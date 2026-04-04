Thủ tướng: Qua 5 năm, con thuyền kinh tế - xã hội đã cập bến an toàn

Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026 của Chính phủ; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 3 và quý I/2026; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 4, quý II và thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp đánh giá, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 3 và từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Những kết quả nổi bật có thể kể đến là, GDP quý I/2026 tăng 7,83%, cao hơn cùng kỳ (quý I/2025 tăng 7,07%). Đặc biệt, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng "hai con số": Hà Tĩnh (tăng 12,42%), Ninh Bình (tăng 11,63%), Hải Phòng (tăng 11,21%), Hưng Yên (tăng 10,43%).

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 3 đạt 51,2 điểm (mặc dù giảm so với mức 54,3 điểm tháng 2; nhưng thể hiện xu hướng mở rộng 9 tháng liên tiếp, từ tháng 07/2025).

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI tháng 3 tăng 4,65% do giá xăng, dầu tăng cao; bình quân quý I tăng 3,51%; đặc biệt nguồn cung và giá xăng dầu được đảm bảo trong tình hình rất khó khăn do xung đột kéo dài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Hội nghị.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước 3 tháng ước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong khi đã giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 43,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) dự báo, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.

Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ ngành, cơ quan, địa phương có thành tích, kết quả cao trong quý I, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh 5 bài học về lãnh đạo, điều hành từ thực tiễn.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, tình hình diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhưng cũng là thời cơ để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, quản lý rủi ro tốt hơn. Tinh thần là phải biến rủi ro, thách thức, khó khăn thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khẳng định kiên định mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chủ động thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tập trung xác định rõ những động lực đột phá và đề ra các giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm theo tinh thần "6 rõ" để đạt được tăng trưởng 2 con số.

Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%. Khẩn trương phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kiên quyết không để tình trạng đã bố trí vốn mà không triển khai thực hiện.

Đẩy nhanh khởi công, xây dựng các dự án thành phần 2, 3 các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Tập trung giải quyết vướng mắc pháp lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần giải phóng nguồn lực, không để tiếp tục lãng phí.

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp.

Kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước (thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam, giảm thuế, phí, tăng cường khuyến mại, giảm giá, đẩy mạnh đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa…).

Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính; phân cấp, phân quyền thủ tục từ Bộ về địa phương.

Vượt nhiều "cơn gió ngược", con thuyền kinh tế - xã hội cập bến an toàn

Cuối bài phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế.

Thủ tướng nhắc lại, cách đây đúng 5 năm, ngày 5/4/2021, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và ngày 6/4/2021, Chính phủ được kiện toàn.

Theo Thủ tướng, trong 5 năm qua, tình hình có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung thách thức, khó khăn nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược", nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta đã cập bến an toàn, cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra như đánh giá của Trung ương, Quốc hội và các cơ quan.

Kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của các bộ, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các thành viên Chính phủ và có sự giúp đỡ, lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân; các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi cùng với Chính phủ, các thành viên Chính phủ trong những lúc khó khăn, gian khổ và thách thức.

Thủ tướng gửi lời tri ân đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với Chính phủ trong những năm vừa qua; cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế về sự giúp đỡ rất hiệu quả đối với Việt Nam trong những lúc khó khăn về vaccine, xăng dầu…

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời tri ân, cảm ơn đến tất cả nhân dân cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ trong suốt 5 năm vừa qua và trong suốt quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ trong hơn 80 năm từ khi thành lập đến nay.

Thủ tướng cũng cảm ơn những đóng góp và chúc mừng 5 cơ quan trước đây thuộc Chính phủ vừa được chuyển sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mong muốn và tin tưởng các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng và hy vọng, Chính phủ mới của nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kế thừa, tôn trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ qua các thời kỳ, khắc phục những hạn chế, bất cập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với tinh thần kết quả của năm sau, của nhiệm kỳ sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ trước.