Trồng 60.000 cây bản địa nhằm phục hồi rừng tại Sơn La

(TBTCO) - 60.000 cây bản địa gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế, dẻ gai… sẽ được trồng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, nhằm góp lá vá rừng, phục hồi rừng tại khu vực này.

Ngày 8/8, hơn 100 người gồm cộng đồng dân cư bản Pha Luông, cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha, cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, đại diện Vietnam Airlines, MoMo và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng các tình nguyện viên đã khởi động hoạt động trồng cây trong chiến dịch “Góp lá vá rừng 2025”.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ trồng 60.000 cây bản địa gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế, dẻ gai… tại khu vực rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Đại diện các bên tham gia trồng cây. Ảnh: PanNature

Chiến dịch “Góp lá vá rừng” 2025 do Vietnam Airlines, MoMo khởi xướng với sự hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã bước sang năm thứ hai hoạt động.

Chiến dịch được phát động lần đầu vào Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2024, gây quỹ thông qua việc trích một phần doanh thu bán vé máy bay của Vietnam Airlines giao dịch trên ứng dụng MoMo. Với sự ủng hộ của đông đảo khách hàng và sự đồng lòng của cộng đồng địa phương, năm 2024, chiến dịch đã trồng được 35.000 cây, phủ xanh 53 ha rừng tại Hòa Bình và Sơn La.

Năm 2025, chiến dịch “Góp lá vá rừng” tiếp nối ở quy mô lớn hơn năm trước, với hơn 60.000 cây được trồng trên diện tích gần 100 ha. Người dân địa phương giữ vai trò then chốt trong hoạt động phục hồi rừng này. Họ không chỉ tham gia trồng cây mà còn chăm sóc và giám sát cây trồng. Hoạt động cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực và phối hợp hiệu quả từ lực lượng kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương.

Ông Trương Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn cho biết: “Chiềng Sơn là một trong những xã có diện tích rừng tự nhiên lớn của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều diện tích rừng tự nhiên nơi đây đang bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, môi trường sống và cả sinh kế của người dân. Chiến dịch “Góp lá vá rừng” vì vậy không chỉ mang ý nghĩa môi trường, mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo vệ văn hóa cũng như sinh kế gắn với rừng của người dân. Chính quyền và người dân xã Chiềng Sơn sẽ tích cực chăm sóc và bảo vệ các diện tích rừng được trồng”.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha chia sẻ: “Việc trồng 60.000 cây bản địa không chỉ là một sự kiện trồng cây, mà là bước khởi đầu cho quá trình phục hồi rừng bền vững. Hạt Kiểm lâm chúng tôi cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong quá trình chăm sóc, giám sát và bảo vệ diện tích rừng được phục hồi”.