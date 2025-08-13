Sơn La: Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững

Các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, góp phần giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Khởi sắc từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sơn La triển khai đồng thời Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đời sống của đồng bào Sơn La khởi sắc nhờ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: TL

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Sơn La đã ban hành 45 văn bản của HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG để chỉ đạo triển khai các chương trình, ban hành các kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 để chỉ đạo triển khai thực hiện và tập trung vào điều chỉnh kế hoạch vốn, phân bổ ngân sách, kiện toàn tổ chức thực hiện và thúc đẩy giải ngân. Ban Chỉ đạo tỉnh được kiện toàn, hoạt động theo quy chế mới, tích cực rà soát, tổng kết chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

Đến hết tháng 6 năm 2025, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG tại tỉnh Sơn La tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, bám sát mục tiêu đề ra. Đối với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (CT 1719), các chỉ tiêu về giảm nghèo, tiếp cận dịch vụ cơ bản, phát triển hạ tầng và giáo dục - y tế đều có tiến triển rõ rệt: tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại xã đặc biệt khó khăn giảm 4,47%; 99,5% hộ được sử dụng điện an toàn; 97,5% dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ trẻ đến trường đạt trên 98% ở các cấp học. Hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa, thông tin tiếp tục được đầu tư đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La cũ đạt chuẩn Nông thôn mới. Có 214 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng (151 sản phẩm 3 sao, 62 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm 5 sao cấp Quốc gia).

Huy động nhiều nguồn lực giúp dân thoát nghèo

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, trong những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo về sinh kế, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo đề ra hàng năm.

Cây mận trở thành đặc sản mang lại giá trị kinh tế, thu hút du lịch ở Sơn La. Ảnh: TL

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sơn La đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, sửa chữa và xây mới nhà ở.

Chương trình giảm nghèo bền vững đạt kết quả nổi bật với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,89% vào cuối năm 2024, dự kiến giảm còn 7,89% vào cuối năm 2025. Tỉnh đã hoàn thành 51 công trình hạ tầng thiết yếu, triển khai các mô hình sản xuất giảm nghèo thích ứng biến đổi khí hậu, đào tạo nghề cho trên 13 nghìn lao động và kết nối việc làm cho hơn 93 nghìn người. Các chỉ tiêu về nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh và thông tin đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tình hình giải ngân các nguồn vốn. 6 tháng năm 2025 giải ngân đạt 671.405 triệu đồng, bằng 33,5% kế hoạch (nguồn vốn đầu tư 487.531 triệu đồng, bằng 41,5% kế hoạch vốn giao; nguồn vốn sự nghiệp 183.571 triệu đồng, bằng 22,1% kế hoạch).

Trong đó, vốn từ nguồn ngân sách trung ương là 627.581 triệu đồng, bằng 34,6% kế hoạch (nguồn vốn đầu tư 444.010 triệu đồng, bằng 41,4% kế hoạch; nguồn vốn sự nghiệp 183.571 triệu đồng, bằng 24,8% dự toán). Vốn ngân sách địa phương là 43.824 triệu đồng, bằng 22,9% kế hoạch.

Đặc biệt là, từ đầu năm 2025 đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 14.457 lượt khách hàng với tổng số tiền 808.759,25 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập./.