Tài chính

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Văn Tuấn

19:58 | 09/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026 nền kinh tế chưa đạt mục tiêu tăng trưởng Chính phủ đề ra do phải ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất nhiều chính sách tài khóa, đặc biệt chính sách với mặt hàng xăng dầu, trong đó có ứng tiền ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu…, để ứng phó linh hoạt trước biến động, nhằm giữ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Quý I, GDP ước đạt khoảng 7,83%

Chiều ngày 9/4, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp. Tại họp báo, nhiều thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, điều hành chính sách tài khóa và định hướng thời gian tới đã được công bố.

Thông tin tại họp báo, đại diện Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, quý I/2026, tốc độ tăng GDP ước đạt khoảng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Dù mức tăng này thấp hơn so với kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (9,1%) và Nghị quyết số 23/NQ-CP (khoảng 8%), nhưng vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng của quý I/2025 (mức tăng trưởng khoảng 7,07%).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó cả ba khu vực kinh tế cốt lõi đều duy trì được đà tăng trưởng khá.

Tại các địa phương, bức tranh kinh tế ghi nhận sự bứt phá của 23/34 tỉnh, thành phố với mức tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên; trong đó, có 4 địa phương ghi nhận mức tăng “hai con số” đầy ấn tượng là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên.

Về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước quý I đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu nội địa đạt 740,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô đạt 11,2 nghìn tỷ, bằng 26,1% dự toán, giảm 15,8% so với cùng kỳ; Thu cân đối từ xuất, nhập khẩu đạt 77,4 nghìn tỷ, bằng 27,8% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước luỹ kế đến hết quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh nhất với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 3/2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước ước đạt khoảng 110,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong quý I/2026, cả nước ghi nhận hơn 91 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, quy mô này cao hơn số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (88,5 nghìn doanh nghiệp). Tổng số vốn đăng ký tăng thêm vào nền kinh tế đạt gần 568 nghìn tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chia sẻ tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động bất lợi từ những biến động phức tạp của thế giới, đặc biệt là các yếu tố địa chính trị và thị trường năng lượng. Những diễn biến này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tăng trưởng, khiến mức tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng theo kịch bản đề ra từ đầu năm.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trước bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải chủ động ứng phó nhanh, linh hoạt và hiệu quả với các tình huống phát sinh. Chính phủ đã xác định đây là tình huống cần được xử lý với tinh thần khẩn trương, tương tự như một tình huống cấp bách ở tầm quốc gia.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, đồng thời đề xuất, triển khai nhiều chính sách tài khóa quan trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các công cụ như điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng chiến lược, đặc biệt là xăng dầu và một số sản phẩm thiết yếu.

"Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện kịch bản điều hành tăng trưởng mới, trên cơ sở kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ và các giải pháp điều hành vĩ mô khác. Mục tiêu là giữ vững định hướng tăng trưởng ở mức cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước và Quỹ bình ổn giá để can thiệp, điều tiết thị trường trong bối cảnh dư địa của quỹ có thời điểm đã được sử dụng hết.

“Nếu không có các biện pháp kịp thời này, giá xăng dầu có thể đã biến động mạnh hơn rất nhiều, gây tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế cũng như đời sống của người dân” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, những giải pháp trên cho thấy chính sách tài khóa đã được điều hành một cách linh hoạt, chủ động, bám sát diễn biến thực tế, qua đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên ngoài và ổn định kinh tế - xã hội trong nước./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thống nhất tư duy, hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong quý I

Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay từ 16/4 đến 30/6/2024. Đồng thời, giao Chính phủ có quyền điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian giảm thuế theo Nghị quyết.
Kế hoạch 2026 - 2030: Xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

(TBTCO) - Trong kế hoạch 2026 - 2031, Chính phủ xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện.
Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung (không thu tiền) hơn 136,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho 2 tỉnh (Cà Mau là 55,2 tấn, Gia Lai là 81,495 tấn) để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công

(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật số 141/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành.
AFCDM + 3 năm 2026: Chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và khu vực

(TBTCO) - Tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN + 3 (AFCDM + 3) năm 2026, bên cạnh phiên thảo luận về tình hình vĩ mô toàn cầu và khu vực, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc sẽ rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến quan trọng của ASEAN + 3 và các định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn Check Point Software Technologies do bà Ruma Balasubramanian - Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản làm trưởng đoàn.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

(TBTCO) - Nhận bàn giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định đây là “vinh dự rất lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề”. Bộ trưởng khẳng định sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

(TBTCO) - Thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng phải hạn chế rủi ro.
