Ngân hàng - Bảo hiểm

Ngân hàng đồng hành thúc đẩy kinh tế địa phương, ưu tiên phát triển bền vững

18:55 | 04/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
OCB đã và đang tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các dự án năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thực tế những năm gần đây, Chính phủ liên tục nhấn mạnh định hướng phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững, trong đó kinh tế địa phương được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Các chiến lược lớn như phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đang từng bước được cụ thể hóa thông qua sự vào cuộc của nhiều thành phần kinh tế.

Theo ghi nhận, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các mô hình kinh tế xanh tại địa phương. Loạt chương trình phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn cũng được triển khai rộng khắp, từng bước hình thành các chuỗi giá trị bền vững tại nhiều vùng miền.

Đáng chú ý, để hiện thực hóa các mục tiêu này, dòng vốn tín dụng đang đóng vai trò then chốt. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống đã đạt gần 780.000 tỷ đồng vào năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và hạ tầng bền vững. Tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh duy trì ở mức hai chữ số, phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh đó, theo tổng hợp từ các báo cáo ngành du lịch và địa phương, năm 2025, cả nước có khoảng hơn 350 dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô vừa và lớn đang được triển khai hoặc đưa vào vận hành, cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh.

Đáng chú ý, xu hướng đầu tư không chỉ dừng lại ở quy mô dự án, mà còn chuyển dịch sang mô hình du lịch bền vững, hạn chế tác động môi trường, gắn với kinh tế tuần hoàn và sinh kế địa phương, qua đó tạo ra giá trị lâu dài thay vì phát triển ngắn hạn.

Với sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế, giờ đây các tổ chức tín dụng không chỉ đóng vai trò cung ứng vốn mà còn là “đối tác phát triển”, tham gia sâu vào quá trình tư vấn, cấu trúc tài chính cho các dự án. Điều này giúp nâng cao tính khả thi, đảm bảo tiến độ triển khai và gia tăng hiệu quả kinh tế – xã hội cho các dự án tại địa phương.

Một trong những đơn vị tiên phong theo chiến hướng này là ngân hàng Phương Đông (OCB). Năm 2025, ngân hàng này đã tham gia tài trợ cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ và dự án bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố Quy Nhơn do Tập đoàn Phú Gia triển khai tại Gia Lai.

Các dự án xanh đang được quan tâm và đồng hành từ hệ thống ngân hàng

Ông Phạm Hồng Hải – Tổng Giám đốc OCB cho biết, OCB hiện đã và đang tiến hành đẩy mạnh hoạt động thúc đẩy cung ứng vốn, dịch vụ tài chính hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện môi trường, quản lý rủi ro môi trường và xã hội, đặc biệt hỗ trợ về cả thủ tục đến thời gian phê duyệt nhằm tạo điều kiện để các dự án ngày càng được nhân rộng. Từ đó, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình xanh hóa, đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero trong năm 2050. Đây cũng là lý do mà OCB đặc biệt quan tâm đến dự án KCN Phù Mỹ, một dự án được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái công nghiệp xanh - hiện đại - bền vững.

Song song đó, OCB cũng đồng hành cùng Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong các dự án nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao thông qua các giải pháp tài chính xanh, chiến lược vốn dài hạn và chuẩn ESG theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên phát triển nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam và hướng tới xuất khẩu bền vững. Các dự án tập trung vào chuỗi sản xuất khép kín, từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến, góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Tây Nguyên.

Được biết thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lớn nhằm gia tăng tác động phát triển vùng. Ngoài việc trở thành đối tác tài chính tài trợ cho dự án, OCB cũng sẽ xây dựng các gói tín dụng linh hoạt, hỗ trợ khách hàng cá nhân có nhu cầu sở hữu bất động sản tại dự án.

“Việc đẩy mạnh đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án theo hướng phát triển bền vững, có giá trị thực tiễn, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tại địa phương là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới và tập trung thực hiện. Song song đó, việc ngân hàng chủ động tham gia, kết nối nguồn lực tài chính cho các dự án được đầu tư bài bản, pháp lý minh bạch không chỉ tạo động lực phát triển cho địa phương mà còn góp phần phát triển kinh tế quốc gia, theo đúng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước”, -ông Phạm Hồng Hải cho biết thêm.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, OCB xác định rõ vai trò không chỉ là nhà cung cấp vốn mà còn là đối tác đồng hành dài hạn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục ưu tiên dòng tín dụng vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cao năng lực tư vấn, quản trị rủi ro môi trường - xã hội theo chuẩn mực quốc tế./.

Bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn, OCB cũng định hướng phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt, số hóa quy trình để rút ngắn thời gian tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt tại các địa phương giàu tiềm năng. Với chiến lược này, OCB kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần hình thành nền kinh tế bền vững, tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.
PV
