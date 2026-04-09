Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Dẫn đầu về giá trị giao dịch trong phiên ngày 9/4 là cổ phiếu Vinpearl. Dù giao dịch khớp lệnh chưa đến 700.000 đơn vị cổ phiếu được "sang tay", giao dịch thoả thuận giữa khối ngoại và nhà đầu tư trong nước đã đẩy giá trị giao dịch cổ phiếu VPL vượt xa các cổ phiếu khác.

Tổng cộng, có 4 lệnh bán của nhà đầu tư ngoại được thực hiện thành công từ lúc 14h 46 phút - 14h 48 phút. Giá trị giao dịch 4 lệnh đạt 3.278 tỷ đồng với giá 89.200 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong phiên 2/4, cổ phiếu này từng được khối ngoại mua ròng đột biến gần 3.900 tỷ đồng cũng chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Tại phiên giao dịch cách đây tròn một tuần, cũng nhờ giao dịch đột biến tại VPL, khối ngoại đã ghi nhận phiên mua ròng hiếm hoi.

Ngược lại, trong phiên hôm nay, giao dịch đột biến của khối ngoại tại VPL lại chuyển từ trạng thái mua ròng sang bán ròng. Nếu loại trừ yếu tố này, khối ngoại đã có một phiên giải ngân đáng kể, dù vẫn duy trì xu hướng thận trọng.

Trên ba sàn, khối ngoại bán ròng hơn 2.470 tỷ đồng, mức cao nhất từ phiên 19/3. Riêng trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.212 tỷ đồng, dù vẫn mua ròng về khối lượng với hơn 351 nghìn cổ phiếu.

Top cổ phiếu khối ngoại mua - bán ròng trong phiên 9/4 - Nguồn: Dstock

Ở chiều mua vào, cổ phiếu Hoà Phát (HPG) tiếp tục dẫn đầu danh sách mua ròng đạt 482 tỷ đồng. Trong phiên hôm qua, khối ngoại cũng mua ròng cổ phiếu này tới hơn 330 tỷ đồng. Các mã khác như VIX, TCB, TCX, NVL hay DXG ghi nhận giá trị mua ròng quanh khoảng 50 - 70 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở chiều bán ra, khối ngoại vẫn tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính. Cụ thể, cổ phiếu BID bị bán ròng 88 tỷ đồng, VCB khoảng 60 tỷ đồng, bên cạnh SSI, BSR hay STB cũng ghi nhận áp lực bán đáng kể.