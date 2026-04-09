“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính nhấn mạnh, Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp và 5,2 triệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, trong đó 98% là DNNVV - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: ILO

Đảng, Nhà nước đã ban hành những chính sách quan trọng như Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội.

Các Nghị quyết đều đề cập đến việc các cá nhân, cán bộ trong các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp cùng các chuyên gia, tư vấn viên trong lĩnh vực năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đóng vai trò then chốt và không thể thay thế - là cầu nối quan trọng giữa chính sách nhà nước với thực tiễn doanh nghiệp, là người thiết kế, triển khai và quản lý các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng địa phương giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức, hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây là khóa đào tạo thứ hai trong chuỗi 5 khóa đào tạo dành cho các tổ chức và doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc, nằm trong khuôn khổ Dự án Hệ sinh thái năng suất vì việc làm thỏa đáng - một sáng kiến của ILO được đồng tài trợ bởi Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Chính phủ Na Uy.

Bà Mette Møglestue - Phó Đại sứ Na Uy tại Việt Nam chia sẻ: "Từ kinh nghiệm của Na Uy, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại liên ngành và liên tổ chức. Khóa đào tạo hôm nay đã quy tụ đúng hệ sinh thái cần thiết để tạo nên những bước tiến thực chất - bao gồm các cơ quan nhà nước, đội ngũ chuyên gia, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ lẫn nhau. Chính sự hợp tác chặt chẽ này là yếu tố then chốt để mở rộng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương".

Khóa đào tạo dành cho các chuyên gia, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ảnh: ILO

Khóa đào tạo quy tụ hàng trăm cán bộ, chuyên gia, tư vấn viên trong lĩnh vực năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng đại diện các tổ chức hiệp hội và DNNVV trong lĩnh vực sản xuất.

Các nội dung đào tạo bao quát toàn diện từ lý luận đến thực tiễn, bao gồm: mối liên kết giữa năng suất - chuyển đổi số - chuyển đổi xanh - điều kiện làm việc; vai trò của đánh giá nhu cầu trong thiết kế chương trình hỗ trợ DNNVV; giới thiệu các bộ công cụ đánh giá; Xu hướng thị trường và yêu cầu mới trong tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; xây dựng, hướng dẫn xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mẫu…

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, công cụ và kinh nghiệm thực tiễn, khóa đào tạo còn là không gian kết nối hiệu quả giữa các đơn vị hỗ trợ, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác cần thiết để triển khai những thay đổi thực chất và bền vững.

Cũng tại khóa đào tạo, Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt Nam - bà Sinwon Park cho biết: "Điều quan trọng là quá trình chuyển đổi phải lấy con người làm trung tâm. Công nghệ và các phương thức sản xuất xanh hơn không nên được coi là mục tiêu tự thân. Chúng phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, an toàn và vệ sinh lao động, hợp tác tại nơi làm việc, cũng như cơ hội phát triển cho cả người lao động và người quản lý. Đây cũng chính là logic của phương pháp tiếp cận Hệ sinh thái năng suất vì việc làm thỏa đáng của ILO, kết nối cải thiện năng suất với điều kiện làm việc tốt hơn và phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm".