á tăng mạnh

Hà My

Hà My

10:34 | 27/03/2026
Theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026 - 2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.
3 kịch bản rủi ro

Báo cáo tóm tắt của ADB đưa ra 3 kịch bản rủi ro từ cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, cho thấy tác động đối với các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thời gian gián đoạn.

Trong trường hợp xung đột diễn ra trong thời gian ngắn, áp lực giá năng lượng sẽ giảm tương đối nhanh. Ngược lại, nếu gián đoạn kéo dài, tác động đến tăng trưởng và lạm phát sẽ lớn hơn và dai dẳng hơn.

Cú sốc năng lượng có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát châu Á tăng mạnh
Nếu gián đoạn kéo dài đến cuối tháng 9/2026, giá dầu tăng lên tới 130 USD trong quý II và 120 USD trong quý III/2026. Ảnh minh họa

Kịch bản 1: Gián đoạn kéo dài đến cuối tháng 6/2026. Trong kịch bản này, giá dầu tăng tới mức trung bình 105 USD trong quý, trước khi quay về mức trước xung đột vào quý III/2026, giá khí đốt tăng trong quý II. Tác động tới GDP: giảm 0,3 điểm phần trăm, trong khi tác động tới lạm phát: tăng 0,6 điểm phần trăm.

Theo báo cáo, xung đột Trung Đông tác động đến các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương thông qua giá năng lượng tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và thương mại, cũng như điều kiện tài chính bị thắt chặt. Du lịch và kiều hối cũng có thể bị ảnh hưởng.

Kịch bản 2: Gián đoạn kéo dài đến cuối tháng 9/2026. Ở kịch bản này, giá dầu tăng lên tới 130 USD trong quý II và 120 USD trong quý III/2026, trước khi quay về mức trước xung đột vào quý IV/2026. Giá khí đốt tăng mạnh hơn so với Kịch bản 1, tương ứng với mức tăng giả định của giá dầu. Tác động tới GDP: giảm 0,7 điểm phần trăm, tác động tới lạm phát: tăng 1,2 điểm phần trăm.

Kịch bản 3: Gián đoạn nghiêm trọng kéo dài đến cuối tháng 2/2027. Trong kịch bản này, giá dầu tăng vọt lên trên 155 USD trong quý II/2026, giảm chậm dần xuống khoảng 140 USD trong thời gian từ quý III/2026 đến quý I/2027, sau đó quay về mức trước xung đột. Giá khí đốt tăng mạnh hơn, tiệm cận các mức sau khi Nga đưa quân vào Ukraine. Tác động tới GDP: giảm 1,3 điểm phần trăm. Tác động tới lạm phát: tăng 3,2 điểm phần trăm

Theo ADB, những tác động tiêu cực tới tăng trưởng sẽ nghiêm trọng nhất đối với các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, trong khi lạm phát tăng cao nhất tại các nền kinh tế Nam Á.

Các kịch bản này phản ánh mức độ bất định cao về diễn biến của xung đột và các gián đoạn liên quan, do đó cần được xem xét một cách thận trọng. Bên cạnh giá năng lượng tăng cao, các kịch bản cũng tính đến sự gián đoạn rộng hơn của chuỗi cung ứng và việc thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu.

4 khuyến nghị chính sách then chốt

Trước việc gián đoạn kéo dài do xung đột tại Trung Đông có thể kìm hãm tăng trưởng và gia tăng lạm phát, báo cáo của ADB đưa ra 4 khuyến nghị về chính sách then chốt với Chính phủ các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương.

Theo đó, các chính sách nên tập trung vào ổn định thay vì kìm hãm tín hiệu giá. Việc cho phép giá năng lượng cao hơn được phản ánh - ít nhất một phần - vào thị trường có thể khuyến khích tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu và đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế. Các biện pháp kiểm soát giá diện rộng hoặc trợ cấp đại trà có nguy cơ làm sai lệch động lực, trì hoãn điều chỉnh và phân bổ nguồn lực kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ tài khóa, khi cần thiết, cần được thiết kế có trọng tâm và có thời hạn. Ưu tiên nên dành cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và các ngành chịu tác động nặng nề nhất. Các biện pháp được thiết kế tốt có thể giảm thiểu tác động xã hội của việc giá cả tăng cao, đồng thời kiểm soát chi phí tài khóa và duy trì động lực thích ứng với cú sốc.

Đồng thời, các ngân hàng trung ương cần tập trung vào việc hạn chế biến động thị trường quá mức, trong khi theo dõi chặt chẽ kỳ vọng lạm phát. Ưu tiên là cung cấp hỗ trợ thanh khoản có trọng tâm nhằm duy trì hoạt động thị trường một cách trật tự. Việc thắt chặt chính sách quá mức có nguy cơ làm trầm trọng thêm áp lực suy giảm tăng trưởng và gia tăng biến động tài chính. Mặc dù có thể cần thắt chặt ở mức độ nhất định, việc neo giữ kỳ vọng lạm phát thông qua truyền thông hiệu quả của ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố then chốt.

Cuối cùng, các chính phủ cần kiểm soát nhu cầu năng lượng khi có thể. Các biện pháp thực tiễn bao gồm quy định bắt buộc về mức nhiệt độ nhằm hạn chế sử dụng điều hòa, cắt giảm chiếu sáng không thiết yếu, triển khai các chiến dịch tiết kiệm điện trong giờ cao điểm, cũng như khuyến khích làm việc từ xa hoặc bố trí lịch làm việc linh hoạt. Việc khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và tổ chức ngày không sử dụng xe cá nhân tại khu vực đô thị trong các dịp nghỉ lễ cũng có thể góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu giao thông.

Ông Albert Park - Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB nhận định: “Gián đoạn năng lượng kéo dài có thể buộc các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với sự đánh đổi khó khăn giữa tăng trưởng yếu hơn và lạm phát cao hơn. Các chính phủ cần tập trung kiềm chế căng thẳng thị trường và bảo vệ các nhóm dễ tổn thương nhất, đồng thời triển khai các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu trong dài hạn”.
Hà My
Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

Bán tháo vàng và bạc tăng mạnh khi nỗi lo lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu

Bán tháo vàng và bạc tăng mạnh khi nỗi lo lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 24/3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông gây ra.
Chiến sự tại Iran thu hẹp con đường giảm lãi suất của Fed

Chiến sự tại Iran thu hẹp con đường giảm lãi suất của Fed

(TBTCO) - Xung đột leo thang ở Trung Đông đã thu hẹp con đường giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, khi giá năng lượng tăng vọt đã tạo ra thêm nhiều bất ổn cho triển vọng kinh tế.
Các ngân hàng trung ương để ngỏ khả năng tăng lãi suất khi giá năng lượng tăng vọt

Các ngân hàng trung ương để ngỏ khả năng tăng lãi suất khi giá năng lượng tăng vọt

(TBTCO) - Sự bất ổn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra cho nền kinh tế toàn cầu đã làm lung lay các kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách tại các ngân hàng trung ương ở nhiều nơi. Sự thay đổi rõ rệt đang diễn ra tại châu Âu, khi các nhà giao dịch hiện dự đoán các ngân hàng trung ương khu vực này sẽ tăng lãi suất trong năm nay để giải quyết tình trạng lạm phát gia tăng mạnh do giá năng lượng tăng cao.
Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm lu mờ triển vọng kinh tế

Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm lu mờ triển vọng kinh tế

(TBTCO) - Ngày 18/3 (theo giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và tạm thời duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm nay khi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông đe dọa kéo dài cuộc chiến chống lạm phát nhiều năm của họ.
Fed liên tục hứng chịu những cú sốc mới trong cuộc chiến chống lạm phát kéo dài nhiều năm

Fed liên tục hứng chịu những cú sốc mới trong cuộc chiến chống lạm phát kéo dài nhiều năm

(TBTCO) - Một loạt các vấn đề về nguồn cung đã khiến giá cả tại thị trường lớn nhất thế giới duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trong suốt 5 năm qua. Giờ đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải đưa ra con số cụ thể về tác động của điều này đối với lãi suất.
Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu

Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu

(TBTCO) - Trong những tuần gần đây, đồng đô la Mỹ đã được hồi phục phần nào, mạnh lên so với tất cả các đồng tiền chính và một lần nữa lấy lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ thị trường biến động. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo, điều này có thể sẽ không kéo dài lâu.
Tuần từ 16 - 22/3: Một loạt ngân hàng trung ương sẽ quyết định lãi suất sau đợt tăng giá năng lượng

Tuần từ 16 - 22/3: Một loạt ngân hàng trung ương sẽ quyết định lãi suất sau đợt tăng giá năng lượng

(TBTCO) - Các quyết định của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần tới khi các nhà đầu tư theo dõi phản ứng của các nhà hoạch định chính sách trước sự tăng vọt gần đây của giá dầu và khí đốt do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
IEA nhất trí xả 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm giá dầu thô

IEA nhất trí xả 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm giá dầu thô

(TBTCO) - Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí giải phóng lượng dự trữ dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử - 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của các nước thành viên, để giúp xoa dịu cú sốc giá dầu do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra.
