Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Quý I, GDP ước đạt khoảng 7,83%

Chiều ngày 9/4, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp. Tại họp báo, nhiều thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, điều hành chính sách tài khóa và định hướng thời gian tới đã được công bố.

Thông tin tại họp báo, đại diện Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, quý I/2026, tốc độ tăng GDP ước đạt khoảng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Dù mức tăng này thấp hơn so với kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (9,1%) và Nghị quyết số 23/NQ-CP (khoảng 8%), nhưng vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng của quý I/2025 (mức tăng trưởng khoảng 7,07%).

Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó cả ba khu vực kinh tế cốt lõi đều duy trì được đà tăng trưởng khá.

Tại các địa phương, bức tranh kinh tế ghi nhận sự bứt phá của 23/34 tỉnh, thành phố với mức tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên; trong đó, có 4 địa phương ghi nhận mức tăng “hai con số” đầy ấn tượng là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên.

Về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước quý I đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu nội địa đạt 740,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô đạt 11,2 nghìn tỷ, bằng 26,1% dự toán, giảm 15,8% so với cùng kỳ; Thu cân đối từ xuất, nhập khẩu đạt 77,4 nghìn tỷ, bằng 27,8% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước luỹ kế đến hết quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh nhất với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 3/2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước ước đạt khoảng 110,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong quý I/2026, cả nước ghi nhận hơn 91 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, quy mô này cao hơn số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (88,5 nghìn doanh nghiệp). Tổng số vốn đăng ký tăng thêm vào nền kinh tế đạt gần 568 nghìn tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chia sẻ tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động bất lợi từ những biến động phức tạp của thế giới, đặc biệt là các yếu tố địa chính trị và thị trường năng lượng. Những diễn biến này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tăng trưởng, khiến mức tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng theo kịch bản đề ra từ đầu năm.

Trước bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải chủ động ứng phó nhanh, linh hoạt và hiệu quả với các tình huống phát sinh. Chính phủ đã xác định đây là tình huống cần được xử lý với tinh thần khẩn trương, tương tự như một tình huống cấp bách ở tầm quốc gia.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, đồng thời đề xuất, triển khai nhiều chính sách tài khóa quan trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các công cụ như điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng chiến lược, đặc biệt là xăng dầu và một số sản phẩm thiết yếu.

"Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện kịch bản điều hành tăng trưởng mới, trên cơ sở kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ và các giải pháp điều hành vĩ mô khác. Mục tiêu là giữ vững định hướng tăng trưởng ở mức cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước và Quỹ bình ổn giá để can thiệp, điều tiết thị trường trong bối cảnh dư địa của quỹ có thời điểm đã được sử dụng hết.

“Nếu không có các biện pháp kịp thời này, giá xăng dầu có thể đã biến động mạnh hơn rất nhiều, gây tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế cũng như đời sống của người dân” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, những giải pháp trên cho thấy chính sách tài khóa đã được điều hành một cách linh hoạt, chủ động, bám sát diễn biến thực tế, qua đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên ngoài và ổn định kinh tế - xã hội trong nước./.